Wolf Erlbruch, Premio ALMA 2017

Hace pocos días, en el marco de la Feria de Bolonia, se ha dado a conocer el nombre del ganador del Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award), que este año 2017 ha sido para Wolf Erlbruch (Wuppertal, 1948), uno de los ilustradores alemanes más conocidos, con una extensa bibliografía en el campo de la literatura infantil. Ha escrito unos diez libros propios, e ilustrado cerca de cincuenta de otros autores. Quizá su trabajo más conocido sea El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza (1994), que hoy en día es considerado un clásico dentro de los álbumes infantiles.

En palabras del jurado: «Wolf Erlbruch hace de las cuestiones vitales algo accesible y manejable para lectores de todas las edades. Su obra muestra lo pequeño dentro de lo grande con humor y una calidez profundamente arraigada dentro de una perspectiva humanística. Domina con maestría el arte del dibujo sobre la base de una larga tradición al tiempo que abre nuevas ventanas de creatividad. Wolf Erlbruch es un minucioso visionario».

Tras cursar estudios de diseño gráfico, Wolf Erlbruch se dedicó principalmente a ilustrar revistas como Stern o Esquire antes de decantarse por la enseñanza. Hasta 2009 ejerció de catedrático de Artes Ilustrativas y Visuales, entre otros, en la Universidad de Wuppertal, localidad donde también reside. Debutó en 1985 con las ilustraciones de El águila que no quería volar de James Aggrey. Saltó a la fama cinco años más tarde al publicarse El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza, con texto de Werner Holzwarth. Este libro cuenta la historia de un pequeño topo malhumorado, que, tras caerle una caca en la cabeza, se lanza a la búsqueda del culpable.

Wolf Erlbruch emprende a menudo expediciones existenciales, planteando con humor y agudeza cuestiones importantes sobre el sentido de la vida y la muerte. El pato y la muerte (2007), un tierno relato sobre un pato al que visita la Muerte, es considerado como un clásico de nuestros días y ha sido descrito con frecuencia como el libro más hermoso sobre la muerte jamás publicado. Con su contenido sencillo y depurado –apreciado por adultos y niños por igual–, constituye una reflexión tanto sobre las condiciones de la vida como acerca de la presencia e inexorabilidad de la muerte. Uno de los títulos más controvertidos que Erlbruch ha ilustrado es L’ogresse en pleurs (1996), con texto de Valérie Dayre. En este cuento, aparentemente de miedo, sobre una mujer que quiere comerse a un niño se abordan cuestiones difíciles pero importantes en torno a la relación entre hijos y padres, sobre la simbiosis y la libertad y acerca del amor y el terror a la pérdida.

La creación visual de Wolf Erlbruch, al que se considera un innovador dentro del arte de la ilustración, parte de una larga tradición y se caracteriza por sus líneas contundentes y una gran seguridad en los trazos. El autor combina a menudo distintas técnicas: collage, dibujo con lápices y tiza, experimentos gráficos y acuarela. En sus historias aparecen con frecuencia animales (y, en particular, osos) como personajes e hilos conductores, por ejemplo, en El milagro del oso (2002) y El oso que no estaba (2015).

El Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) fue creado en 2002 por el gobierno sueco, tras el fallecimiento de la autora infantil más popular de Suecia, conocida sobre todo por su personaje Pippi Calzaslargas. La dotación del premio (cinco millones de coronas suecas, es decir, más de 500.000 euros) lo convierte en el mayor premio internacional del mundo para la literatura infantil y juvenil, y la talla de su palmarés da una idea del prestigio que supone: Maurice Sendak, Christine Nöstlinger, Philip Pullman, Shaun Tan… El Premio ALMA es un reconocimiento a toda la creación literaria y no a una obra en particular. Sin embargo, no es necesario haber escrito una sola palabra para ser considerado; también quienes se dedican a la ilustración y a las actividades narrativas pueden ser premiados. El premio también puede ser otorgado a personas u organizaciones que fomenten la lectura entre niños y jóvenes, y solo se puede otorgar a personas que estén con vida.

Bibliografía seleccionada de Wolf Erlbruch en español: