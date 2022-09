Novedades LIJ septiembre 2022

Con el curso escolar recién comenzado, volvemos a nuestras recomendaciones mensuales de novedades LIJ. El mes de septiembre viene cargado de títulos interesantes y para todos los paladares, así que nosotros hemos hecho esta selección de lo que más nos ha gustado. En ella encontrarás lo último de Shaun Tan en Barbara Fiore, una nueva entrega de Mitsumasa Anno en Kalandraka, un ensayo de Chiki Fabregat sobre escribir literatura infantil, la nueva serie de cómic inspirada en el universo Astérix y otros álbumes y libros informativos que esperamos que disfrutes tanto como nosotros. ¡Búscalos en tu librería habitual!

Ainhoa Revoltosa

José Carlos Andrés

Ilustraciones de Lucía Serrano

NubeOcho, 2022

Ainhoa y su familia no saben por qué se cae tanto. Por fin, la doctora descubre que la niña tiene una enfermedad que afecta a sus músculos. Con el tiempo, Ainhoa irá en silla de ruedas. Pero eso no la impide ser… ¡la más traviesa de los tres hermanos! Un álbum con la discapacidad como telón de fondo inspirado en hechos reales con las siempre divertidas y expresivas ilustraciones de Lucía Serrano.

Más información

Criatura

Shaun Tan

Traducción de Lidia Pelayo Alonso

Barbara Fiore, 2022

Shaun Tan es, sin duda, uno de nuestros autores/ilustradores favoritos (de hecho, tuvimos la suerte de poder entrevistarle hace unos años). Basada en los veinticinco años que Tan lleva trabajando como creador de libros ilustrados y cómics, diseñador y cineasta, Criatura explora su obsesión por los seres imaginarios. Además de los bocetos de obras visionarias como Emigrantes, La cosa perdida, Cuentos de la periferia y, la ganadora de la medalla Kate Greenaway, La ciudad latente, este volumen reúne por primera vez dibujos y pinturas inéditas e independientes donde resuenan historias aún no escritas. Las descripciones detalladas del artista ofrecen una visión particular de la fascinación infinita por las criaturas no humanas y lo que estas pueden decirnos acerca de los seres humanos «normales». Artistas, escritores, estudiantes, soñadores y quienes muestren interés por las corrientes más profundas de la creatividad encontrarán la inspiración en estas páginas.

Más información

Escribir infantil y juvenil

Chiki Fabregat – Escuela de escritores

Páginas de Espuma, 2022

Los principios básicos y los formatos en la LIJ, los temas y sus personajes, la acción, la estructura, la tensión, el juego como herramienta creativa, los géneros y los límites, el humor y la fantasía… Estos son algunos de los temas que Chiki Fabregat recorre en este manual, pensado tanto para quien quiera adquirir las herramientas necesarias para escribir LIJ como para quien quiera acercarse a su lectura sin dejarse atrapar por los tópicos que la han lastrado durante siglos. Con prólogo de Mónica Rodríguez.

Más información | Primeras páginas

Fake Over

Nereida Carrillo

Ilustraciones de Alberto Montt

Flamboyant, 2022

¿Qué son? ¿Quién las crea? Y, sobre todo, ¿con qué propósito? En las redes sociales encontramos, a diario, imágenes y vídeos manipulados, teorías de la conspiración, deepfakes y bots que nos la intentan jugar. Y, por si fuera poco, podemos ser cómplices sin saberlo y contribuir al caos de la desinformación, pues carecemos de las herramientas necesarias para verificar qué es cierto y qué es mentira. Pero ¿y si evitar que nos tomen el pelo es más fácil de lo que crees? Un manual entretenido y riguroso para aprender a verificar la información y convertirnos en auténticos cazadores de mentiras.

Más información | Primeras páginas

Ideafix y los irreductibles, 1. ¡Abajo los romanos!

René Goscinny, Yves Coulon, Matthieu Choquet y Jérôme Erbin

Ilustraciones de Albert Uderzo, Philippe Fenech y Jean Bastide

Traducción de Xavier Senín Fernández, Isabel Soto y Alejandro Tobar

Salvat, 2022

Ideafix apareció por primera vez en La vuelta a la Galia de Astérix, y desde entonces se convirtió en un personaje absolutamente carismático: además de fiel y valiente, es el primer perro ecologista de la historia. Ahora protagoniza una serie animada de televisión y una nueva colección de libros. En ella descubriremos la historia de Ideafix y su banda de irreductibles antes de que nuestro querido perrito conozca a los famosos héroes galos. Ideafix y sus amigos (perros, gatos y hasta aves) luchan contra el invasor romano, que trata de romanizar la Lutecia antigua, estableciéndose así un paralelismo con lo que ocurre en los famosos álbumes creados por Goscinny y Uderzo.

Más información | Primeras páginas

Julia y el tiburón

Kiran Milwood

Ilustraciones de Tom de Freston

Traducción de Patricia Mora Pérez

Bambú, 2022

«Me llamo Julia. Esta es la historia del verano en que perdí a mi madre y encontré un tiburón más viejo que los árboles. No sufras, que esto no te estropeará el final». Un libro emotivo, con delicadas ilustraciones, sobre Julia, una niña de 10 años, y su madre, cuya salud mental comienza a deteriorarse mientras pasan un verano en un faro remoto en busca de un escurridizo tiburón. Una historia con pinceladas de salud mental, racismo, bullying y ecología presentadas de una manera inteligente y natural, no apta para lectores perezosos.

Más información

Los viajes. Italia

Mitsumasa Anno

Traducción de Gabriel Álvarez Martínez

Kalandraka, 2022

Mitsumasa Anno nos propone una nueva aventura a través de la geografía y el tiempo. En esta ocasión, el protagonista continúa su periplo europeo iniciado en el volumen anterior recorriendo no solo la Italia de los campos y las aldeas, sino también la de las grandes ciudades con sus gentes, desfiles y mercados. Entre las páginas de este libro-juego se ocultan numerosos detalles, recogidos en un apéndice final, a la espera de ser descubiertos: elementos arquitectónicos, referencias a obras pictóricas y literarias o personajes reales y ficticios como Adán y Eva, Jesús de Nazaret, Alicia y su Conejo Blanco o Charles Chaplin.

Más información | Primeras páginas

Mi amigo Ramtamtam

Helme Heine

Traducción de Carmen Bas

Anaya Infantil y Juvenil, 2022

Un niño sueña todas las noches con el ancho mundo y con fantásticos tesoros. Y de pronto la gran aventura llama a su puerta: RamTamTam, un perro peludo que se convierte en su mejor amigo. Durante años son inseparables, hasta que un día RamTamTam, ya viejo y canoso, se duerme y no se despierta nunca más. Pero las aventuras de los dos amigos no han acabado todavía. Nuevo álbum ilustrado del icónico autor e ilustrador alemán Helme Heine, creador de Los tres amigos.

Más información | Primeras páginas

Niñas y niños que hicieron historia

El Fisgón Histórico

La Esfera Azul, 2022

Un libro informativo para conocer a varios importantes personajes históricos o actuales, algunos de los cuales eran niños cuando dieron a conocer su talento. Tutankamón, Juana de Arco, Sor Juana Inés de la Cruz, Mozart, Louis Braille, Rimbaud, Pablo Picasso, Ana Frank, Bobby Fischer, Malala…

Más información | Primeras páginas

Olga #3 ¡Qué descontrol!

Elise Gravel

Traducción de Rebeca González Izquierdo

Blackie Books, 2022

Tercera entrega de esta serie de Elise Gravel protagonizada por Olga, una niña que quiere ser una gran zoóloga y científica, y tiene un superlaboratorio en su cuarto. Un día descubre una nueva criatura muy peculiar llamada Meh, que en esta tercera aventura sorprende a la niña con siete minúsculas crías que no tardan en descontrolarse.

Más información

Un día con amigos

Philip Waechter

Lóguez, 2022

Mapache quiere hornear pastel de manzana, pero como no tiene huevos, va a casa de Zorro; sin embargo, este necesita una escalera para reparar su tejado. Caminan juntos a casa de Tejón, quien se encuentra muy ocupado y necesita ayuda para resolver un crucigrama. Como se trata de algo relacionado con «miel», se dirigen a ver a Oso. Por el camino se les une Corneja; los cuatro avanzan por los prados, comen moras y encuentran a Oso intentando pescar en el arroyo. Con un ligero trazo de pluma, Philip Waechter (Yo, Días de hijo, Muy famoso) cuenta de forma poética la historia de cinco amigos que están ahí para ayudarse unos a otros.

Más información | Primeras páginas