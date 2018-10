Último día para enviar obras: 15-feb-2019

La editorial Apila Ediciones en colaboración con la Escuela Superior de Diseño de Aragón, la Escuela de Arte de Zaragoza y con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, convoca el Premio Apila Primera Impresión 2019, un certamen Internacional de álbum Infantil Ilustrado que pretende reforzar la creación gráfica y literaria desde el ámbito educativo. Podrán concurrir a este premio todos los ilustradores e ilustradoras que lo deseen, de cualquier nacionalidad, con la condición de no tener ningún álbum infantil publicado con ISBN hasta el momento del fin del plazo de admisión de los proyectos. No obstante, podrán participar quienes tengan uno o más álbumes publicados con ISBN, siempre y cuando hayan sido autoeditados, es decir, que no hayan sido publicados a través de una editorial. En el caso de que la autoría del proyecto sea compartida (texto por un lado e ilustraciones por otro lado), la condición de no tener ningún álbum publicado afecta exclusivamente al ilustrador o ilustradora.

Las obras presentadas, escritas en lengua castellana, podrán ser originales o adaptaciones de cuentos libres de derechos de autor. El premio consistirá en la firma de un contrato profesional con Apila Ediciones para la publicación de la obra seleccionada, en el que se establecerá el pago al autor o autores de 2.700 €, equivalente al 10% del valor de la primera tirada del álbum, así como la difusión y distribución internacional del mismo.

Los concursantes deberán presentar las propuestas por correo electrónico, incluyendo un PDF con el libro terminado o un storyboard con al menos cinco páginas dobles terminadas. El tamaño de página del álbum deberá ser de 24,3 cm de ancho x 22,6 cm de alto, 48,6 cm x 22,6 cm la doble página. El ganador/a del premio se compromete a finalizar el trabajo de ilustración antes del 1 de septiembre de 2019.

El plazo para la recepción de los archivos terminará el 15 de febrero de 2019 (inclusive), y el fallo y la entrega del premio se realizarán en marzo de 2019. La Editorial Apila publicará dentro del año de la convocatoria el proyecto premiado.

En años anteriores resultaron ganadores de este premio Olga de Dios por Monstruo Rosa, Dàlia Adillon por El nuevo traje del Emperador, Lidia Sarria por Tigo y Tenta, Canizales por Guapa, Marina Hernández por Superlucas y María Isabel Correa por Lusa la pelusa.

