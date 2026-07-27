Beatriz Giménez de Ory, premio Cervantes Chico 2026

La escritora Beatriz Giménez de Ory ha sido la ganadora del XXX Premio Cervantes Chico de Literatura Infantil y Juvenil 2026. Este certamen, convocado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, alcanza este año su trigésimo aniversario consagrado a distinguir la trayectoria y el compromiso de creadores fundamentales en el campo de la LIJ. El fallo del jurado ha destacado el talento poético de la autora, su capacidad de innovación estilística y su sensibilidad para conectar con los lectores infantiles.

Nacida en Madrid en 1972, Beatriz Giménez de Ory posee una trayectoria académica vinculada siempre a las letras. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Estudios Avanzados en Literatura Española y Latinoamericana por la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), comenzó a ejercer en 1998 la docencia como profesora de Lengua Castellana y Literatura en institutos públicos de Castilla-La Mancha y Madrid. Esta labor le ha aportado un conocimiento cercano de los jóvenes lectores.

El vínculo de Giménez de Ory con la poesía responde también a motivos familiares: la escritora es sobrina-nieta del poeta vanguardista Carlos Edmundo de Ory —hermano de su abuelo e impulsor del movimiento postista— e integrante de una dinastía iniciada por el editor y poeta modernista Eduardo de Ory. Aunque en sus inicios escribió narrativa para adultos, reorientó rápidamente su carrera hacia la literatura infantil y los proyectos educativos, siendo reconocida también en 2006 con el Premio de Innovación Pedagógica de la Comunidad de Madrid por el proyecto Un día en la ópera.

Un hito decisivo en su carrera fue la obtención del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2021 por Un hilo me liga a vos. Mitos y poemas, una obra aclamada por reinterpretar la mitología clásica a través de una sensibilidad lírica, y que además fue seleccionada por nuestros especialistas como uno de los 25 libros imprescindibles del siglo XXI. A esta distinción se suma un largo catálogo de reconocimientos. Entre sus títulos más conocidos están Los versos del libro tonto (III Premio Internacional Ciudad de Orihuela de Poesía para Niños en 2010), Canciones de Garciniño (IX Premio Luna de Aire del CEPLI en 2011), Bululú, Para ser pirata, Lavaba diez calcetines y otros poemas del mundo, Voy a contaros la nieve, Un pez en la escalera, Donde empieza la luz y la novela Tres niños tristes y medio unicornio, galardonada con el Premio Edebé 2025. Asimismo, ha sido distinguida en múltiples ocasiones con el Premio Fundación Cuatrogatos, la inclusión en el catálogo The White Ravens (2019) y la Medalla de Oro de IBBY Chile (2019) por la serie Puf y Crac.

En esta 30ª edición, el jurado del premio Cervantes Chico ha estado integrado por representantes del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, la Universidad de Alcalá (UAH), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Comunidad de Madrid, los escritores Pedro Mañas y Begoña Oro (ganadores en ediciones anteriores), y el asesor literario del premio, Santiago García-Clairac.

En la categoría internacional, la galardonada con el Reconocimiento al Autor Iberoamericano Cervantes Chico ha sido la prestigiosa autora e ilustradora argentina Isol Misenta, a quien tuvimos el placer de entrevistar hace años en Babar, y que suma este honor a distinciones tan importantes como el Astrid Lindgren Memorial Award y el Golden Apple.