Novedades LIJ noviembre 2020

Presentamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellas, seguimos viendo varias reediciones de Rodari con motivo del centenario de su nacimiento, pero también interesantes álbumes ilustrados, libros informativos y cómics. ¡Esperamos que te resulten interesantes!

(Debajo de cada sinopsis, en los enlaces, podrás acceder a la ficha del libro en la web de la editorial y a la descarga de primeros capítulos).

Atlas del mundo (edición púrpura)

Aleksandra Mizielinska y Daniel Mizielinski

Madrid: Maeva, 2020

Esta edición especial quinto aniversario ha sido ampliada con 20 países. Podremos seguir las huellas vikingas en Dinamarca, encontraremos gorilas en la selva del Congo y conoceremos a los músicos más famosos de Cuba, los jardines persas de Irán o arquitectura tradicional de Corea del Sur. 75 grandes mapas nos llevarán a través de 66 países en 6 continentes. En cada uno de los mapas se pueden encontrar innumerables ilustraciones y curiosidades que nos trasladarán a lugares insólitos.

Más información | Empezar a leer

Atlas obscura

Rosemary Mosco y Dylan Thuras

Ilustraciones de Joy Ang

México: Océano Travesía, 2020

Un libro para niños que sirve de guía lo mismo para los viajes reales que para los imaginados. A lo largo de sus páginas los autores nos transportan por 100 misteriosos e hipnóticos destinos en 47 países del mundo: el viaje arranca en el cráter de un volcán en Islandia que lleva 4 000 años inactivo, nos lleva a la extraordinaria mina de cristales gigantes de Chihuahua, en México, pasa por una asombrosa ciudad de estatuas sumergidas en las Canarias y termina explorando el corazón del volcán Villarrica en Chile. Al final, un mapa le muestra al lector el recorrido que emprendió alrededor del mundo.

Más información | Empezar a leer

Científicamente (colección)

Ana Alonso

Varios ilustradores

Madrid: Loqueleo, 2020

«Científicamente» es una colección de libros divulgativos, de gran formato e ilustrados a todo color. El universo, el ADN, el cambio climático, la evolución humana, el cerebro… Parecen asuntos demasiado complicados, pero con el enfoque adecuado, cualquier tema científico puede ser comprendido por los niños y niñas.

Más información | Empezar a leer

Cuaderno Arcaico Muralis

Pablo Auladell

Alicante: Degomagom, 2020

Cuaderno Arcaico Muralis es una selección de los dibujos que Pablo Auladell ha realizado en uno de sus últimos cuadernos de trabajo, entre julio de 2018 y mayo de 2020. En este cuaderno, Auladell perfecciona y desarrolla las posibilidades del canon que ha sostenido la mayor parte de sus obras y que habrá de generar los proyectos que están por venir. La presente edición incluye, además, siete textos breves extraídos de las peculiares charlas y cursos impartidos por Auladell, Siete consideraciones para emboscados.

Más información

De viaje

NiñoCactus

Ilustraciones de Raúl Ortiz

Madrid: Narval, 2020

¿Has visto alguna vez una mofeta en bicicleta?

¿Y un alimoche conducir un coche?

Averigua hacia dónde van, imagina de dónde vienen, juega con los sonidos de los distintos medios de locomoción y descubre toda la diversión que puede caber en un libro.

Más información

Disfraces

Albertine

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020

¿Has soñado alguna vez con disfrazarte de puerta secreta? ¿De pastel de crema? ¿De castillo encantado? Este libro presenta un inventario de los disfraces más inverosímiles de la mano de Albertine, autora de Los pájaros (Libros del Zorro Rojo, 2011). Se trata de una edición artística en formato póster, que cuenta con 38 ilustraciones impresas en papel de alto gramaje. El reverso de cada lámina ofrece una misteriosa silueta que invita al lector a participar de este juego creativo: pintar, colorear y crear su propio personaje-disfraz.

Más información

El cuento del otro día

Roberto Aliaga

Ilustraciones de Noemí Villamuza

Pontevedra: Kalandraka, 2020

El cuento del otro día representa el amor incondicional a los hijos -a través de un tierno diálogo en la oscuridad del cuarto poco antes de dormir- del que se desprende la capacidad de los niños para conseguir que la persona adulta recupere, de su etapa infantil pasada, la emoción y la fantasía perdidas. Muchas familias se identificarán con esta estampa nocturna, aguardando a que los más pequeños de la casa queden vencidos por el sueño.

Más información | Empezar a leer

El ilusionista verde

Bruno Munari

Traducción de Elena Rolla

Buenos Aires: Niño Editor, 2020

¿Dónde estará el sombrero? ¿En el armario? ¿En la heladera? Una búsqueda hilarante con un final al mejor estilo Munari. Para niños y grandes que aman las historias desopilantes, llenas de ventanas y trucos. Con este y con otra novedad titulada Gigi busca su sombrero ya son nueve los títulos de Munari publicados por Niño Editor. Una valiente apuesta, sin duda.

Más información

El libro de Gianni Rodari

Gianni Rodari

Ilustraciones de Marta Altés

Traducción de Jordi Martí Garcés

Barcelona: Blackie Books, 2020

Blackie Books celebra el centenario del nacimiento del gran Gianni Rodari, uno de los mejores autores para niños y pedagogos de todos los tiempos. Para ello, este volumen recopila sus mejores cuentos, sus poemas más conocidos, 20 nuevos relatos contando su vida, y una serie de páginas especiales para explicar su concepto de fantasía, de educación, de escuela, de infancia, de lectura. Una edición enteramente ilustrada por Marta Altés, para pequeños y mayores.

Más información

El Menhir de Oro

René Goscinny

Ilustraciones de Albert Uderzo

Traducción de Xavier Senín, Isabel Soto y Alejandro Tobar

Madrid: Salvat, 2020

Un álbum inédito de los creadores de Astérix, Rene Goscinny y Albert Uderzo. El nerviosismo reina en la aldea: Asurancetúrix ha decidido participar en el famoso Concurso de Bardos Galos con la intención de llevarse el premio gordo: el Menhir de Oro. Para protegerlo durante la competición, que es seguida de cerca por los romanos, Astérix y Obélix lo acompañarán con un solo objetivo: no quitarle ojo de encima, aunque eso signifique perder una oreja. Aparecida por primera vez como discolibro en 1967, esta aventura es prácticamente imposible de encontrar y nunca se había publicado como álbum. René Goscinny la escribió con su brío habitual específicamente para grabarla en formato audio, y Albert Uderzo ilustró el libreto que acompañaba el disco con su inigualable maestría gráfica: por ambas razones es sin duda una pequeña joya que hay que redescubrir.

Más información

El vuelo de las brujas

María José Floriano

Ilustraciones de Ana Varela

Almería: Libre Albedrío, 2020

Un catálogo ilustrado y científicamente documentado sobre los tipos de brujas y sus distintos vuelos. Acompaña a la reportera Olivia del Olivo Oloroso en un viaje alrededor del mundo. Conocerás a las brujas más extraordinarias y las formas más habituales de vuelo de estas poderosas mujeres, sus historias, hechizos… y algunos de sus secretos mejor guardados.

Más información | Empezar a leer

El zoo de las historias

Gianni Rodari

Ilustraciones de Maite Mutuberria

Bilbao: A Fin de Cuentos, 2020

Dos amigos se desafían a pasar la noche en el zoo con la sola compañía de los animales que allí viven. Lo que no imaginan es que los animales por la noche tienen la capacidad de hablar y les van a hacer partícipes de historias que nunca podrán olvidar. Rodari se divierte construyendo con estas historias una cadena de cuentos donde, por supuesto, la historia final está hábilmente unida a la primera. Al mismo tiempo, cada historia se mantiene sola, independiente de las otras, en una simple pero ingeniosa estructura, donde la libertad y la imaginación son la única regla.

Más información

Los objetos olvidados

Anna Gasol y Teresa Blanch

Ilustraciones de Giselfust

Barcelona: Astronave, 2020

Conoce aquellos objetos que hoy han caído en el olvido, pero que marcaron un antes y un después en nuestra sociedad. ¿Cómo se creó el teléfono? ¿De dónde sale el molinillo de café? ¿Sabías que Mark Twain fue uno de los primeros en usar la máquina de escribir para redactar sus obras? Descubre la historia que hay detrás de aquellos objetos que ahora han caído en el olvido, pero que, en su día, fueron revolucionarios para el día a día de las personas.

Más información

Lupas y Nanai

Diego Arboleda

Ilustraciones de Ana Zurita

Madrid: Anaya, 2020

Un misterio de fuego, Un misterio de aire, Un misterio de agua y Un misterio de tierra componen esta serie de cuatro libros dedicados a los cuatro elementos. Cuatro misterios que tienen que investigar el lobo Lupas y la jirafa Nanai, y para ello tendrán que viajar a cuatro culturas antiguas (la Europa medieval, la antigua China, la Grecia clásica y el Egipto de los faraones). Una colección especialmente pensada para enganchar a los primeros lectores a través del humor, de la intriga y la ilustración. El eslabón perfecto entre el álbum ilustrado y las novelas más extensas. Con texto de Diego Arboleda, uno de nuestros autores favoritos (Prohibido leer a Lewis Carroll, Papeles arrugados, Elio…).

Más información | Empezar a leer

Miniconejo no se ha perdido

John Bond

Madrid: Edelvives, 2020

MamáConejo y MiniConejo están preparando una tarta, pero les faltan las frutas del bosque. ¡Vaya! MiniConejo sale corriendo a buscarlas, y aunque tenga que recorrer medio mundo, ¡no piensa parar hasta encontrarlas! ¡Quiere terminar como sea su tarta! Continuación de MiniConejo quiere ayudar, un sencillo y simpático álbum de estructura repetitiva y lleno de humor, con un final sorprendente.

Más información

No sin mis cosas preferidas

Sepideh Sarihi

Ilustraciones de Julie Völk

Salamanca: Lóguez, 2020

Una niña se muda con sus padres a otro país. Quiere llevarse muchas cosas, pero ¿qué hacer si no puedes meter todo en la maleta? ¿O quizá habrá alguna manera de llevarse sus cosas favoritas? Libro ganador del BolognaRagazziAward 2020 y seleccionado para el Premio Austriaco al Libro Infantil y Juvenil.

Más información | Empezar a leer

¡Qué absurdo! La curiosa historia de Edward Gorey

Lori Mortensen

Ilustraciones de Chloe Bristol

Traducción de Miguel Ros González

Madrid: Impedimenta, 2020

Biografía ilustrada de uno de los autores más excéntricos y queridos de la literatura: Edward Gorey. De niño era un ávido lector y disfrutaba con libros como Alicia en el País de las Maravillas y Drácula. Publicó más de cien títulos donde contaba historias que mezclaban el peligro, la oscuridad y el humor. Los niños por fin descubrirán aquel misterio terrorífico que inspiró a toda una generación de artistas… ¡desde Lemony Snicket hasta Tim Burton!

Más información

Tigresa contra Pesadilla

Emily Tetri

Bilbao: Astiberri, 2020

Tigresa es una cachorra muy afortunada: bajo su cama vive un monstruo. Y, todas las noches, Tigresa y Monstruo juegan hasta la hora de apagar la luz. Por supuesto, Monstruo no asustaría nunca a Tigresa. Los mejores amigos no se hacen eso. Pero Monstruo tiene que asustar a alguien…, a fin de cuentas, es un monstruo. Así que, mientras Tigresa duerme, Monstruo asusta a sus pesadillas. Gracias a su amigo, Tigresa no tiene más que dulces sueños. Pero en la oscuridad acecha una pesadilla tan grande y retorcida que Monstruo no puede solo con ella. Solamente la valentía y el trabajo en equipo podrán ahuyentar a esta pesadilla. Tigresa contra pesadilla ha recibido premios como libro de honor Theodor Seuss Geisel 2019, mejor álbum ilustrado del año Kirkus Reviews 2018 y mejor novela gráfica School Library Journal 2018. También fue nominado a mejor publicación infantil en los premios Eisner 2019.

Más información | Empezar a leer

Un día con Nip y Nimp

Lionel Serre

Traducción de Luisa Lucuix

Sevilla: Barett, 2020

Vivir un día con Nip, que lo hace todo según lo establecido, y con su vecino Nimp, que prefiere hacerlo a su manera, será toda una aventura para pequeños y mayores. Unos personajes idénticos, pero completamente opuestos, presentados en sus páginas dobles, a modo de espejo. Sin duda, una oportunidad para divertirse aprendiendo que las palabras pueden tener diferentes significados, que lo distinto también es válido, y que debemos aceptar a los demás tal y como son.

Más información