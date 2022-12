Nuestros preferidos de 2022

A pocos días de comernos las uvas, cerramos el año con nuestra habitual selección de los libros que más nos han gustado a lo largo de 2022. Un recorrido a lo largo de trece obras entre las que encontramos varios libros informativos, álbumes de algunos de nuestros creadores favoritos y, cómo no, cómic. La lista se podría alargar mucho más, pero para ampliarla confiamos en vosotros, los lectores: seguro que ya habéis escogido un montón de buenos libros para regalar estas navidades. La lista está ordenada por título, así que no penséis que los últimos nos han gustado menos que los primeros…

Anatomía de Kay

Adam Kay

Ilustraciones de Henry Paker

Traducción de María Porras Sánchez

Siruela, 2022

¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona tu organismo? ¿Sabías que el cerebro puede procesar 400 billones de cosas en un segundo, que el corazón bombea sangre cada día como para llenar noventa bañeras, y que los pulmones expulsan suficiente aire al día como para inflar mil globos? Descubre en este libro por qué el cuerpo humano es como una máquina perfectamente programada y sincronizada, capaz de realizar cientos de funciones sorprendentes a la vez sin que nos demos apenas cuenta… Con mucho sentido del humor, tanto en el texto como en las ilustraciones, el médico Adam Kay nos invita a recorrer todo el cuerpo humano, órgano por órgano, para conocer sus secretos, insólitos y asombrosos.

Más información | Primeras páginas

Corre, Carmen, Carmencita

N. M. Bodecker

Ilustraciones de Erik Blegvad

Traducción de José Mateo Puig

Entredos, 2022

«Corre, Carmen, Carmencita, mi Carmina, venga, venga, que el invierno se avecina». Así empieza este poema nonsense y divertido en el que Carmen se ocupa todo el día de las tareas del hogar mientras su marido está repantigado en el sofá. Una divertida historia, muy actual, con sorpresa final.

Más información | Primeras páginas

Criatura

Shaun Tan

Traducción de Lidia Pelayo Alonso

Barbara Fiore, 2022

Shaun Tan es, sin duda, uno de nuestros autores/ilustradores favoritos (de hecho, tuvimos la suerte de poder entrevistarle hace unos años). Basada en los veinticinco años que Tan lleva trabajando como creador de libros ilustrados y cómics, diseñador y cineasta, Criatura explora su obsesión por los seres imaginarios. Además de los bocetos de obras visionarias como Emigrantes, La cosa perdida, Cuentos de la periferia y, la ganadora de la medalla Kate Greenaway, La ciudad latente, este volumen reúne por primera vez dibujos y pinturas inéditas e independientes donde resuenan historias aún no escritas. Las descripciones detalladas del artista ofrecen una visión particular de la fascinación infinita por las criaturas no humanas y lo que estas pueden decirnos acerca de los seres humanos «normales». Artistas, escritores, estudiantes, soñadores y quienes muestren interés por las corrientes más profundas de la creatividad encontrarán la inspiración en estas páginas.

Más información

El gran Calvin y Hobbes ilustrado

Bill Watterson

Traducción de Francisco Pérez Navarro

Astiberri, 2022

Calvin y Hobbes es una de las mejores tiras cómicas de toda la historia, y un imprescindible en nuestra redacción. Narra las divertidas travesuras de Calvin, un niño de seis años precoz, revoltoso y aventurero; y de Hobbes, su sarcástico tigre, un felino tan real para Calvin como tierno peluche para los demás. La capacidad de Watterson para mostrar la infancia, incluidos sus propios recuerdos, impulsa los vuelos de fantasía de Calvin, ya sea subiendo a una cápsula como el Capitán Spiff (enfrentándose a temibles extraterrestres como sustitutos de las figuras de autoridad de la vida real de Calvin) o imaginando que es una bestia temible. El gran Calvin y Hobbes ilustrado incluye las tiras publicadas entre el 5 de diciembre de 1988 y el 7 de julio de 1990. Esta nueva edición de Astiberri mantiene la traducción de Francisco Pérez Navarro totalmente revisada y se ha creado una tipografía con la letra de Bill Watterson para rotular esta edición.

Más información | Primeras páginas

El maravilloso mundo de los libros

Ana Alcolea

Ilustraciones de David Guirao

Anaya Infantil y Juvenil, 2022

Desde la aparición de los primeros textos hasta nuestros tiempos, se han escrito innumerables obras literarias. Este libro recoge muchas de aquellas que deben pervivir en nuestra memoria, que fueron creadas por autores geniales, que se han convertido en sagas legendarias, que fueron prohibidas injustamente o que se han transformado en películas inolvidables. Además, abre las puertas al fascinante mundo alrededor del libro: desde los primeros alfabetos hasta el proceso de creación de una obra o la descripción de las bibliotecas y librerías más célebres del mundo. Una obra informativa amena y capaz de sintetizar en unas pocas páginas una gran cantidad de información que resultará muy interesante para cualquier amante de la lectura. El trabajo de David Guirao, lleno de guiños y complejas composiciones, es el de un virtuoso.

Más información | Primeras páginas

Fake Over

Nereida Carrillo

Ilustraciones de Alberto Montt

Flamboyant, 2022

¿Qué son? ¿Quién las crea? Y, sobre todo, ¿con qué propósito? En las redes sociales encontramos, a diario, imágenes y vídeos manipulados, teorías de la conspiración, deepfakes y bots que nos la intentan jugar. Y, por si fuera poco, podemos ser cómplices sin saberlo y contribuir al caos de la desinformación, pues carecemos de las herramientas necesarias para verificar qué es cierto y qué es mentira. Pero ¿y si evitar que nos tomen el pelo es más fácil de lo que crees? Un manual entretenido y riguroso para aprender a verificar la información y convertirnos en auténticos cazadores de mentiras.

Más información | Primeras páginas

¿Hay alguien ahí?

Ellen Duthie

Wonder Power, 2022

¿Hay alguien ahí? es una introducción a la curiosidad filosófica enviada al planeta Tierra desde el planeta Bibopia, con cariño. ¿Quién hubiera pensado que el primer mensaje extraterrestre recibido en la Tierra verificado por la comunidad científica llegaría en forma de libro? ¿Y quién hubiera podido imaginar, al abrir el libro en busca de respuestas, que estuviera compuesto únicamente de preguntas? ¡Preguntas, preguntas y más preguntas!

Más información

Hay un fantasma en esta casa

Oliver Jeffers

Andana, 2022

Había una vez una niña que vivía en una casa encantada, pero que nunca había visto un fantasma. «¿Son blancos con agujeros en los ojos?». «¿Es difícil encontrarlos?». Solía preguntarse; le habría encantado verlos. Un libro para superar los miedos infantiles y convertirlos en un juego muy divertido. Del reconocido Oliver Jeffers (Estamos aquí, El día que los crayones renunciaron), lleno de ilustraciones combinadas con fotografías y páginas transparentes para que el lector juegue con la protagonista a buscar fantasmas.

Más información | Primeras páginas

Julia y el tiburón

Kiran Milwood

Ilustraciones de Tom de Freston

Traducción de Patricia Mora Pérez

Bambú, 2022

«Me llamo Julia. Esta es la historia del verano en que perdí a mi madre y encontré un tiburón más viejo que los árboles. No sufras, que esto no te estropeará el final». Un libro emotivo, con delicadas ilustraciones, sobre Julia, una niña de 10 años, y su madre, cuya salud mental comienza a deteriorarse mientras pasan un verano en un faro remoto en busca de un escurridizo tiburón. Una historia con pinceladas de salud mental, racismo, bullying y ecología presentadas de una manera inteligente y natural, no apta para lectores perezosos.

Más información

La biblioteca macabra

Edward Gorey

Traducción de Marcial Souto

Libros del Zorro Rojo, 2022

Escritor e ilustrador de más de un centenar de libros, Edward Gorey es un personaje de culto entre numerosos y fieles admiradores de todo el mundo, como el propio Tim Burton. Su personalidad estrafalaria contribuyó a construir una obra extraña e inclasificable con obras capitales como el tríptico La fábrica de vinagre (Libros del Zorro Rojo, 2010). La biblioteca macabra reúne, por primera vez en un único estuche, cinco libros de su autoría: La niña desdichada, que narra la funesta vida de Charlotte Sophia; La procaz intimación, la historia de una señorita endemoniada; El zoo absoluto, una colección de animales más que exótica; El jardín maléfico, en el que quedará atrapada toda la familia y Los pequeños macabros, un muestrario alfabético de muertes trágicas infantiles, su obra maestra. Su estilo gráfico victoriano, cargado de elementos góticos, así como el sublime manejo de las texturas y los grises le aportan una impronta única a su obra tenebrosa, por momentos surrealista. Avisamos: no apto para quien no disfrute del humor negro.

Más información

Los Malotes

Julia Donaldson

Ilustraciones de Axel Scheffler

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

Bruño, 2022

Una nueva aventura de los famosos autores de El grúfalo, Cómo mola tu escoba… Este álbum narra la divertida historia de Los Malotes, una bruja, un fantasma y un trol requetemalos, que un día se ven obligados a competir para averiguar quién es el más malo de los tres. Lo que no pueden ni imaginar es el inesperado resultado final.

Más información

Los viajes. Italia

Mitsumasa Anno

Traducción de Gabriel Álvarez Martínez

Kalandraka, 2022

Mitsumasa Anno nos propone una nueva aventura a través de la geografía y el tiempo. En esta ocasión, el protagonista continúa su periplo europeo iniciado en el volumen anterior recorriendo no solo la Italia de los campos y las aldeas, sino también la de las grandes ciudades con sus gentes, desfiles y mercados. Entre las páginas de este libro-juego se ocultan numerosos detalles, recogidos en un apéndice final, a la espera de ser descubiertos: elementos arquitectónicos, referencias a obras pictóricas y literarias o personajes reales y ficticios como Adán y Eva, Jesús de Nazaret, Alicia y su Conejo Blanco o Charles Chaplin.

Más información | Primeras páginas

Un día con amigos

Philip Waechter

Lóguez, 2022

Mapache quiere hornear pastel de manzana, pero como no tiene huevos, va a casa de Zorro; sin embargo, este necesita una escalera para reparar su tejado. Caminan juntos a casa de Tejón, quien se encuentra muy ocupado y necesita ayuda para resolver un crucigrama. Como se trata de algo relacionado con «miel», se dirigen a ver a Oso. Por el camino se les une Corneja; los cuatro avanzan por los prados, comen moras y encuentran a Oso intentando pescar en el arroyo. Con un ligero trazo de pluma, Philip Waechter (Yo, Días de hijo, Muy famoso) cuenta de forma poética la historia de cinco amigos que están ahí para ayudarse unos a otros.

Más información | Primeras páginas