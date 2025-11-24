Adiós a Helme Heine, creador de “Los tres amigos”

Si hace unas semanas decíamos adiós a la gran Jutta Bauer, hoy despedimos a otro gran creador alemán, uno de los autores más queridos para los que nos hicimos lectores a finales del siglo pasado. Helme Heine, el autor que nos enseñó que la verdadera amistad es invencible y que en una granja puede caber el mundo entero, falleció el pasado 20 de noviembre de 2025 en Russell, Nueva Zelanda, donde residía desde hacía décadas junto a su esposa Gisela von Radowitz. Tenía 84 años.

Nacido en Berlín el 4 de abril de 1941, Heine estudió Economía y Arte antes de emprender un largo viaje por Europa y Asia que culminó con una estancia de doce años en Sudáfrica. Allí trabajó como director de teatro, escenógrafo y actor, y fundó el cabaret satírico Sauerkraut, un nombre que recuperaría años más tarde para una de sus obras literarias. Su carrera internacional como autor de libros infantiles despegó en 1976 con Cuánto cuenta un elefante (Elefanteneinmaleins). Desde entonces, publicó más de 30 libros que han sido traducidos a numerosos idiomas y han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, consolidándolo como una figura clave del género.

Para muchos de nosotros, Helme Heine será siempre el padre de Juan Ratón, Paco Gallo y Benito Rollizo (o Lucas Gorrino), los animales protagonistas de Los tres amigos (Freunde, 1982), publicado en España en los años 80 por Altea Benjamín, que se convirtió en un clásico instantáneo. Este trío de inseparables vive en la granja que conocimos en las primeras traducciones como Molinorojo y, posteriormente, como La Cochambrosa. Títulos como El despertador, El coche de carreras y La visita forman parte de este entrañable universo, que también se expandió con Un caso para los tres amigos años más tarde.

Más allá de sus célebres amigos de granja, la producción de Heine es vasta y diversa. En Altea Benjamín también se publicaron otras obras como La boda de cerdito, El huevo más bonito del mundo y Ricardo. Y otras editoriales publicaron también traducciones de su obra, como SM con La perla o más recientemente Anaya con Ramtamtam (además de Los tres amigos, que sigue vivo en su catálogo). La editorial Lóguez mantiene también libros que muestran la faceta más poética y filosófica del autor, como el imprescindible El maravilloso viaje a través de la noche, junto a títulos para los más pequeños como Querida felicidad, La liebre con la nariz roja y Los colores.

A lo largo de su carrera, Helme Heine recibió prestigiosos galardones, entre ellos el Europäischer Jugendbuchpreis (Premio Europeo de Literatura Juvenil) y el Deutscher Jugendliteraturpreis (Premio Alemán de Literatura Juvenil). En Babar, ya en 1991, le dedicamos un reportaje en nuestro número 8, repasando su trayectoria justo cuando Lóguez publicaba El maravilloso viaje a través de la noche.

Heine deja un legado de historias sencillas, divertidas y profundas, con gran ternura y una visión muy humanista de la vida. No hay mejor ejemplo de ello que un fragmento de su obra más emblemática, una metáfora de su manera de entender la literatura:

Hay muchas granjas en el mundo

pero ninguna es como Molinorojo.

Molinorojo es grande,

tan grande que todos caben dentro.

Molinorojo es pequeña,

tan pequeña que cabe en el corazón

más minúsculo.

Molinorojo es de todos,

lo mismo que de todos es el mundo.