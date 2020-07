Novedades LIJ mayo-julio 2020

Tras el parón de los últimos meses, ahora que las librerías han vuelto a una extraña normalidad y las editoriales recuperan sus lanzamientos de novedades, recopilamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que nos han llamado la atención. Entre ellos, encontrarás todo tipo de géneros y edades: álbum, cómic, poesía, libros informativos… ¡Esperamos que a ti también te resulten interesantes!

(Debajo de cada sinopsis, en el enlace «Mas información», se accede a la ficha del libro en la web de la editorial, donde están los datos completos, enlaces de compra, etc.)

Atticus

Michael Sussman

Ilustraciones de Júlia Sardà

Traducción de Pilar Adón

Madrid: Impedimenta, 2020

Atticus es un chico difícil. Al menos, eso es lo que piensan sus padres. Así que, cuando Atticus intenta explicarles que se lo ha tragado una serpiente gigante, sus padres le dicen que ya es mayor para andar inventándose esas tonterías. ¿Dónde ha encontrado ese disfraz de serpiente? ¿Podría quitárselo de una vez, por favor? ¿Qué puede hacer el pobre Atticus, si sus padres no le escuchan? Con guiños al humor deliciosamente oscuro de Edward Gorey, Florence Parry Heide y Jon Klassen.

Más información | Empezar a leer

Coraje

Raina Telgemeier

Traducción de Ana Belén Fletes

Madrid: Maeva Young, 2020

Raina se despierta una noche con dolores de estómago y ganas de vomitar. Lo que en un principio cree que es un virus contagioso se convierte en la expresión física de su ansiedad. La familia, la escuela, el cambio en los amigos, la timidez en clase o la alimentación tiene parte de la culpa. Afortunadamente sus padres se dan cuenta de ello y toman una decisión importante para ayudarla. Pero será ella quien con un gran coraje tenga que hacer frente a sus miedos. Una historia tierna y divertida sobre la importancia de enfrentarse a los miedos con valentía y optimismo.

Más información | Empezar a leer

Corazón de pájaro

Mar Benegas

Ilustraciones de Rachel Caiano

Barcelona: Akiara Books, 2020

Nana nació en una isla, al lado de la mar, y hacía preguntas que nadie sabía responder. Sus ojos veían más, y Nana tenía que escribirlo, para que no se le escapase como la arena entre los dedos. Un cuento sobre el nacimiento de la poesía y del amor.

Más información | Empezar a leer

Cuentos por teléfono (edición especial)

Gianni Rodari

Ilustraciones de Emilio Urberuaga

Traducción de Ramon Prats de Alòs-Moner

Barcelona: Juventud, 2020

La hija del señor Bianchi no puede dormirse sin que le cuenten un cuento. Así que su padre, viajante de comercio, cada noche, estuviera donde estuviese, le telefoneaba a las nueve en punto y le contaba un cuento. Dicen que cuando el señor Bianchi telefoneaba a Varese, las señoritas de la telefónica suspendían todas las llamadas para escuchar sus cuentos. Cuentos por teléfono (1962) es uno de los libros más conocidos de Gianni Rodari. Por ello, en el centenario del nacimiento de Rodari, Juventud lanza esta edición especial, con nuevo formato e ilustraciones a color. Setenta cuentos que nacen de una visión crítica del mundo, llena de realidad y optimismo, que invitan a pensar con amplitud de miras y sin prejuicios, siempre por el camino de la tolerancia y la amistad.

Más información

El inquilino fantasma (Los cazapesadillas, 1)

Pedro Mañas

Ilustraciones de Luján Fernández

Madrid: SM, 2020

Piper y Max viven en el Callejón Malaespina. Son felices entre las ratas, la peste, la niebla y las pulgas… Pero, una noche, lord Mortimer viene a contarles que su mansión ha sido tomada por un fantasma… ¡Entonces comienza la aventura de sus vidas!

Más información | Empezar a leer

Jefferson

Jean-Claude Mourlevat

Traducción de Delfín G. Marcos

Madrid: Nórdica Infantil, 2020

En una luminosa mañana de otoño, el erizo Jefferson Bouchard de la Poterie sale de su casa camino de la peluquería. La vida le sonríe, pero todo está a punto de cambiar: será acusado del tejonocidio del señor Edgar. Así, de repente, se convierte en un fugitivo. Esta aventura le llevará al país de los humanos, considerados los seres más inteligentes del planeta. ¿Encontrará Jefferson al asesino? ¿Y qué aprenderá de los humanos?

Más información | Booktrailer

La jaula

Germán Machado

Ilustraciones de Cecilia Varela

Picassent (Valencia): Andana Editorial, 2020

Una jaula vacía, un niño que la quiere llenar a toda costa, un deseo concedido y mucha mucha responsabilidad. La jaula nos cuenta la historia de Nil, un niño que encuentra una jaula en el trastero y les pide a sus padres un hámster para meterlo dentro. Los padres se niegan rotundamente, pero finalmente, gracias a su abuelo, Nil consigue uno. Una alegoría sobre la libertad y sus límites y sobre los diferentes conceptos que pequeños y grandes tienen respecto a ella. Para reflexionar sobre las implicaciones que tiene encerrar a un animal en una jaula y todas sus consecuencias.

Más información | Booktrailer

Leyendas del recreo: La media hora de los héroes

El Hematocrítico

Ilustraciones de Albert Monteys

Madrid: Anaya, 2020

Roberto es un niño de quinto de Primaria con la habilidad de pegar unos balonazos increíbles, y por eso, precisamente, es por lo que le han castigado sin fútbol en el recreo el resto de la semana. Ya pensaba que iba a pasar unos descansos aburridísimos, cuando fue invitado a formar parte de un grupo de niños tan especiales como él. Su historia pasará a formar parte de las sorprendentes… «Leyendas del recreo».

Más información | Empezar a leer

Llama destruye el mundo

Jonathan Stutzman

Ilustraciones de Heather Fox

Barcelona: La Casita Roja, 2020

Llama tiene debilidad por los pasteles, una curiosidad insaciable, espíritu científico y un indiscutible talento artístico. Los martes es la reina de la pista: ¡no hay baile que se le resista! Pero un martes hay algo que no resiste: sus pantalones (¡demasiado pastel!). Y es que, entre lunes y jueves, Llama comete tres errores inocentes que traerán consecuencias cósmicas…

Más información | Empezar a leer

Plasticus Maritimus

Ana Pêgo y Isabel Minhós Martins

Ilustraciones de Bernardo Carvalho

Traducción de Celia Recarey

Pontevedra: Kalandraka, 2020

Cada hora que pasa, mil toneladas de plástico acaban en los océanos. ¡El equivalente a un camión lleno de plástico por minuto! Porque es artificial, invasora, contaminante y tiene una vida muy larga, esta especie merece tener los días contados.

Más información | Empezar a leer

Travesía

Peter Van Den Ende

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020

«Maravillosamente extraño y extrañamente maravilloso, Travesía es un sueño épico plasmado con detalles de una magnífica meticulosidad» (Shaun Tan). Un barquito de papel navega en medio del océano. Durante su largo viaje, se encuentra con los seres más extraños, pasa entre manglares y se enfrenta a una tormenta devastadora. Surca impasible el mar, avista auroras boreales, timonea frente a una enorme plataforma petrolera, juega con focas, se salva del hundimiento de un submarino y termina en una ciudad, donde su único pasajero sale a un embarcadero. Peter Van den Ende debuta como autor con esta novela gráfica, un espectáculo sin palabras, en la que da vida a un universo extraño y maravilloso en blanco y negro, un mundo poblado por plantas exuberantes y criaturas altamente improbables.

Más información

Vampira de biblioteca

Ledicia Costas

Ilustraciones de Víctor Rivas

Madrid: Loqueleo, 2020

«Esta no es una historia cualquiera. Es mi historia. Te preguntarás quién soy yo. Me llamo Eleonora, soy una vampira y me dedico a comer los insectos que roen las páginas de los libros de la biblioteca donde vivo. Así que, si eres de esas personas que no creen en la existencia de criaturas como yo, es mejor que cierres este libro, que lo coloques en una estantería y te olvides de todo esto para siempre. O también puedes continuar. Pero para ello debes confiar en mí y superar una prueba. ¿Te atreves?»

Más información | Empezar a leer

Voy a portarme muy bien

Chris Haughton

Madrid: Nubeocho, 2020

Simón quiere portarse bien. Pero cuando Alfonso sale a hacer un recado, y Simón ve en la mesa de la cocina una deliciosa tarta… es que… es que… ¡No puede evitarlo! Un nuevo título del autor de Un poco perdido.

Más información