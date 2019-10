Novedades LIJ octubre 2019

Presentamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellas, destacamos un libro homenaje por el 60º aniversario de Astérix, lo último de Chris Haughton y de Jimmy Liao, y un álbum sin palabras sobre los peligros de la energía nuclear. ¡Esperamos que te resulten interesantes!

(Debajo de cada sinopsis, en el enlace «Mas información», se accede a la ficha del libro en la web de la editorial, donde están los datos completos, descargas de fragmentos, enlaces de compra, etc.)

Rapunzel con piojos

El Hematocrítico

Ilustraciones de Mar Villar

Madrid: Anaya, 2019

Rapunzel pasa el tiempo en su torre protegida de cualquier peligro: brujas malvadas, ogros, lobos… Lo que no espera es ser atacada por las criaturas más sigilosas: ¡los piojos! Estos bichitos se multiplican rápidamente en su larga melena, y no hay remedio contra ellos. Ni la limpieza de Blancanieves y sus enanitos, ni el rayo congelador de la Reina de las Nieves, tampoco el ingenio de Garbancito. Los piojos han construido una ciudad en su cuero cabelludo y no se piensan ir. ¿Cómo hará para librarse de ellos?

Alas

Jimmy Liao

Traducción de Jordi Ainaud i Escudero

Cádiz: Barbara Fiore, 2019

Desde su infancia, el director general había sido siempre un tipo con ángel. No es que tuviera de todo, sino que tenía de todo, lo mejor. El director general era un hombre inteligente y perfeccionista. Nunca había decepcionado a nadie. Tenía lo que otras personas sueñan con tener. Todo en él suscitaba envidia y celos… Pero un día, al director general le salieron unas pequeñas alas en la espalda que, con el paso del tiempo, iban creciendo. Las alas solo deseaban volar y volar… En Las Alas, Jimmy Liao nos regala una hermosa historia sobre el precio de la fama y el éxito. Una fábula para reflexionar sobre el camino hacia la libertad personal.

Perro apestoso

Ilustraciones de Marc Boutavant

Barcelona: Blackie Books, 2019

Te presentamos a Perro Apestoso. Vive en un cubo de basura, huele a sardinas, está lleno de pulgas y su pelo parece una alfombra vieja. Y por si fuera poco, también es bastante tonto. Pero a pesar de todo, tiene un corazón muy grande y es puro optimismo y alegría. ¡Lo adorarás! La serie Perro apestoso cuenta ya con 10 volúmenes, cuyas ventas superan los dos millones de ejemplares en Francia, donde es todo un fenómeno. Ha sido traducido a más de 20 idiomas.

Generaciones Astérix

Varios autores e ilustradores

Traducción de Isabel Soto, Xavier Senín y Alejandro Tobar

Madrid: Bruño / Salvat, 2019

Más de sesenta ilustradores y autores de cómic (entre los que se cuentan Gallego y Rey, Oriol Malet, Borja Montoro, Belén Ortega, Moebius, Franquin y Ferri y Conrad, los «herederos» de Astérix) se reúnen para rendir homenaje al pequeño galo y sus vecinos, que en 2019 cumplen nada más y nada menos que sesenta años tan en forma como siempre. Cada autor contribuye con una o dos páginas, que además se acompañan de una pequeña biografía y de la relación que lo une a Astérix.

El primer diccionario de Nara

David Pintor

Alicante: Degomagom, 2019

De los ratos que paso con mi hija lápiz en mano, nació la idea de hacer este diccionario en el que he recopilado una selección de sus primeras palabras. El dibujo es para ella, principalmente, entretenimiento, pero también fantasía, comunicación y una manera maravillosa de conocer el mundo. Además de un vocabulario, este libro se convierte en un resumen de los inolvidables momentos que he pasado con mi hija durante sus dos primeros años.

OFF

Xavier Salomó

Barcelona: Flamboyant, 2019

OFF es un álbum sin palabras sobre los riesgos de la energía nuclear. A través de una serie de imágenes, el álbum narra cómo una niña consigue devolver la vida a un paisaje páramo y monótono, fruto de los efectos de la energía nuclear. Este proyecto emana de la experiencia subjetiva del autor, de cómo vivió la tragedia de Chernóbil cuando tenía diez años y cómo la recordó veinticinco años más tarde, tras el desastre de Fukushima. Un libro que destaca por la calidad estética de sus ilustraciones, con influencias del cómic y del cine. Una historia muy personal que da pie a muchas lecturas y permite reflexionar sobre el potencial de los humanos para cambiar el mundo que nos rodea.

Juego de letras

Antonio Rubio

Ilustraciones de Óscar Villán

Pontevedra: Kalandraka, 2019

Desde la A hasta la Z, un juego poético y melódico para descubrir, en el interior de cada página troquelada, qué sorpresa nos espera. Un pasito más allá de la colección De la cuna a la luna para prelectores.

22 segundos

Eva Mejuto

Salamanca: Lóguez, 2019

Lo que no se dice es como si no existiera, le había dicho el abuelo un día. Y ya era hora de existir. Álex, hasta ese momento, solo había vivido de puertas adentro. Ahora ya no había marcha atrás. La cámara encendida le pedía que hablase. Antes de que le diese tiempo a pensar, conectó la cámara al ordenador. Veintidós segundos. Ese fue el tiempo que tardó el archivo en subir a la Red. 22 segundos se refiere, en primera persona, a momentos de la infancia y la adolescencia de un joven transexual que, desde los primeros años, sabe que su identidad de género no coincide con el sexo que le asignaron al nacer. Un trabajo que busca hacer visible, desde la empatía, a un grupo de personas históricamente silenciadas y denigradas que luchan para que dejen de ser consideradas enfermas ante las leyes y la sociedad.

Quiero un gato

Tony Ross

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2019

Todos los amigos de Mía tienen un animal con quien jugar, a quien cuidar y dar achuchones, menos ella. Mía desea un gato más que nada en el mundo, pero, a pesar de su insistencia, sus padres se niegan en rotundo con argumentos como: «Arañan, ensucian, maúllan, lo llenan todo de pelos…, ¡ni pensarlo!». Un día se cansa de rogar y pasa a la acción. Se disfraza de gato y actúa como un gato desde la mañana hasta la noche: en casa, en el colegio, en el restaurante… Esta situación deja de ser divertida cuando los vecinos empiezan a quejarse: la gata Mía, subida en la tapia del jardín, no para de maullar a la luna. ¿Encontrarán los padres de Mía una solución a este problema bestial? Una historia exultante, escrita e ilustrada con la gracia, la brillantez y la frescura de Tony Ross, maestro de la fantasía y el humor, capaz de crear personajes que despiertan simpatía desde la misma cubierta.

En el jardín

Emma Giuliani

Madrid: Maeva, 2019

Rastrillar, sembrar, recolectar… ¡Cuidar, oler, saborear! Rosa y Bruno nos muestran su jardín a través del paso de las estaciones, una gran ayuda para futuros jardineros. ¿Cómo se llaman las primeras flores de primavera? ¿Qué frutas se comen en verano? ¿Es necesario preparar las plantas para el paso del invierno? ¿Cómo se hace un hotel para insectos? La autora del exitoso libro Egiptomanía, Emma Giuliani, nos responde ahora a todas estas preguntas y muchas más en este maravilloso libro sobre la vida en el jardín. Ciclo tras ciclo, los jóvenes protagonistas, Rosa y Bruno, muestran las diferentes facetas del mismo jardín, su fauna, su flora y los pequeños gestos necesarios para su buen desarrollo a través del paso de las estaciones.

No tengas miedo, cangrejita

Chris Haughton

Madrid: Nubeocho, 2019

Hoy es el primer día que Cangrejita va al mar. ¿Le gustará? ¿Qué sentirá cuando conozca las olas? El nuevo libro de Chris Haughton nos hace sonreír y recordar la emoción de descubrir cosas nuevas.

