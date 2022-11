Novedades LIJ octubre-noviembre 2022

Con la vista puesta en el Día de las Librerías (11 de noviembre) y en los regalos navideños, hemos hecho nuestra habitual selección de las últimas novedades recibidas en la redacción. Desde libros para bebés, como el último lanzamiento de la estupenda colección «De la cuna a la luna», a un espectacular libro informativo sobre vampiros, o la reedición que ha hecho Astiberri de uno de nuestros cómics favoritos, Calvin & Hobbes.

Bebé

Antonio Rubio

Ilustraciones de Óscar Villán

Kalandraka, 2022

Nacer, dar los primeros pasos, seguir creciendo… Versos que acompañan la vida, con las actividades cotidianas y la familia. La estupenda colección «De la cuna a la luna», dirigida a niños y niñas e 0 a 3 años, es una de las más queridas por lectores, padres y docentes, y gira en torno a lo que el autor denomina «pictogramas poéticos» o «poegramas»: una modalidad de poesía pictográfica basada en la búsqueda de un ritmo de lectura que ayude a “educar el ojo y endulzar el oído” del pequeño lector.

Más información | Primeras páginas

Bienvenidos a GRIMWOOD

Nadia Shireen

Traducción de Luis Alis

Blackie Books, 2022

¡Zorros que escapan! ¡Una gata que quiere venganza! ¡Ardillas con leotardos! Ted y Nancy son dos hermanos zorrillos. Buscan refugio en Grimwood esperando encontrar paz y tranquilidad. En lugar de eso se encuentran con águilas ladronas, patos melodramáticos, conejos revoltosos… y una aventura que no olvidarán jamás. Blackie Books nos trae el primer título de una serie de la autora de álbumes tan reconocidos como El buen lobito, El abejoso, Lola y el monstruo…

Más información

El gran Calvin y Hobbes ilustrado

Bill Watterson

Traducción de Francisco Pérez Navarro

Astiberri, 2022

Calvin y Hobbes es una de las mejores tiras cómicas de toda la historia, y un imprescindible en nuestra redacción. Narra las divertidas travesuras de Calvin, un niño de seis años precoz, revoltoso y aventurero; y de Hobbes, su sarcástico tigre, un felino tan real para Calvin como tierno peluche para los demás. La capacidad de Watterson para mostrar la infancia, incluidos sus propios recuerdos, impulsa los vuelos de fantasía de Calvin, ya sea subiendo a una cápsula como el Capitán Spiff (enfrentándose a temibles extraterrestres como sustitutos de las figuras de autoridad de la vida real de Calvin) o imaginando que es una bestia temible. El gran Calvin y Hobbes ilustrado incluye las tiras publicadas entre el 5 de diciembre de 1988 y el 7 de julio de 1990. Esta nueva edición de Astiberri mantiene la traducción de Francisco Pérez Navarro totalmente revisada y se ha creado una tipografía con la letra de Bill Watterson para rotular esta edición.

Más información | Primeras páginas

El príncipe Beltrán el Bicho

Arnold Lobel

Traducción de Jordi Ainaud i Escudero

Entredos, 2022

Érase una vez un principito recién nacido en un país feliz y contento de su llegada. Pero el príncipe Beltrán rompía todos sus juguetes, echaba arañas a la sopa y arrancaba las rosas del jardín real… hasta que un día una bruja lo hechizó por su mal comportamiento. ¿Tendrá Beltrán una segunda oportunidad? ¿Conseguirá romper el maleficio gracias a su buen comportamiento? Esta fábula, hasta ahora inédita en español, es uno de los primeros libros de Arnold Lobel y su historia está inspirada en su hija Adrianne.

Más información | Primeras páginas

Hay un fantasma en esta casa

Oliver Jeffers

Andana, 2022

Había una vez una niña que vivía en una casa encantada, pero que nunca había visto un fantasma. «¿Son blancos con agujeros en los ojos?». «¿Es difícil encontrarlos?». Solía preguntarse; le habría encantado verlos. Un libro para superar los miedos infantiles y convertirlos en un juego muy divertido. Del reconocido Oliver Jeffers (Estamos aquí, El día que los crayones renunciaron), lleno de ilustraciones combinadas con fotografías y páginas transparentes para que el lector juegue con la protagonista a buscar fantasmas.

Más información | Primeras páginas

Historias del páramo

Luke Pearson

Traducción de Albert Vitó i Godina

Barbara Fiore, 2022

Explora la magia, el folclore y los misterios del mundo de Hilda mientras cabalga esponjosas lobondrinas por el cielo, huye de los trols a través de los bosques y charla con gigantes del tamaño de montañas. Todo esto con la ayuda de su adorable ciervo-zorro, brizna, el gruñón (pero no menos adorable) Hombre de Madera, y con una mochila llena de sándwiches de pepino. No hay nada que impida a Hilda explorar la naturaleza y meterse en situaciones difíciles… Esta edición especial antológica incluye los dos primeros volúmenes de las aventuras de Hilda (Hilda y el trol y Hilda y el gigante de medianoche), así como contenido exclusivo del creador de las historias, Luke Pearson. Uno de nuestros cómics infantiles preferidos.

Más información

La biblioteca macabra

Edward Gorey

Traducción de Marcial Souto

Libros del Zorro Rojo, 2022

Escritor e ilustrador de más de un centenar de libros, Edward Gorey es un personaje de culto entre numerosos y fieles admiradores de todo el mundo, como el propio Tim Burton. Su personalidad estrafalaria contribuyó a construir una obra extraña e inclasificable con obras capitales como el tríptico La fábrica de vinagre (Libros del Zorro Rojo, 2010). La biblioteca macabra reúne, por primera vez en un único estuche, cinco libros de su autoría: La niña desdichada, que narra la funesta vida de Charlotte Sophia; La procaz intimación, la historia de una señorita endemoniada; El zoo absoluto, una colección de animales más que exótica; El jardín maléfico, en el que quedará atrapada toda la familia y Los pequeños macabros, un muestrario alfabético de muertes trágicas infantiles, su obra maestra. Su estilo gráfico victoriano, cargado de elementos góticos, así como el sublime manejo de las texturas y los grises le aportan una impronta única a su obra tenebrosa, por momentos surrealista.

Más información

La liebre mecánica

Ledicia Costas

Anaya Infantil y Juvenil, 2022

Últimamente, las cosas entre Nana y Cuervo no van nada bien. Habían conseguido construir un mundo en el que lo compartían todo: películas, música, manga, videojuegos… No querían separarse nunca. Pero eso era antes. Ahora Cuervo desaparece y no cuenta a dónde va. Cuando Nana le pregunta qué le pasa, se enfada. En su pandilla nadie entiende qué le sucede. Desde que empezó a apostar en serio, parece otro. Lo que antes era pura diversión se ha convertido en una pesadilla. Casi sin darse cuenta, Cuervo acaba envuelto en una red de problemas de la que parece imposible salir. Novela juvenil ganadora del Premio Lazarillo de Creación Literaria 2021, de la que posiblemente sea la escritora gallega de LIJ más relevante de los últimos años.

Más información | Primeras páginas

Las aventuras de don Ladybug y la abeja reina

Corey R. Tabor

Astronave, 2022

¡Una nueva aventura del caballero más bicho! ¡Don Ladybug, duque de los dientes de león y campeón de la sinceridad y la justicia, se enfrenta a una nueva misión! Junto a su heraldo Pell y su fiel escudero Sterling, tendrá que enfrentarse a la malvada Abeja Reina en un duelo de ingenio. ¿Qué destino les deparará a estos insectos tan heroicos? ¿Podrán salir airosos de esta aventura y liberar a la colmena de la tiranía de la Abeja Reina? Corey R. Tabor es autor e ilustrador de varios libros para niños que han sido galardonados con la Mención de Honor Caldecott y el premio Geisel.

Más información

Los Malotes

Julia Donaldson

Ilustraciones de Axel Scheffler

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

Bruño, 2022

Una nueva aventura de los famosos autores de El grúfalo, Cómo mola tu escoba… Este álbum narra la divertida historia de Los Malotes, una bruja, un fantasma y un trol requetemalos, que un día se ven obligados a competir para averiguar quién es el más malo de los tres. Lo que no pueden ni imaginar es el inesperado resultado final.

Más información

Los secretos de los vampiros

Julie Légère y Elsa Whyte

Ilustraciones de Laura Pérez

Traducción de Regina López Muñoz

Errata Naturae, 2022

En los albores del tiempo, criaturas sedientas de sangre caminaban por la Tierra. Figuras sombrías, pertenecientes a las tinieblas, que representaban nuestros peores miedos. Pero a lo largo de los siglos esto cambió, y hoy son un auténtico icono de la seducción. Conoce los hechos históricos que señalaron su aparición: las grandes epidemias de la Edad Media, Europa del Este como cuna del mito… Descubre los orígenes de sus elementos más característicos: el ataúd y la cruz, el murciélago y la estaca… Aprende sobre sus parientes más cercanos, los hombres lobo. Y déjate morder por los vampiros más seductores. Desde las lamias de la Antigua Grecia hasta Edward Cullen, pasando por los tentadores dandis de Anne Rice, y sin olvidar, por supuesto, a Drácula, este libro te acompañará en un tenebroso viaje para conocer la historia del vampiro: la criatura más enigmática, fascinante e irresistible que existe.

Más información | Primeras páginas

Un calcetín infinito

Pedro Mañas

Ilustraciones de Eleni Papachristou

Nórdica, 2022

Es el Día de Navidad y una anciana llamada Soledad busca en su calcetín sus regalos. Pero no encuentra nada, quizá el calcetín es demasiado pequeño… Soledad comienza a tricotar y tricotar el calcetín, no ve el final y tiene que salir a buscarlo. Pasa el mes de enero y Soledad no encuentra la punta del calcetín. Llega San Valentín, pasa Carnaval y Soledad se pregunta: ¿y si llega Navidad y no he encontrado la punta? Un tierno cuento en verso no exento de sentido del humor de uno de los autores más interesantes del panorama LIJ.

Más información | Primeras páginas