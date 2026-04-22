“Croquetas y wasaps”: un bálsamo literario

Autora: Begoña Oro

Editorial: SM, 2017

Edad recomendada: de 14 a 18 años

Tengo que admitir que este título tan aparentemente alegre y desenfadado como Croquetas y wasaps me había engañado por completo: la imagen que me había formado en la cabeza, esa que siempre se forma cuando observas con anticipación un libro que estás a punto de empezar a leer, esa imagen, digo, fuera la que fuera, no tenía absolutamente nada que ver con la historia que me iba a encontrar realmente en este libro. Me ha descolocado por completo, pero ¡qué maravilla de descolocación!

Tras este alegre y desenfadado Croquetas y wasaps está la historia de Clara, o Luján, o Garza, o Moñaca, dependiendo de quién la llame; la historia de la garza que en un momento dado se convierte en un guepardo y de cómo precisamente por eso es importante «reciclar la pena» (qué idea tan hermosa). Porque tras este alegre y desenfadado Croquetas y wasaps lo que hay en realidad es una profunda reflexión sobre el duelo (bueno, más bien, sobre los duelos, tan variados y diferentes como las personas que los experimentan) y sobre todas esas cuestiones que trae consigo: ¿qué quedará de nosotros cuando ya no estemos? ¿Cuántas veces hay que decir adiós para decir realmente adiós? ¿Acaso es posible decir adiós definitivamente?

Leer a Begoña Oro es perderte en su prosa hipnótica, en su dominio de la palabra precisa, en sus ingeniosos juegos de palabras, en la verosimilitud de sus personajes, que consiguen que olvides la voz de la propia autora. Leer este alegre y desenfadado Croquetas y wasaps es además como un bálsamo, como recibir el calor ajeno con olor a mandarina sobre tu mano congelada, como descubrir en forma de fotografía un recuerdo que no sabías que tenías, es como volver a disfrutar de las croquetas de tu abuela, las mejores del universo sin exagerar.

Este Croquetas y wasaps puede que no sea un título alegre y desenfadado. Es mejor. Es una croqueta.