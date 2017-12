Sopa de Sapo (Bilbao)

Dirección: Aretxabaleta Bidea, 6. 48010 Bilbao/Bilbo

Teléfono: 94 405 47 58

Correo: hola@sopadesapo.com

Web: www.sopadesapo.com

Redes sociales: Facebook – Instagram – Twitter

Abrimos las puertas de la librería en octubre de 2014, con la intención de poner a disposición de los niños (y los no tan niños) libros llenos de historias. Historias de piratas con pata de palo, de princesas no siempre rosas, de animales que a veces hablan, de dragones que luchan aunque pierdan, de niños superhéroes, de astronautas que viajan a la luna, de exploradores descubridores, de gatos elegantes, de ratoncitos inquietos… También libros para conocer y descubrir el mundo, de animales de la selva, del espacio y la vía láctea, de lo que esconde el mar, del origen del mundo, de las religiones, de la música…

Desde el primer momento, nuestra lista de libros imprescindibles no ha parado de crecer y crecer, y cada día tenemos más problemas para recomendar libros, porque hay tantos y tan preciosos que nos cuesta mucho elegir solo unos pocos.

También organizamos talleres infantiles, musicales, cuentacuentos, cuentos signados, cuentos en inglés, robótica… Tratamos de traer a autores y protagonistas de los libros más populares y hacemos también charlas y actividades para padres, madres y adultos.

En nuestra sección de juguete y juego didáctico proponemos también opciones para un regalo especial, elementos para que los peques de la casa desarrollen sus inteligencias y habilidades de una manera lúdica.

Recientemente hemos fundado, junto con otros profesionales, el “Laboratorio de Cuentos”, donde asesoramos y evaluamos proyectos de literatura infantil para todos los autores que quieran tener una visión que les ayude a publicar sus obras de la mejor manera posible.

En definitiva, nuestra vocación es ayudaros a encontrar ese cuento especial que podréis compartir y con el que crear un recuerdo imborrable.

Las recomendaciones de Sopa de Sapo

Para primeros lectores

Un álbum: Yo quiero mi gorro, de Jon Klassen. Una historia con pocas palabras pero con un contenido maravillosamente escondido entre líneas, que hace partirse de risa los niños. Buscando su gorro perdido, el oso se encuentra con muchos animales que no tienen su gorro, o DICEN no tener su gorro. ¿Será el oso lo suficientemente inteligente para detectar quién le dice una mentira como una catedral? Me encanta el humor inteligente de todos los libros de Jon Klassen.

Para lectores de 6 a 12 años

Para los primeros lectores: Las brujas, de Roald Dahl. Confieso que este libro lo descubrí de adulta y me pareció fantástico. Las brujas son malvadas, horripilantes, asquerosas… ¡Pero lo disimulan muy bien! No sólo eso, están asociadas y tienen terroríficos planes para apoderarse del mundo.

Para jóvenes lectores

Para los lectores avanzados: Los amigos, de Kazumi Yumoto. Tres adolescentes japoneses vigilan muy cerca de su vecino, un viejecito que parece a punto de morir. No han visto nunca una persona muerta y no quieren perderse el acontecimiento, que tarda en llegar más de lo esperado. A pesar del cambio cultural, la inocencia de estos adolescentes y su mentalidad pragmática y sensible, me hizo disfrutar mucho este sensacional libro.