José Fragoso

Nöpp Ediciones, 2025

Edad recomendada: A partir de 6 años

Hay obras que, sin grandes alardes, consiguen tocarnos la fibra sensible. Burricornio, un cómic infantil de José Fragoso publicado por la editorial Nöpp, es una de esas felices rarezas. Con una premisa tan disparatada como entrañable —un burro que quiere ser unicornio para triunfar en el circo—, esta historia se convierte en una celebración de la diferencia, la autenticidad y la amistad verdadera.

Bruno, el protagonista, es un burro que vive en la granja Bellavista. Pero no es un burro cualquiera: sueña con ser una estrella. Cansado de la rutina y de que nadie lo vea como algo más que un animal de carga, decide reinventarse como “Burricornio: 99% burro, 1% unicornio”. Con la ayuda de su amiga Camelia, se lanza a la aventura circense, convencido de que un cuerno postizo puede abrirle las puertas del éxito. Pero claro, no todo es tan sencillo, y una niña del público empieza a sospechar que ese unicornio no es tan mágico como parece.

Lo que podría haber sido una simple comedia de enredos se transforma, gracias al enfoque de Fragoso, en una historia con múltiples capas. El autor madrileño, con una sólida trayectoria en el mundo de la ilustración y la literatura infantil, demuestra una vez más su capacidad para hablar de temas complejos con una ligereza engañosa. Su estilo, marcado por la síntesis visual y narrativa, permite que el mensaje llegue con claridad sin necesidad de subrayados innecesarios.

El ritmo del cómic es ágil, con capítulos breves, diálogos chispeantes y situaciones disparatadas que mantienen el interés de principio a fin. El tono es lúdico, pero no superficial. Fragoso sabe cuándo hacer reír y cuándo dejar espacio para la reflexión. Bruno no es solo un burro disfrazado: es el espejo de cualquier niño (o adulto) que alguna vez ha sentido que no encaja, que necesita cambiar para ser aceptado, que sueña con ser algo más.

Camelia, su amiga, aporta equilibrio y ternura. Representa ese tipo de amistad incondicional, que está ahí incluso cuando uno llega al extremo de ponerse un cuerno falso en la cabeza. Y el resto de personajes —animales del circo, espectadores, compañeros de granja— completan un elenco diverso y lleno de matices, donde cada uno aporta una visión distinta sobre lo que significa ser “normal”.

El lenguaje es accesible, pero no facilón. Fragoso juega con expresiones coloquiales, dobles sentidos y referencias que harán sonreír también a los adultos. La estructura del cómic, con viñetas dinámicas y un uso inteligente del espacio, facilita la lectura autónoma y convierte cada página en una pequeña escena teatral.

El trazo de Fragoso es limpio, expresivo y lleno de movimiento. Las ilustraciones combinan tonos vibrantes con composiciones que refuerzan el tono humorístico y emocional de la historia. Cada viñeta está pensada para emocionar, para hacer reír o para detenerse un segundo y mirar con más atención. El estilo visual, reconocible y moderno, conecta con los gustos actuales sin perder personalidad.

En cuanto a los temas, Burricornio aborda con naturalidad cuestiones como la identidad, la presión por encajar, la autoaceptación y la importancia de ser uno mismo. Pero lo hace sin pasarse. No hay lecciones forzadas ni finales edulcorados: hay una historia que fluye y que se disfruta sin más pretensiones.

Quien haya leído el álbum Telma, el unicornio, reconocerá algunos puntos en común: tanto Bruno (el burro que quiere ser unicornio) como Telma (una yegua que sueña con ser especial y muy rosa) parten de una insatisfacción con su identidad. Ambos desean transformarse en algo que consideran más brillante, más admirado, más “mágico”. En ese sentido, los dos personajes encarnan el deseo universal de ser aceptados y valorados. La transformación externa —el cuerno postizo de Bruno y el accidente con pintura rosa y una zanahoria en Telma— funciona como metáfora de la búsqueda de validación. Ambos protagonistas creen que cambiando su apariencia podrán alcanzar la felicidad, el éxito o el reconocimiento. Pero pronto descubren que esa “magia” tiene un coste…

La originalidad del libro reside precisamente en esa mezcla de humor absurdo y profundidad emocional. En un mercado saturado de libros con mensajes evidentes, Burricornio destaca por su capacidad para decir mucho con poco. Y lo hace desde un formato —el cómic— que sigue siendo una puerta de entrada ideal para muchos lectores jóvenes, especialmente aquellos que aún no han encontrado su lugar en el mundo de la narrativa tradicional.

Lo más destacable, sin duda, es cómo Fragoso convierte una idea sencilla en una historia rica en matices, sin perder nunca la chispa del humor. Burricornio es un libro que invita a la risa y a la conversación. Todos, en algún momento, hemos querido ser algo que no somos. Y todos hemos necesitado a alguien a nuestro lado que nos abra los ojos.