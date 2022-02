Novedades LIJ febrero 2022

Tras la resaca navideña y el parón que suele sobrevenir en el mes de enero, el mes del carnaval trae de vuelta las novedades LIJ a las mesas de las librerías con interesantes títulos para todos los públicos. Libros informativos de las temáticas más diversas, álbumes ilustrados, narrativa, cómic infantil… ¡Esperamos que te guste nuestra selección!

(Debajo de cada sinopsis, en los enlaces, podrás acceder a la ficha del libro en la web de la editorial y a la descarga de primeros capítulos).

100 conceptos sobre arte

Susie Hodge

Ilustraciones de Marcos Farina

Coco Books, 2022

¿Se puede resumir el maravilloso mundo del arte en tan solo 100 conceptos? Materiales, técnicas, estilos, diseños, artistas del pasado y del presente y distintos métodos de expresión artística resumidos en 100 conceptos. Un libro que incluye actividades atractivas, sugerencias y preguntas para reflexionar, inspirar, practicar y crear.

Más información

El concurso de los abuelos

Pablo C. Reyna

Ilustraciones de Eugenia Ábalos

Loqueleo, 2022

Dicen que el recierzo, el viento del valle de Espistao, provoca desgracias. ¿Podrán librarse sus habitantes de la antigua maldición? Kiko, Angi, Tono y Carmen llevan todo el año preparándose para el gran concurso infantil. Necesitan cinco abuelos para participar y ellos no tienen ninguno, pero la idea de poner un anuncio en internet lo cambiará todo.

Más información | Primeras páginas

El gran libro de la Madre Tierra

Yuval Zommer

Traducción de Susana Tornero

Juventud, 2022

¿Sabías que las nutrias se dan la mano como nosotros? ¿O que los cangrejos ermitaños tienen casa? ¿Y que las mariposas tienen hora de ir a dormir? La nueva entrega de la serie Grandes Libros de Yuval Zommer conecta a los jóvenes lectores de todo el mundo enfatizando que todos pertenecemos a la Madre Tierra. Con los niños en el corazón de cada página, este libro establece paralelismos entre la forma en que los humanos, las plantas y los animales vivimos y nos interrelacionamos. Todos respiramos el mismo aire y nos calentamos con el mismo sol, crecemos, nos adaptamos a las estaciones y convivimos en grupos familiares.

Más información

Historia del Rock

Jordi Sierra i Fabra

Ilustraciones de Xavier Bartomeus

Siruela, 2022

¿Cómo nacieron el rock’n roll, el rhythm and blues, el brit pop, el heavy metal y el country…? ¿Cómo surgió la música de masas gracias a fenómenos como Elvis Presley, los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Queen, Kiss o Madonna, entre tantos otros genios que han hecho la historia del rock? ¿Cómo transformó el mundo de la música el walkman o el MP3? ¿Cómo se organizaron los primeros macroconciertos? ¿Cómo ha cambiado el papel de las discográficas en el mercado musical? Historia del rock es un viaje ilustrado para conocer las tendencias, las modas, los mitos y leyendas, además de las anécdotas de los cantantes y las canciones que han dado forma a este género que revolucionó la historia de la música universal.

Más información | Primeras páginas

La gran expedición

Clémence Dupont

Pípala, 2022

Viajamos en el tiempo a los orígenes de la Tierra. Una historia ilustrada de la evolución de la vida, desde la prehistoria al presente, en una edición desplegable de 8 metros. De un lado, las épocas terrestres en un colorido despliegue, acompañado de breves textos explicativos. En el reverso, la historia de la Tierra mediante una cronología gráfica, hasta la aparición del «Homo sapiens».

Más información

La roca del cielo

Jon Klassen

Nubeocho, 2022

Hay una roca enorme flotando en el cielo y está a punto de caer. Pero no se sabe dónde ni cuándo. Mientras tanto, la vida de varios animales se desarrolla ajena a lo que tienen encima. El nuevo libro de Klassen (Yo quiero mi gorro) contiene cinco historias en cien páginas, que nos hablan del futuro, de los extraterrestres y del miedo a lo desconocido. Una historia muy particular que nos habla de la amistad de dos animales y de “un mal presentimiento”.

Más información

Los misterios de Justina Jones

Elly Griffiths

Traducción de José Calles Vales

Maeva Young, 2022

Cuando la madre de Justina muere, su padre la envía a Highbury House, un colegio privado solo para chicas de la alta sociedad. Su padre es abogado, especializado en juicios por asesinato, y está demasiado ocupado para cuidar de ella él solo. Justina ha sido educada en casa, así que la transición es un shock. Mientras se acostumbra a vivir allí, a las otras chicas y al uniforme, el terrible asesinato de una criada altera la normalidad del colegio. Justina intentará descubrir la verdad, no solo del asesinato, sino también sobre su nueva «enemiga», la angelical Rose, al mismo tiempo. Pero cuando una tormenta aísla la escuela del mundo real, el recuento de cadáveres comienza a aumentar, y Justina se da cuenta de que necesitará la ayuda de sus nuevas amigas para encontrar al asesino antes de que sea demasiado tarde…

Más información | Primeras páginas

Los niños de corral

Alberto Díaz

Anaya, 2022

Hay gallinas que viven apretujadas y sin poder estirar las patas, y otras, las de corral, tienen mucho espacio para correr y son muy felices. Las personas somos un poco como ellas, excepto cuando somos pequeños, porque todos los niños, aunque vivan en la ciudad, son niños de corral. Una reflexión sobre la infancia y la necesidad de disfrutarla sin prisas.

Más información | Primeras páginas

Manual para espías

Daniel Nesquens

Ilustraciones de Mathias Sielfeld

Flamboyant, 2022

Para ser espía no hace falta ser ruso, vestir gabardina, llevar bigote inglés, conocer Viena, practicar números de magia, llevar un maletín de piel de búfalo, derrapar en las curvas… Basta con ser una persona normal y corriente (algo instintiva tal vez) dispuesta a… leerse este manual de pe a pa. El manual definitivo para convertirte en un auténtico espía: crea tu identidad secreta, entrena tus habilidades, prepara una vigilancia, colecciona momentos estelares de la historia del espionaje, cifra tus mensajes, aprende de los errores de espías del pasado. Y… ¡pasa a la acción!

Más información

¡No soy un monstruo!

Shinsuke Yoshitake

Libros del Zorro Rojo, 2022

¿Por qué a veces nos sentimos de mal humor, deprimidos, irascibles, frustrados…? ¿Cómo podemos superar un mal día? ¿Qué hacer si persisten las emociones negativas? ¡No por eso somos monstruos! Tras Ser o no ser… una manzana y Ese robot soy yo, llega este álbum en el que la protagonista se enfrenta a un mal día, haciendo alarde de una buena dosis de humor, sinceridad e inteligencia. Un manual de psicología para todas las edades con el que los niños y las niñas aprenderán a identificar los distintos sentimientos negativos y a hablar sobre ellos. «El sentimiento de disgusto tiene mucho poder, y pensé que podría transformarlo en algo positivo cambiando el punto de vista, aunque sin negar lo natural de tener pensamientos más oscuros», explica el autor.

Más información

¿Y a ti qué te ha pasado?

Jenny Jordahl

Traducción de Ana Flecha Marco

Liana Editorial, 2022

Janne no es como el resto de su familia. Eso es lo que le dice su abuela. Los demás están delgados, y ella no. La abuela no es la única que opina sobre la apariencia de Janne. Los compañeros del cole también lo hacen. Janne se refugia en la comida frente a un entorno a menudo hostil. Su familia quiere ayudarla a perder peso, pero los problemas de Janne no desaparecen como los kilos. Obra ganadora del Brage Prize 2020 al mejor libro infantil y juvenil, nominada al Premio del Ministerio de Cultura noruego a la mejor novela gráfica infantil y al premio Avid Reader Award 2021/2022 “Bokslukerprisen”. Una novela gráfica que invita a la reflexión sobre la amistad, la diversidad y los trastornos alimentarios.

Más información | Booktrailer