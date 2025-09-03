“Bebeguacate”, un clásico disparatado y entrañable

John Burningham

Traducción de Ellen Duthie

Galimatazo, 2025

Edad recomendada: a partir de 3 años

Una familia agotada. Un bebé débil y llorón. Y una fruta inesperada que le cambiará para siempre. Así empieza Bebeguacate, una historia disparatada y entrañable, nacida de la mirada aguda y siempre sorprendente de John Burningham, uno de los autores e ilustradores más singulares de la literatura infantil. Traducida por Ellen Duthie y publicada por Galimatazo, esta nueva edición en castellano recupera un clásico británico de 1982 (Avocado Baby) que ha resistido con humor, ternura y aguacates el paso de las décadas.

John Burningham tuvo una habilidad especial para explorar el absurdo cotidiano. Con álbumes como La cama mágica y personajes como el rebelde Eduardo, Burningham no era complaciente con el lector, y lo que buscaba era una sonrisa cómplice y abrir una pequeña grieta en la rutina. Bebeguacate, publicado originalmente cuando el autor rondaba los 40 años, refleja su talento para plasmar lo extraordinario dentro de lo ordinario.

La historia es sencilla pero original. Una pareja, los Hargraves, tiene un bebé pequeño que parece no tener fuerzas para nada: ni gatea, ni llora con entusiasmo, ni puede agarrar un sonajero. Los padres están desesperados. Pero un día, un aguacate cae providencialmente en sus vidas… y el bebé lo devora con entusiasmo. A partir de ese momento, empieza una transformación sorprendente, llena de fuerza, autonomía… y situaciones cada vez más extravagantes.

Aunque podría parecer simplemente una historia graciosa con tintes surrealistas, Bebeguacate esconde una lectura mucho más rica. La narrativa está cargada de simbolismo: el aguacate se convierte en una metáfora de todo aquello que hace poderosos a los más pequeños en un mundo que suele considerarlos frágiles, incómodos o difíciles de manejar. Hay un guiño claro a los relatos de superhéroes, pero pasados por el filtro del humor absurdo: el bebé no lucha contra villanos, sino que resuelve situaciones cotidianas con una fuerza descomunal que descoloca a los adultos.

El estilo narrativo es directo, con frases breves y eficaces. La voz de Burningham —ácida, tierna y socarrona— construye una atmósfera de humor familiar que no subestima a sus lectores. El ritmo avanza de manera casi musical, lo cual está muy bien para la lectura en voz alta, con repeticiones que generan anticipación y, si el lector es hábil, carcajadas aseguradas.

Las ilustraciones, también de Burningham, mantienen su característico trazo suelto y expresivo, los fondos son simples, a veces casi vacíos, lo que concentra la atención en los personajes y sus acciones. Burningham juega con los blancos de la página, con las proporciones alteradas, y con detalles cómicos que hacen la lectura más interesante. El humor no solo está en el texto, sino también en las imágenes.

La traducción de Ellen Duthie no solo respeta el tono y el ritmo originales, sino que adapta con acierto pequeñas expresiones para mantener la musicalidad y el impacto humorístico en castellano. Duthie, que lleva años abriendo caminos en la traducción y reflexión sobre literatura infantil, demuestra una vez más su enorme sensibilidad para trasladar obras de una lengua a otra sin perder su esencia.

En el actual panorama de la literatura infantil, el rescate de Bebeguacate aparece como un recordatorio de que lo esencial sigue funcionando: una buena historia, una mirada original y una complicidad real con el lector. No necesita efectos especiales ni exceso de mensajes. Solo un aguacate. Y un bebé con muchas ganas.





