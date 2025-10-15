“Aurora y el orco”, la fantasía según Lewis Trondheim

Texto e ilustraciones: Lewis Trondheim

Traducción: Elena Gallo Krahe

Editorial: Edelvives, 2024-2025 (tres volúmenes)

Edad recomendada: a partir de 8 años

La pregunta podría sonar a chiste de taberna fantástica: ¿qué ocurre cuando una niña humana y un orco grandullón tienen que compartir pupitre? La respuesta es Aurora y el orco, la última serie de Lewis Trondheim publicada en castellano por Edelvives, que en tres volúmenes despliega un cómic lleno de humor, equívocos y aventuras con un pie en la tradición fantástica y otro en la comedia escolar más gamberra.

Trondheim, uno de los representantes del cómic francobelga, es un autor de culto con numerosos seguidores. Ha firmado obras tan celebradas como La Mazmorra (junto a Joann Sfar), una saga monumental que reformuló la fantasía épica con un tono irónico y absurdo. En Aurora y el orco encontramos esa misma vena humorística, pero enfocada a un público más joven, sin perder su ingenio. Publicada originalmente en 2024 por Albin Michel, la serie llega ahora en una llamativa edición de Edelvives, con cubiertas que parecen miniaturas medievales gracias a los motivos estampados dorados, un detalle que da un atractivo adicional a cada tomo.

La trama parte de una premisa sencilla y potente: un nuevo alumno llega a clase y, aunque todos lo ven como un niño más, solo Aurora nota que algo no encaja. El recién llegado habla de torturas élficas, come ratas y atraviesa portales mágicos. Ella, amante de los libros, solo quiere enseñarle a leer… Lo que parece una condena escolar se transforma en una amistad improbable, repleta de choques culturales, discusiones estrafalarias y un aprendizaje mutuo con la gracia del gag visual y la réplica afilada.

Cada tomo explora un escenario distinto. En el primero, El nuevo del cole, el foco está en el choque inicial: el desconcierto de Aurora y el desajuste de un orco metido a estudiante. El segundo, En el mundo de los elfos, funciona casi como una sátira de las familias “perfectas” y la rigidez de ciertas normas sociales, con situaciones hilarantes y surrealistas. Y el tercero, El terror de los orcos, amplía el marco de la historia, llevando a los protagonistas a un entorno donde los prejuicios contra los orcos se intensifican y obligan a Aurora a posicionarse. Trondheim se las arregla para mantener el tono ligero, pero introduce un debate de fondo: cómo se construyen las etiquetas, qué significa pertenecer a un grupo y hasta dónde llega la amistad cuando el mundo te empuja a desconfiar.

Trondheim juega con capítulos breves que se leen como sketches enlazados, lo que acerca la serie tanto a la sitcom como a la tira cómica clásica. Cada página suele culminar en un golpe de humor —a veces gráfico, a veces verbal— que mantiene el ritmo y evita que decaiga la atención. Pero bajo esa estructura ligera se percibe un mecanismo narrativo muy preciso, heredado de su experiencia en series largas y complejas como La Mazmorra: Trondheim sabe cómo dosificar gags, cómo repartir los momentos de ternura y cómo insertar un giro dramático sin que chirríe en el tono general.

El trazo es aparentemente sencillo, caricaturesco, con personajes de ojos grandes y cuerpos desproporcionados. Esa economía de líneas se combina con colores planos y vivos que refuerzan la claridad de la lectura. Cada criatura fantástica está reinterpretada en clave cómica, sin dejar de ser reconocible: los elfos son exageradamente guapos, los enanos rezuman mal genio y los orcos ocupan más viñeta de la necesaria. El estilo no busca deslumbrar con detalles, sino generar complicidad inmediata, algo que se consigue a la perfección.

El humor de Trondheim, con sus juegos de palabras y humor absurdo, no es fácil de trasladar; aquí la traducción y adaptación de Elena Gallo Krahe está hecha con naturalidad y mantiene el ritmo del diálogo sin que se note el esfuerzo. Muchas bromas funcionan precisamente porque parecen improvisadas, cuando en realidad detrás hay un trabajo de afinación lingüística.

Aurora y el orco aborda con desenfado cuestiones muy reconocibles para los lectores de 8 años y más mayores: el miedo a ser el “nuevo” en clase, la dificultad de encajar, las primeras amistades que desafían las expectativas de los mayores o la diferencia cultural y social. Pero sin mensajes facilones: más bien utiliza la fantasía para exagerar esos conflictos y ponerlos en clave cómica. Así, lo que en la vida real sería una diferencia de acento o de costumbres, aquí se convierte en un choque entre especies mágicas. Y lo que podría derivar en un sermón, se resuelve con un orco que rompe la mesa del comedor por accidente o con un elfo demasiado presumido para ser real.

La serie resulta menos experimental que Lapinot o que La Mazmorra, pero se aprecia la misma inteligencia narrativa y la misma ironía de fondo. Trondheim parece disfrutar explorando cómo funcionan los géneros cuando se les quita solemnidad. Si en La Mazmorra desmontaba la fantasía épica adulta, en Aurora y el orco somete la fantasía infantil a un test de humor continuo.

La originalidad de la propuesta radica precisamente en esa mezcla: un cómic que puede leerse como pura comedia pero que también plantea preguntas sobre la diferencia, la convivencia y la amistad. Es un equilibrio difícil de lograr y Trondheim lo resuelve con naturalidad. El lector adulto encontrará la sátira social y política que siempre ha interesado al autor, y el lector joven se quedará con la diversión de los gags y la simpatía de los personajes. Ambos niveles de lectura conviven sin estorbarse.

En definitiva, Aurora y el orco, con tres tomos, una edición cuidada y un humor que conecta con varias generaciones, es una gran opción en el género del cómic infantil y juvenil. Por su capacidad de entretener, y también porque demuestra que la fantasía puede ser ligera, tierna y, sobre todo, muy divertida.