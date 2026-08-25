“Agatha Christie”, gran homenaje ilustrado a la reina del crimen

Título: Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen

Autora e ilustradora: Nuria Díaz

Editorial: Libre Albedrío, 2026

Edad recomendada: A partir de 10 años y lectores adultos

En 1976 el mundo se despedía de Agatha Christie, que dejaba tras de sí un legado literario que redefinió para siempre las reglas de la novela de detectives. Al cumplirse medio siglo de su fallecimiento, su vigencia no solo permanece intacta, sino que continúa estimulando nuevas miradas capaces de recrear la fascinación que ejercen sus historias. Abordar la vida y obra de la autora más traducida y vendida de la historia de la literatura es dar a conocer a una mujer audaz, viajera e inusualmente culta que albergaba una inteligencia formidable.

Ese es precisamente el impulso creador que late en Agatha Christie. Tras la pista de la reina del crimen, la obra con la que la ilustradora y autora Nuria Díaz rinde homenaje a la célebre escritora británica. La génesis de este volumen conecta directamente con la memoria sentimental de su autora y con la de muchos lectores de cierta generación. Díaz confiesa en las primeras páginas que su fascinación por el misterio se encendió en la biblioteca paterna, entre los volúmenes de la mítica Selección Bibliotecas de Oro de la editorial Molino que supusieron la puerta de entrada a ese peculiar género del whodunit. A ese descubrimiento infantil se sumó el impacto de la adaptación de Asesinato en el Orient Express dirigida por Sidney Lumet en 1974, cuyo impresionante reparto coral (Sean Connery, Vanessa Redgrave, Ingrid Bergman, Lauren Bacall, Anthony Perkins…) deslumbró a la futura artista y fijó en su retina el universo de Christie.

Con este nuevo trabajo, Nuria Díaz consolida una interesante línea de biografías ilustradas en el catálogo de Libre Albedrío. Tras desentrañar la infancia y las fobias del maestro del suspense en Alfred Hitchcock. El niño que filmó el miedo (un libro que, no obstante, es de menor extensión y profundidad que este que ahora reseñamos) y retratar la dimensión humana del genio de la comedia en Charlie Chaplin. El pequeño vagabundo, la creadora completa un tríptico imprescindible dedicado a tres iconos fundamentales de la cultura del siglo XX. Si en aquellas obras previas —así como en otros títulos de su bibliografía como ¿De qué tienes miedo? o El gran hotel Wes Anderson— ya destacaba su destreza para combinar la síntesis documental con un lenguaje visual poético, aquí despliega una propuesta gráfica desbordante.

El libro está muy bien estructurado, con una primera parte más cronológica y otra más de miscelánea. La primera mitad realiza un recorrido biobibliográfico por los momentos decisivos en la vida de la autora. A través de este itinerario descubrimos a una Agatha vitalista y heterodoxa: la joven que trabajó en la farmacia de un hospital durante la Primera Guerra Mundial —donde adquirió sus profundos conocimientos sobre botánica y toxicología—, la mujer pionera que surfeó en las playas de Sudáfrica y Hawái, la viajera apasionada que voló en aeroplano y recorrió Oriente Medio participando en excavaciones arqueológicas junto a su segundo marido, Max Mallowan, o la protagonista de una misteriosa desaparición de once días en 1926 que rivalizó con las tramas de sus propias novelas.

La segunda parte del volumen es un apéndice informativo muy completo e interesante. Díaz despliega aquí un abanico de recursos formales para analizar las claves del estilo de Christie, desguazando a sus personajes más icónicos, con Hercules Poirot y Miss Marple a la cabeza. El apéndice incluye además una exhaustiva guía bibliográfica, un repaso a sus adaptaciones para el cine y la televisión, un inventario ilustrado de los venenos más recurrentes en sus asesinatos de ficción, una línea temporal y un mapa detallado con las geografías que contextualizaron su vida y sus novelas. Como remate interactivo, el volumen ofrece un práctico checklist diseñado para que el lector pueda registrar los títulos que ha leído o los que le quedan por descubrir.

Desde el punto de vista del diseño y la ilustración, cada doble página ha sido concebida de manera individualizada, huyendo de esquemas repetitivos. Las composiciones destacan por una paleta cromática sobria pero envolvente, donde los tonos terrosos, los verdes profundos y los matices ocre transmiten una elegancia impecable. La composición y la generosidad a la hora de llenar las dobles páginas, junto al minucioso trabajo con los detalles de vestuario e interiorismo convierten la lectura de este libro en una experiencia muy satisfactoria. Además, el libro destaca físicamente por sus cantos tintados con la silueta de una serpiente, una referencia clara al fascinante y letal mundo de la farmacología que tanto condicionó las tramas de la escritora.

En lugar de ofrecer un catálogo plano de fechas, Nuria Díaz ofrece un estudio ameno y cautivador donde el texto se integra a la perfección con las imágenes, adaptándose a las formas que los dibujos van dejando para colocar los párrafos. Un libro que piensa en el lector joven pero que resulta muy interesante para el adulto: tiene una serie de niveles de lectura superpuestos que invitan tanto a la hojeada distraída como a la relectura atenta.

Una obra que no solo honra el cincuenta aniversario de la muerte de escritora más leída, sino que constituye un libro objeto fascinante, capaz de combinar el rigor documental con el placer estético. Una propuesta idónea para contagiar a nuevos lectores con esa adicción que generan las novelas de Agatha Christie, un fenómeno que los que leímos esas viejas ediciones de Molino reconocemos al instante.