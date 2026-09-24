Antonio Rubio y Carmen Queralt, ganadores del Premio Nacional de LIJ 2026

El Ministerio de Cultura ha concedido al libro Divertimentos: juegos poéticos, publicado por Kalandraka dentro de su colección de Poesía Ilustrada, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente al año 2026. El galardón, dotado con un premio de 30.000 euros, reconoce a sus creadores, el escritor Antonio Rubio y la ilustradora Carmen Queralt.

El Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil lo concede con carácter anual el Ministerio de Cultura con el fin de reconocer una obra realizada por creadores españoles, escrita en cualquiera de los idiomas oficiales del Estado y publicada por primera vez en el año anterior a la convocatoria. Rubio y Queralt toman el relevo de la escritora Leire Bilbao, galardonada en la edición anterior.

El jurado del premio eligió este título por “la brillantez con la que despliega un deslumbrante muestrario poético que transforma la palabra en un espacio de juego, descubrimiento y experimentación”. Divertimentos, un álbum para lectores a partir de seis años, recorre un amplio abanico de estructuras métricas y recursos compositivos que abarcan desde construcciones clásicas —como coplas tradicionales, haikus y romancillos— hasta propuestas más vanguardistas como los caligramas y los poemas visuales, pasando por limericks, trabalenguas, palíndromos y versos de rima partida. Asimismo, hace uso de figuras basadas en el ritmo fónico e ingenios lingüísticos como metátesis, jitanjáforas o cuentos estructurados con naipes.

En la justificación del fallo, el jurado recalcó también que “cada composición es un desafío ingenioso para el oído y la imaginación que celebra la creatividad verbal, la musicalidad y el humor. Un universo que se completa y enriquece con las hermosas ilustraciones de Carmen Queralt”.

Las temáticas que trata esta obra giran en torno al universo cotidiano e imaginativo de la infancia, abordando aspectos como el abecedario, los números, las estaciones o la naturaleza a través de diversas personas y animales. Respecto a la parte gráfica, los miembros del jurado destacaron de la labor plástica de Carmen Queralt que “su técnica aporta dinamismo a una variopinta comparsa de animales, vegetales y seres fantásticos que potencian la dimensión lúdica y multiplican las resonancias de cada verso”. En este trabajo, la ilustradora emplea su característica técnica de collage de tonalidades intensas y trazados sencillos.

El fallo concluye valorando la mirada del escritor toledano hacia el lector infantil, señalando que “con su capacidad personal de mirar el mundo con un espíritu siempre nuevo, Antonio Rubio logra una comunión perfecta con el lector más joven porque él, como ellos, es un niño entre niños”.

Sobre los ganadores

Antonio Rubio (El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) ha ejercido la docencia como maestro durante cuatro décadas, compaginando la enseñanza con la escritura y la dinamización de bibliotecas escolares. Además de dirigir colecciones poéticas en distintos sellos editoriales, cuenta con una extensa producción en el catálogo de Kalandraka, donde destaca como creador de la célebre serie De la cuna a la luna o recopilaciones como Puer poeticus, Las alas del AVEcedario y Juego de letras.

Por su parte, Carmen Queralt (Madrid, 1952) se formó en la Escuela BAT en la disciplina de dibujo clásico e inició su andadura en la ilustración de libros infantiles en la década de los noventa. Su firma ha aparecido en diversos sellos y publicaciones periódicas especializadas como la revista Cavall Fort.