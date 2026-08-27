Basado en hechos reales: “La milagrosa mudanza de la Mansión Mina de los Miller”

Título: La milagrosa mudanza de la Mansión Mina de los Miller

Autor: Dave Eggers

Ilustradora: Júlia Sardà

Traductora: Isabel Márquez

Editorial: Impedimenta, 2026

Edad recomendada: a partir de 6 años

A finales del siglo XIX, en el remoto valle de Wood River (Idaho, EE.UU.), el magnate Henry Miller había levantado una majestuosa residencia victoriana de tres plantas junto a su próspera mina de plata, la Minnie Moore. Pero años después de la muerte del empresario, su viuda, acorralada por las dificultades económicas, decidió emprender un negocio de cría de cerdos en la propiedad, tropezando con la tajante prohibición municipal de mantener ganado dentro de la villa. Ante el ultimátum del ayuntamiento, la familia emprendió en 1914 una empresa tan estrafalaria como célebre: desplazar la mansión entera, intacta y sobre grandes troncos de madera, fuera de la jurisdicción del pueblo. Este insólito episodio de la microhistoria estadounidense constituye el núcleo del álbum ilustrado publicado en inglés en 2023 (Moving the Millers’ Minnie Moore Mine Mansion) y traducido al español por Impedimenta en 2026.

Dave Eggers, figura clave de la literatura norteamericana contemporánea, demuestra de nuevo su fascinación por el rescate de hechos insólitos. Al igual que en sus incursiones previas en la narrativa infantil y juvenil —entre las que destaca Los ojos y lo imposible—, Eggers elude la condescendencia para abrazar las rarezas del comportamiento humano. En esta obra, el autor aplica una mirada que combina la precisión de la crónica histórica con el ritmo juguetón del cuento popular.

La trama arranca con la construcción de la mina, y va avanzando hasta la muerte del empresario y la necesidad de su familia de empezar con el negocio de los cerdos, prohibido por las leyes locales. Ante la firme decisión de la viuda de no abandonar la casa familiar, se ven obligados a transportar la mole de madera, chimeneas y ventanales utilizando únicamente troncos a modo de rodillos, tiro de caballos y la fuerza de la terquedad humana. El relato no se limita a registrar la proeza técnica; explora las fricciones, las interrupciones absurdas y los contratiempos logísticos que surgen al intentar mover un hogar sin alterar la vida que alberga en su interior.

El estilo narrativo destaca por su cadencia oral y un humor refinado que apela tanto a niños como a adultos. Eggers recurre a la reiteración de estructuras sintácticas, la aliteración y una voz omnisciente que interpela con ironía las decisiones de sus protagonistas. La traducción de Isabel Márquez traslada con buen hacer este juego léxico, preservando el tono ágil, la sonoridad y el encanto de la prosa original.

Los personajes, más allá de estar basados en hechos históricos, funcionan como arquetipos de la perseverancia: la determinación inquebrantable de la familia, la estupefacción de los vecinos y la imperturbable presencia de los animales que habitan la finca. Los cerdos adquieren una dignidad narrativa equivalente a la de los humanos, sirviendo de contrapunto cómico a la heroica proeza de la mudanza.

El trabajo ilustrado de Júlia Sardà da al texto una dimensión estética singular. Con su inconfundible trazo estilizado y una paleta cromática dominada por tonos terrosos, ocres y verdes profundos, Sardà evoca la atmósfera del XIX americano. Sus composiciones, ricas en patrones y perspectivas audaces, ofrecen detalles minuciosos en el vestuario y expresiones cómicas en los rostros.

Este nuevo álbum de Impedimenta (el quinto con Sardà) es una pieza de orfebrería donde texto e imagen se compenetran a la perfección al servicio de una historia divertida y con un punto de partida muy curioso. Una lectura estimulante que celebra la excentricidad histórica y demuestra que los grandes álbumes ilustrados son capaces de asombrar a cualquier lector sin importar su edad.