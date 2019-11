Novedades LIJ noviembre 2019

Presentamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Grandes autores como Maurice Sendak, Tomi Ungerer, Michael Ende, Beatrix Potter, Arnold Lobel… siguen de actualidad, afortunadamente, en las librerías. Otros creadores más actuales, como el gran Sáez Castán o Gabriel Pacheco, también están presentes en nuestra selección. Además, nos alegra seguir viendo el crecimiento del cómic infantil, con novedades de Maeva y La Cúpula, y el auge del libro informativo en títulos cada vez más singulares y atractivos.

(Debajo de cada sinopsis, en el enlace «Mas información», se accede a la ficha del libro en la web de la editorial, donde están los datos completos, descargas de fragmentos, enlaces de compra, etc.)

Barba Azul

Charles Perrault

Adaptación de Chiara Lossani

Ilustraciones de Gabriel Pacheco

Madrid: Edelvives, 2019

Una nueva versión del oscuro cuento de hadas popularizado por Charles Perrault, acompañado por las refinadas y oníricas imágenes del prestigioso ilustrador mexicano Gabriel Pacheco. El apuesto Barba Azul conquista el corazón inocente de la joven Kate, con la que se casa. Su vida transcurre feliz, hasta que un día Barba Azul emprende un viaje y entrega a su esposa un manejo de llaves para que pueda explorar los cientos de habitaciones del castillo donde viven, con una sola condición: que no acceda al cuarto que abre la llave de oro. ¿Podrá resistir Kate la tentación?

Bichos. La vida secreta de los animales

Lucía Serrano

Madrid: Anaya, 2019

¿Te has preguntado alguna vez cómo son realmente los animales que conocemos? Estamos rodeados de muchos tipos de animales, por aquí y por allá. Los encontramos en nuestro entorno más cercano o en lugares más lejanos. Cada uno tiene sus propias características, y algunas ya las conocerás. Claro, no es lo mismo un león que una mosca. Pero aparte de las diferencias más evidentes, hay otras que quizá desconozcas. ¿Qué habilidades tienen? ¿Y qué debilidades? ¿En qué lugares viven? ¿Son peligrosos? Adéntrate en el mundo de los bichos y obsérvalos… ¡Ya verás todo lo que descubres!

Caperucita Roja

Beatrix Potter

Ilustraciones de Helen Oxenbury

Traducción de Carlos Mayor

Barcelona: Juventud, 2019

Hace más de un siglo que Beatrix Potter escribió esta adaptación del clásico cuento de Charles Perrault, pero hemos tenido que esperar hasta ahora para verla por primera vez ilustrada. Potter ensalza la cruda y maravillosa maldad del cuento de Perrault poniendo en primer plano al lobo, ese personaje vil y ruin pero que gracias al talento de Potter rebosa tanto humor como maldad. Las ilustraciones de Helen Oxenbury dotan de mayor realidad al cuento, ya que trasladan totalmente al lector a la campiña inglesa que tan bien describe Potter, con sus prados de flores silvestres, sus arboledas de abedules y sus huertos. Y aunque el final del cuento no es tan dulce como el que muchos recordamos, Oxenbury nos deleita con una última ilustración que deja volar la imaginación a aquellos aprensivos y los remilgados que gusten de un final alternativo.

Catwings

Ursula K. Le Guin

Ilustraciones de S. D. Schindler

Traducción de Blanca Gago

Barcelona: Flamboyant, 2019

Catwings es una serie de cuatro títulos que narra las aventuras de unos gatos que nacieron con alas. Gracias a esta habilidad insólita, los gatos alados viajarán entre los peligrosos suburbios de la ciudad y el campo, donde descubrirán la vida rural, mientras hacen amigos y ayudan a otros compañeros gatunos.

El pájaro cucurucho y otras aves extrañas

Arnold Lobel

Traducción de Laura Wittner

Buenos Aires: Niño Editor, 2019

«Las aves que están dentro de este libro son muy extravagantes e inusuales: no las vas a encontrar en el zoológico ni en los libros de ciencias naturales. Existen solamente en estas páginas El Navajucho y el Piquigotón. Ésta es su selva, éste su pantano. Su árbol, su tejado y su balcón». En este libro, publicado por primera vez en 1971, Arnold Lobel (1933-1987) nos deleita con un exquisito inventario de fantásticas y extraordinarias aves imaginarias, capaces de sorprender por igual a pequeños y grandes.

En el vertedero con Juan y Pedro

Maurice Sendak

Traducción de Miguel Azaola

Pontevedra: Kalandraka, 2019

En el vertedero con Juan y Pedro es una de las obras más personales, sorprendentes y controvertidas de Maurice Sendak, que reinterpreta dos canciones tradicionales de Mother Goose, autora imaginaria de una colección de rimas infantiles. Los protagonistas, Juan y Pedro, rescatan a un bebé que había sido capturado por unas ratas. Frente a otros títulos enfocados al mundo interior de la infancia, aquí se plasma una óptica externa del mundo infantil, sobre la obligación ética de velar por su protección. Los últimos libros de Sendak, como este de 1993, abordan temas complejos y sombríos; los miedos del autor. Especialistas en su obra interpretan que En el vertedero expresa su preocupación por los menores en situación vulnerable.

Érase una vez dos princesas

Katie O’Neill

Barcelona: La Cúpula, 2019

Cuando la intrépida Amira rescata a la dulce Sadie de la torre donde ésta se encuentra prisionera, ninguna de las dos esperaba que su planificada vida diera un vuelco. A medida que el vínculo entre ambas se hace más fuerte, descubren que juntas pueden afrontar sus miedos, aprender a aceptarse a sí mismas y llegar a ser el tipo de princesa que realmente querrían ser. Acompaña a Sadie y a Amira en esta vuelta de tuerca a los cuentos de hadas clásicos que derriba uno a uno los clichés del género para descubrir qué significa realmente aquello de ser «felices para siempre».

La bestia del señor Racine

Tomi Ungerer

Traducción de Miguel Azaola

Barcelona: Blackie Books, 2019

Para el señor Racine lo más importante del mundo es su tranquilidad. Su tranquilidad y las peras que cultiva en su huerto. Muchos se las querrían comprar, pero él siempre ha pensado que las cosas más importantes no deberían estar en venta. Un mal día, ¡todas las peras desaparecen!, devoradas por una bestia muy golosa. No es un perro, ni un gato, ni un elefante. No aparece en ninguna enciclopedia científica. El señor Racine descubre que la criatura tiene un carácter dócil y juguetón, y muy pronto se hacen buenos amigos. Pero el secreto que esconde su pequeña bestia es demasiado grande para permanecer oculto… El señor Racine nos enseña que lo más bonito en la vida no se puede comprar con dinero, que lo más raro puede ser, en realidad, precioso… y que la primera norma para ser feliz es no tomarse las cosas demasiado en serio.

Los espeluznantes casos de Margo Maloo

Drew Weing

Traducción de Marta Armengol

Madrid: Maeva, 2019

Unas historias que comenzaron en internet y se han convertido en una magnífica novela gráfica. ¡La ciudad esconde sorpresas que solo tú podrás ver! Charles acaba de mudarse a Ecocity, y algunos de sus vecinos nuevos le dan escalofríos. ¡Este lugar está lleno de monstruos! Por suerte para Charles, Ecocity tiene a Margo Maloo, una mediadora de monstruos. Ella sabe exactamente qué hacer.

Mvsevm

Javier Sáez Castán y Manuel Marsol

Logroño: Fulgencio Pimentel, 2019

¿Qué es un museo? ¿Un lugar en el que almacenar imágenes? ¿Un dispositivo para la observación del mundo? ¿O quizá una versión moderna del mito de la caverna, en la que las obras expuestas funcionen como meras proyecciones de la realidad? Mvsevm nos muestra a un personaje (inspirado en Edward Hopper) que una mañana se encuentra con un extraño edificio. Como si se tratase de una mezcla entre Psicosis y La mujer en la ventana, lo que en un principio se plantea como una visita casual por un imprevisto, se convierte finalmente en una aventura pictórica donde realidad y ficción intercambiarán sus roles. Mvsevm supone, además, el feliz encuentro de dos de los autores de libros ilustrados más importantes, talentosos y premiados de nuestro país: Manuel Marsol (El tiempo del gigante, Yokai, Duelo al sol) ilustra con su habitual maestría una historia pergeñada por la inquieta mente de Javier Sáez Castán.

Poemas chiquininos

Rafael Alberti

Ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson

Madrid: Jaguar, 2019

Un nuevo título de la colección que dedica Jaguar a grandes poetas. En esta ocasión, poemas alegres y festivos, poemas llenos de luz, risueños y traviesos, poemas chiquininos del eterno niño Rafael Alberti, presentados con bellas ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson. En la misma serie, también hay una antología poética de Federico García Lorca con ilustraciones de Elena Hormiga.

Retratos animales

Yago Partal

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2019

Una foca luciendo pajarita y bombín, una jirafa ataviada con un elegante fular, un oso negro americano con camiseta de rugby, un águila calva embutida en una chaqueta de aviador… Setenta personajes animales, entre ellos algunas de las especies más amenazadas de nuestro planeta, miran de frente al objetivo de este singular fotógrafo, Yago Partal, creador de un divertido juego de humanización y moda, en el que conviven arte, información y denuncia. Este proyecto se inició en 2013, y sigue creciendo. Hoy día, Zoo Portraits es una marca propia que ha llamado la atención de los medios de comunicación internacionales. Este libro de conocimiento, además de cautivadoras imágenes, ofrece un texto informativo —encabezado por la pregunta, «¿Sabías que…?»— sobre la especie en foco y una ficha técnica con datos actualizados sobre el hábitat, la población, la alimentación o la esperanza de vida.

Rodrigo Bandido y Chiquillo, su escudero

Michael Ende y Wieland Freund

Ilustraciones de Regina Kehn

Traducción de Noemí Risco

Madrid: Loqueleo (Santillana), 2019

Chiquillo está convencido de que dentro de él hay un auténtico caballero bandido. ¡Y quiere aprender a toda costa del infame Rodrigo Bandido en persona! Pero para ello tiene que pasar una prueba de valor. Cuando Chiquillo se encuentra con el carruaje de la princesa Flip, ve su oportunidad. ¿Acaso hay algo más arriesgado que asaltar a una princesa? Pero no se figura que el poderoso mago Rabanus Rabiosus va también a por ella. Un texto inédito e inacabado de Michael Ende (solo escribió los tres primeros capítulos de la novela) que el prestigioso autor alemán Wieland Freund ha completado.

