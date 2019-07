Osa y lobo

Daniel Salmieri

Traducción de Kurusa

Caracas / Barcelona: Ekaré, 2019

Con la mirada certera de un cineasta que sabe captar la visión subjetiva de los personajes que mueve sobre el tablero (la naturaleza en todo su esplendor), con la poesía visual que destila un trabajo delicado y modelado con pinturas de madera sometidas a retoque digital, con la maestría narrativa que evoca el valor eterno de la amistad…

Con todo ello, Salmieri, un joven y talentoso escritor e ilustrador neoyorkino que hace su debut en el mercado editorial como autor integral de la historia, sabe emocionar a los niños y adultos que acepten el paseo junto a la pareja de peculiares amigos entre los copos de nieve o los verdes campos en flor. Un juego infalible de planos para describir la transición de un estado de ánimo, de las estaciones, de un afecto que solo el tiempo sabrá diluir o reforzar, que confirma a este artista como uno de los nuevos talentos a seguir.

El álbum ha sido reconocido con prestigiosas distinciones, como su inclusión en la selección anual que realiza Society of Illustrators, y alabado por medios de gran repercusión como The New York Times. El estilo de este artista recuerda algunos planteamientos gráficos esbozados a lo largo de sus carreras por cineastas como Wes Anderson o ilustradoras como Carson Ellis.