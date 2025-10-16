Candidatos al Premio Astrid Lindgren 2026

El Premio Memorial Astrid Lindgren (ALMA) es la máxima distinción a la literatura infantil y juvenil a nivel mundial. Creado por el Gobierno sueco en 2002 tras el fallecimiento de la icónica autora, este galardón honra su memoria y su espíritu profundamente humanista. Con una dotación de cinco millones de coronas suecas (aproximadamente 500.000 euros), es el premio internacional más cuantioso de su tipo, otorgado anualmente a una persona u organización por su contribución sobresaliente y de la más alta calidad artística.

La selección del laureado es responsabilidad de un jurado experto sueco compuesto por doce miembros con amplio conocimiento en literatura infantil y juvenil internacional, derechos del niño y promoción de la lectura.

A lo largo de su historia, el ALMA ha reconocido la excelencia en diversas geografías y categorías. Entre los ganadores de renombre se encuentran autores e ilustradores como la estadounidense Laurie Halse Anderson (2023), la sueca Eva Lindström (2022), la coreana Baek Heena (2020), el ilustrador alemán Wolf Erlbruch (2017), el australiano Shaun Tan (2011) y la brasileña Lygia Bojunga Nunes (2004). El premio también ha destacado la labor de organizaciones dedicadas a la literatura y la educación, como la sudafricana PRAESA (2015), el Banco del Libro de Venezuela (2007) y el Tamer Institute for Community Education de Palestina (2009).

Para la edición de 2026, un total de 263 candidatos de 74 países han sido nominados. La literatura en lengua española tiene una representación diversa y de gran calidad, con candidatos que reflejan la vitalidad del panorama iberoamericano:

Argentina cuenta con dos autores de prestigio, Inés Garland y Jorge Luján. También están nominadas dos organizaciones esenciales para el fomento lector: ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) y Taller Azul, ambas como Promotores de lectura.

cuenta con dos autores de prestigio, Inés Garland y Jorge Luján. También están nominadas dos organizaciones esenciales para el fomento lector: ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina) y Taller Azul, ambas como Promotores de lectura. Chile postula a la autora María José Ferrada y a la ilustradora Paloma Valdivia.

postula a la autora María José Ferrada y a la ilustradora Paloma Valdivia. Colombia presenta una sólida participación con los autores Pilar Lozano y Yolanda Reyes, y los ilustradores Dipacho e Ivar Da Coll.

presenta una sólida participación con los autores Pilar Lozano y Yolanda Reyes, y los ilustradores Dipacho e Ivar Da Coll. Desde Cuba participa la autora Mariana Osorio Gumá, mientras que la autora María López Vigil representa a Cuba y Nicaragua.

participa la autora Mariana Osorio Gumá, mientras que la autora María López Vigil representa a Cuba y Nicaragua. El ilustrador Sozapato es el nominado por Ecuador .

. España tiene una destacada presencia autoral con Fina Casalderrey, Joan Manuel Gisbert y Maite Carranza. En la ilustración, figuran Carme Solé Vendrell, Elena Odriozola y Tàssies.

tiene una destacada presencia autoral con Fina Casalderrey, Joan Manuel Gisbert y Maite Carranza. En la ilustración, figuran Carme Solé Vendrell, Elena Odriozola y Tàssies. México contribuye con una nutrida selección de ilustradores: Amanda Mijangos, Estelí Meza, Gabriel Pacheco, Manuel Monroy y Mariana Alcántara. Los autores nominados son Ana Romero y Antonio Ramos Revillas.

contribuye con una nutrida selección de ilustradores: Amanda Mijangos, Estelí Meza, Gabriel Pacheco, Manuel Monroy y Mariana Alcántara. Los autores nominados son Ana Romero y Antonio Ramos Revillas. Finalmente, Perú se suma a la lista con la autora Micaela Chirif.

Estos nombres competirán por el prestigioso galardón, cuyo anuncio tendrá lugar el 14 de abril de 2026 en el contexto de la Feria del Libro Infantil de Bolonia.