Novedades LIJ septiembre 2021

Arrancamos el otoño tras el parón veraniego y volvemos a husmear en las mesas de novedades para mostrar los títulos de literatura infantil que más nos han interesado de los publicados recientemente: libros contracolados para prelectores, álbum ilustrado para primeros lectores, algún libro singular y narrativa infantil y juvenil.

(Debajo de cada sinopsis, en los enlaces, podrás acceder a la ficha del libro en la web de la editorial y a la descarga de primeros capítulos).

Chitty Chitty Bang Bang

Ian Fleming (adaptación de Peter Bently)

Ilustraciones de Steve Antony

Traducción de Xesús Fraga

Edelvives, 2021

El padre de esta peculiar familia es un inventor excéntrico que restaura un viejo automóvil al que llamarán Chitty-Chitty-Bang-Bang por los ruidos que hace al arrancar. El coche irá mostrando capacidades imprevistas como volar, flotar… ¡e incluso pensar! A bordo de este vehículo extraordinario los Pott vivirán aventuras increíbles y se enfrentarán a los planes de una banda de ladrones. Este libro es una adaptación ilustrada del clásico de la literatura infantil escrito por Ian Fleming, creador de James Bond, para su pequeño hijo Caspar. Fue publicado originalmente en 1964 por Jonathan Cape, dos meses después de la muerte del autor. Las ilustraciones son obra de Steve Antony, y la adaptación de Peter Bently, escritor británico que obtuvo el premio Roald Dahl Funny Prize en 2011.

Chófer de sandías

Antonio Rubio

Ilustraciones de Emilio Urberuaga

Kalandraka, 2021

Una historia ambientada en una gran ciudad, alienada y alienante. Pero incluso en lugares tan hostiles suceden cosas sorprendentes, excepcionales e insólitas. Como que una humilde semilla de sandía brote, crezca, florezca y dé frutos enroscada en una farola, convertida en parra luminosa. Un texto rimado de Antonio Rubio cuyas estructuras rítmicas y compositivas están arraigadas en los esquemas de la literatura tradicional traídos a la actualidad a través de un escenario urbano y contemporáneo. Los edificios y los centros comerciales, las calles saturadas de tráfico y ruido, y sus habitantes sumidos en las prisas, el estrés y abducidos por las nuevas tecnologías, nos sitúan en un escenario tristemente reconocible. La mirada fresca y desinhibida de la infancia, la espontaneidad y la creatividad de las niñas y los niños permiten romper esa terrible rutina y cambiar el paisaje gris y contaminado por el colorido y la calma.

El lobo y la mosca

Antje Damm

Traducción de Patric de San Pedro

Takatuka, 2021

El lobo tiene mucha hambre, tanta que se irá tragando uno a uno todos los juguetes que aparecen en la estantería de la página derecha, desde una manzana hasta un coche. La mosca la deja para los postres, pero esta se le resiste. Un juego de observación y adivinanza que invita a empezar una y otra vez. Este álbum recibió el Premio Compás de Lectura de la Feria del Libro de Leipzig y de la fundación Lesen 2020.

El piojo

Elise Gravel

Nubeocho, 2021

¿Sabías que solo los humanos podemos tener piojos? ¿O que estos insectos se alimentan de sangre 5 veces al día? Quizá conozcas el mito de que prefieren el pelo limpio… ¡no es verdad! Entérate de cómo son, qué comen, cómo viven y entenderás por qué cuando veas uno tienes que… ¡echar a correr! Título perteneciente a la colección «Animalejos», donde encontramos a animales de los que no se suele hablar, como el murciélago y el gusano.

El sombrero volador

Rotraut Susanne Berner

Lóguez, 2021

Dejarse llevar por el viento siempre es un placer, pero cuando eres un sombrero de la suerte, el viaje puede volverse inesperado. Puedes incluso encontrarte viajando en la cabeza de un pato, de una cabra… o que, de tu interior, aparezca un conejo. Y, de repente, ¡oh sorpresa!, vuelves a la cabeza de tu dueño. El viento vuelve a soplar y… Un álbum ilustrado sin palabras para descubrir, contar y volar, de la mano de una de las grandes ilustradoras alemanas de las últimas décadas.

En el cielo

Giovanna Zoboli

Ilustraciones de Philip Giordano

Libros del Zorro Rojo, 2021

En el cielo, el mundo se transforma: sale el sol, zumba un avispón, brilla el arcoíris, caza el murciélago… ¿Y en el mar? Ocurren otros fenómenos maravillosos: flota una medusa, se despierta un volcán, brilla un coral, juega una ballena… Después de publicar Cuando el sol despierta y En el prado, llega un tercer título de la misma colección para prelectores. Un cuento sencillo, una retahíla de descubrimientos, personajes y acciones que los niños y niñas podrán recitar en voz alta, e incluso ampliar con otros hallazgos cercanos a su realidad.

Historia natural de las hadas

Emily Hawkins y Jessica Roux

Harper Kids, 2021

Las hadas viven entre nosotros; solo hay que observar con atención y quizá tengas la suerte de ver a alguna revoloteando al fondo del jardín o apresurándose a esconderse en el desván. A través de detalladas anotaciones e ilustraciones minuciosas, la reputada naturalista Elsie Arbour revela las investigaciones que ha ido haciendo a lo largo de los años sobre estas criaturas tan escurridizas. En cada página abre las puertas al apasionante mundo de las hadas: las diferentes especies que existen en todo el planeta, cómo y dónde viven, qué lenguas hablan, las labores que realizan en la naturaleza o cómo se camuflan para escapar de los muchos peligros a los que se enfrentan. Un libro para descubrir la vida secreta de las hadas y su desconocido mundo.

Jonathan y el metro

Robert Munsch

Ilustraciones de Michael Martchenko

Traducción de Juan Ramón Azaola

Cuatro Azules, 2021

Un día la madre de Jonathan sale a hacer un recado, pero antes de marcharse, deja a su hijo el encargo de mantener todo limpio y ordenado. Jonathan no está preocupado en lo más mínimo, parece una misión sencilla. Entonces oye un ruido al otro lado del tabique, parece el sonido de un tren… De pronto la pared del salón se abre. Un vagón del metro se detiene allí mismo, descargando a una multitud de personas, que irrumpe en el salón, ensuciando y desordenando todo a su paso. ¡Jonathan está desconcertado! Cuando consigue echar de su casa al último pasajero, mira a su alrededor y se da cuenta de que hay basura por todas partes, huellas de zapatos por las paredes y chicle pegado en la alfombra, ¡Alguien ha convertido su casa en una estación de metro! Jonathan y el metro es una historia disparatada llena de humor para primeros lectores.

Mofeto y Tejón

Amy Timberlake

Ilustraciones de Jon Klassen

Flamboyant, 2021

Nadie quiere una mofeta. No se abre la puerta a una mofeta. No se la invita a pasar. Especialmente, si en la casa se desarrolla una «importante labor petrológica». Y, por supuesto, jamás se debería permitir que se mudara allí. Pero Mofeto ha llegado a casa de Tejón para quedarse, y no hay nada que él pueda hacer al respecto. Aunque su mundo se ponga patas arriba. Este es el primer título de la serie donde conoceremos a Mofeto y a Tejón, dos opuestos destinados a ser compañeros y a compartir el mismo techo. Un relato de humor y ternura que se presta a ser leído en voz alta.

Va la vaca

Pablo Albo

Ilustraciones de Simone Rea

A Buen Paso, 2021

Un libro capaz de construir una historia entera utilizando tan solo la primera sílaba del nombre de cada animal que aparece en sus páginas. Lo hace con la complicidad de las ilustraciones de Simone Rea y la del propio lector… Su lectura en voz alta será la clave para que cobre vida el paseo de esta vaca, del zorro, del grillo y de todos los animales que se suceden en sus páginas. Un libro para compartir, para jugar y para volver a repetir el juego con los nombres de fruta, verdura, flores, lugares, personas a nuestro alrededor, inventando nuevas secuencias e historias.

Ventanas

Paloma González Rubio

Anaya, 2021

Finalizada la guerra, un grupo de hombres armados detiene inesperadamente a los padres y tíos de Bruno y Silvina. Cuatro niños y un bebé se quedan solos e indefensos en la casa que comparten sus familias, abandonados a su suerte en una ciudad hostil en la que los ciudadanos se vigilan unos a otros desde las ventanas. Bruno y Silvina, acompañados por el fantasma de la pequeña Alicia, desaparecida en un bombardeo, luchan por sobrevivir, cuidar del bebé, de sus primos pequeños y encontrar a sus padres, pese a que la cobardía de vecinos, allegados y desconocidos los va empujando a un callejón sin salida. Esta novela, que quedó finalista en el XVIII Premio Anaya y está basada en una anécdota real, es una denuncia de la indefensión de la infancia en los conflictos armados y el drama que convierte a los niños en soldados.

