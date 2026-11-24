Título: Cómo funcionan las cosas

Autores: David Macaulay y Neil Ardley

Ilustrador: David Macaulay

Traductor: Javier Guerrero Gimeno

Editorial: Folioscopio, 2026

Edad recomendada: Para todas las edades

Cuesta imaginar a un ingeniero o un físico intentando explicar los principios de la termodinámica o la mecánica de palancas utilizando a un mamut lanudo que no para de meterse en líos. Sin embargo, este es el enfoque que ha convertido el trabajo de David Macaulay —galardonado con la Medalla Caldecott, la medalla del Instituto Americano de Arquitectos o la Beca MacArthur— en un referente de la divulgación desde hace décadas. Mediante este recurso humorístico y muchos otros elementos, la obra se olvida de esa seriedad y distanciamiento que suele generar la tecnología. Este mamut es el comic relief, un asistente prehistórico que va experimentando y sufriendo las consecuencias físicas de los experimentos, invitando al lector a perder el miedo a sumergirse en cómo funciona el mundo que le rodea.

La edición recién publicada por Folioscopio hereda un largo bagaje editorial que demuestra su enorme permanencia (un caso similar, aunque más longevo, que el Atlas del mundo del que hablamos hace unas semanas). Originalmente lanzada por la editorial británica DK en 1988 bajo el título The Way Things Work, la obra se enfrentó pronto al gran desafío del rápido avance de la tecnología. Por ello, la revisión de 1998 introdujo por primera vez los ordenadores, y más tarde, la versión de 2016 titulada The Way Things Work Now, dio cabida a las nuevas tecnologías y el mundo hiperconectado. Este volumen compilatorio recoge ahora toda esa evolución en un mismo espacio y se reivindica, además, como un libro-objeto para todas las edades.

El éxito tan prolongado de esta obra radica en lo bien que se complementa el fondo con la forma. Mientras David Macaulay asume el peso de la narrativa visual y conceptual, que hace de este libro una pieza única y reconocible, el texto contó desde su origen con la colaboración del divulgador científico Neil Ardley. Esta alianza consiguió que el protagonismo de la parte gráfica no eclipsara el rigor del contenido que se explica. Las definiciones de Ardley proporcionan la base teórica necesaria sobre el movimiento, el calor o el magnetismo, mientras que el talento artístico de Macaulay traduce esos conceptos en realidades que el ojo puede asimilar y disfrutar.

El catálogo de mecanismos explicados es inabarcable y supone un meticuloso compendio de la herencia industrial que nos han ido dejando nuestros antepasados. El libro detalla el funcionamiento de poleas, engranajes, ruedas y motores de combustión con una claridad sorprendente. A través de sus páginas, el lector comprende los principios físicos que permiten a un submarino sumergirse, a un avión mantenerse en el aire o a una grúa levantar toneladas de acero sin caerse. También se detiene en objetos de menor escala pero igual complejidad, desplegando ante nuestros ojos el interior de cámaras fotográficas, telescopios, extintores y las tripas de los instrumentos musicales.

Las distintas páginas que el libro dedica a los medios de transporte son un claro ejemplo de su vocación de actualidad, puesto que además de detallar la mecánica clásica de los motores de combustión que impulsan los coches tradicionales, se adentra también en la ingeniería de los vehículos híbridos y eléctricos. Esta asombrosa capacidad para situar en un mismo plano la tracción animal, los rodamientos de una bicicleta y los complejos sistemas de propulsión modernos, nos permite comprender cómo ha cambiado la historia del transporte en muy pocos años.

Si explicar la mecánica es un reto, más difícil aún es ilustrar lo que no vemos. La obra explica con sencillez la compleja arquitectura de internet, la realidad virtual, el funcionamiento de las pantallas táctiles o los fundamentos matemáticos de la criptografía. Las ilustraciones logran convertir conceptos tan complejos como el código binario y los impulsos eléctricos en metáforas visuales ingeniosas.

A nivel gráfico, los dibujos en corte son hipnóticos. El ilustrador emplea perspectivas isométricas y secciones transversales que nos adentran en el interior de carcasas de plástico, fuselajes de metal… De este modo, se nos revelan las piezas internas en su ubicación exacta. Una técnica gráfica que permite una asimilación más intuitiva. El cerebro comprende la función de una válvula o de un sensor al ver su encaje dentro del sistema global, sin necesidad de descripciones farragosas.

Además, el diseño del libro es muy variado, alternando composiciones de una página a otra, aunque en la mayoría de casos cada doble página tiene una coherencia visual. Los fondos, los colores y los diagramas se adaptan a cada objeto, evitando la monotonía de una retícula fija. Todo se distribuye de una forma asimétrica, y la maquetación permite aislar componentes específicos o explicaciones destacadas mediante viñetas secundarias, ofreciendo así un análisis microscópico de ciertas piezas sin perder de vista el conjunto de la maquinaria.

Otra de las virtudes de esta serie es que funciona en múltiples niveles de lectura. Un lector de corta edad puede acercarse al libro buscando únicamente máquinas que le llamen la atención y riéndose con los detalles cómicos. Un lector de más edad puede centrarse en la lectura de los diagramas, comprendiendo el funcionamiento de las maquinarias sin necesidad de leer los textos. Y, por otro lado, quien busque conocimientos más avanzados, los encontrará en las cajas de texto. Todo funciona como un conjunto pero también en niveles diferenciados.

Los detalles de humor que comentábamos al inicio de la reseña no son un mero adorno estético, sino una herramienta que en cine y literatura se utiliza habitualmente para aligerar pasajes que se ponen demasiado intensos. Al intercalar esos gags visuales, Macaulay nos ofrece pequeñas pausas que nuestro cerebro agradece. Cuando una explicación se vuelve muy tediosa, la aparición de ese mamut provocando el caos o de pequeños habitantes de un mundo en miniatura relajan la tensión.

Con esta cuidada edición, Folioscopio nos ofrece en un solo lugar una obra fundamental en la historia de los libros informativos, un atlas inagotable, síntesis del conocimiento técnico de la humanidad y compendio de cultura científica para todos los públicos. La capacidad de esta serie para asimilar y explicar las tecnologías emergentes muestra su voluntad de permanencia, y aunque los dispositivos que utilizamos cambien a una velocidad vertiginosa, el instinto humano por desarmarlos y entender sus “tripas” sigue ahí. Un manual de instrucciones definitivo para satisfacer nuestra curiosidad natural.