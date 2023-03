Novedades LIJ enero-marzo 2023

Con algo de retraso respecto a nuestra agenda habitual, retomamos nuestra mesa de novedades recogiendo aquellos títulos que nos han llegado en las últimas semanas y que nos han resultado más interesantes. Arrancamos estos primeros meses del año con álbumes muy atractivos (algunos de autores clásicos como Mitsumasa Anno o Donaldson, y también más actuales como Oliver Jeffers), cómics infantiles de producción nacional (Martín Romero, José Fragoso), narrativa infantil de algunos de nuestros autores preferidos, como Daniel Nesquens… Para todos los gustos y colores. Recuerda, si algunos de ellos te interesan, ¡búscalos en tu librería más cercana o en todostuslibros.com!

A las tres en la selva

Carlota Echevarría

Ilustraciones de Laia Pàmpols

Loqueleo, 2023

Maite y Adrián están listos para irse de vacaciones. Mientras esperan en la estación de Atocha, deciden ir a ver el jardín tropical, pero algo extraño ocurre con las plantas. Pronto la vegetación lo habrá invadido todo y estarán inexplicablemente perdidos en una selva que se vuelve más peligrosa a cada minuto que pasa. De la misma autora que Un tritón en la mochila, publicado también por Loqueleo.

Más información | Primeras páginas

Al otro lado del bosque

Juan Mata

Ilustraciones de Marina Speer

Anaya Infantil y Juvenil, 2023

La vida se parece a un bosque que, como los de los cuentos populares, es misterioso, sombrío a veces, lleno de peligros, pero también de descubrimientos, belleza y gente maravillosa. ¿Qué hay al otro lado? ¿Cómo estar seguros de que elegimos el camino más conveniente? ¿Cómo transitar de la infancia al mundo adulto sin temor a extraviarnos en la espesura? ¿Somos los mismos al salir que al entrar? En las páginas de este libro encontraremos palabras para orientar nuestros pasos y comprender el valor del viaje. Un libro de ética y filosofía para adolescentes que trata los temas del día a día.

Más información | Primeras páginas

El gato con botas

Charles Perrault

Ilustraciones de Javier Zabala

Traducción de Íñigo Jáuregui

Nórdica, 2023

El gato con botas es uno de los cuentos populares más conocidos de Charles Perrault. Esta edición bilingüe está ilustrada por Javier Zabala, Premio Nacional de Ilustración 2005. Este cuento popular europeo, recopilado en 1697 por Perrault en sus Cuentos de mamá ganso, ha dado lugar a múltiples adaptaciones. La traducción es nueva y, además, se trata de una edición bilingüe para lectores de todas las edades.

Más información

El ratón ladrón

Julia Donaldson

Ilustraciones de Axel Scheffler

Traducción de Roberto Vivero Rodríguez

Bruño, 2023

Una nueva aventura de los famosos autores del archiconocido superventas El grúfalo. Cuenta la historia del Ratón Ladrón, un tipejo muy glotón que robaba en cualquier ocasión. ¡Hasta que un día alguien muy espabilado le dio una buena lección!

Más información

La reina en la cueva

Júlia Sardà

Traducción de Rebeca González Izquierdo

Blackie Books, 2023

Un día, de repente, a Franca no le apetece pintar, ni hacer collages. Ni siquiera le apetece leer… No sabe lo que le pasa, pero tiene el presagio de que no encontrará la respuesta en casa. Presiente que debe internarse en el bosque, y buscar a la misteriosa reina que se le aparece en sueños. Solo sabe que vive en una cueva. Y que quiere que sus hermanas, Carmela y Tomasina, la acompañen. Juntas se alejan de su casa, y se internan en el bosque, colina abajo. Deben tener cuidado. Tienen que ser silenciosas.

Más información

Los viajes. Japón

Mitsumasa Anno

Traducción de Gabriel Álvarez Martínez

Kalandraka, 2023

Dos años después del accidente nuclear de Fukushima en 2011, Mitsumasa Anno publicó un volumen de la serie «Los viajes» dedicado a su país natal, en el que recreó el Japón que recordaba de su niñez, «de cuando no había electricidad», cuenta el propio artista en el epílogo. Las páginas de este libro visual nos transportan a una sociedad cuya actividad se sustentaba en el sector primario y cuyos habitantes vivían en armonía con la naturaleza. Al igual que en anteriores expediciones del autor por Europa e Italia, esta obra ofrece un paseo sosegado a través de las estaciones y a vista de pájaro por caminos que discurren entre bosques, aldeas y pueblos como el de Tsuwano, donde Mitsumasa Anno tiene sus raíces.

Más información | Primeras páginas

Mientras tanto, en la Tierra

Oliver Jeffers

Andana, 2023

Después de Estamos aquí y Lo que construiremos, Oliver Jeffers nos trae un nuevo álbum ilustrado en el que nos muestra su particular perspectiva sobre nuestro lugar en el espacio. Un padre realiza, junto a su hijo e hija, un emocionante viaje al espacio y desde allí recuerdan los conflictos que han tenido lugar en la Tierra desde el principio de los tiempos. Todo ello lo hacen desde una perspectiva muy interesante: convierten la distancia entre la Tierra y otros planetas en años y miran hacia atrás en el tiempo para ver qué estaba sucediendo entonces en la Tierra. Una breve historia del mundo y una guía concisa del universo con un mensaje perdurable de que lo que nos une es más importante que lo que nos diferencia.

Más información | Primeras páginas

Olivia Wolf. El sandwich con extra de moho

José Fragoso

Nubeocho, 2023

En Engendroland los monstruos y los humanos conviven en paz. Pero un día, en el colegio, desaparece un profesor. Olivia, una niña loba muy curiosa y valiente, investiga el misterio con sus amigos Bela la vampira, Fred la mosca, Sam el hombre invisible, Elliot el humano… Juntos se enfrentarán a grandes peligros. Una nueva serie de cómic infantil del ilustrador madrileño José Fragoso.

Más información

Solo por un día

Laura Leuck

Ilustraciones de Marc Boutavant

Libros del Zorro Rojo, 2023

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser un poco diferente? En este libro álbum, un grupo de niños y niñas imagina qué animal les gustaría ser si «solo por un día» pudieran probar «ser alguien diferente». Una abeja, un cocodrilo, un chimpancé o una ballena son algunos de los animales que vemos desfilar por las páginas de este álbum cuyo mensaje es simple y claro: «Tú ya eres alguien especial».

Más información | Booktrailer

Son cosas que pocas veces ocurren

Daniel Nesquens

Ilustraciones de Ona Causa

Edelvives, 2023

El anciano señor F.G.H observa los campos desde la ventana de su casa. Hace tiempo que nunca sale al exterior. La sorprendente aparición de una abeja le permite contarle la historia de su vida. Al mismo tiempo, sin que él le preste atención, Anabell —la nieta de su mejor amigo— acude cada pocos días a cuidar el jardín, a llevarle la compra y a dejarle una nota al otro lado de la puerta. ¡Es una niña apasionada de las abejas! El insecto será el testigo del encuentro entre los dos protagonistas. Una nueva historia del genial Nesquens, uno de nuestros escritores de referencia.

Más información | Primeras páginas

Súper Búho

Sean Taylor

Ilustraciones de Jean Jullien

Pípala, 2023

Súper Búho no es un búho cualquiera. ¡Es un maestro del disfraz! Y a pesar de su maestría en camuflajes, sus presas siempre terminan huyendo. ¿Conseguirá algo para cenar? ¡Cuidado, animalitos de la noche! Súper búho, el maestro del disfraz, está hambriento y usará sus expertos poderes para engañar a sus presas. Pero estas siguen escapando, quizá sus habilidades no son tan magistrales como Súper Búho cree. Con ilustraciones del reconocido artista gráfico Jean Jullien.

Más información

Súper Chaval

Andy Riley

SM, 2023

¡Los robots de Prehistoria-Landia se han vuelto majaretas! Para solucionarlo, hace falta un héroe… ¡Llamado Súper Chaval! ¡Vive al límite! ¡Vive en peligro constante! ¡Vive con su madre porque tiene nueve años! Es bestial, es fenomenal… ¡es Súper Chaval! Del mismo autor de la serie El rey Pantaloncetes y El libro de los conejitos suicidas.

Más información

Tigre

Jan Jutte

Traducción de Maria Rosich

Entredos, 2023

Josefina, una mujer anciana, se encuentra un tigre mientras pasea por el bosque. Superado el susto, decide adoptarlo y el tigre y la mujer se convierten en muy buenos amigos. Sin embargo, poco a poco, las rayas del hermoso pelaje de Tigre van desapareciendo. El diagnóstico está claro: nuestro héroe se consume de tristeza. Tigre añora su tierra. Muy a su pesar, Josefina ayudará a su amigo a recuperar la felicidad.

Más información | Primeras páginas

Una loba para un hechizo

Karah Sutton

Ilustraciones de Pauliina Hannuniemi

Traducción de Susana Rodríguez Álvarez

Errata Naturae, 2023

Desde que era cachorra, a Zima le enseñaron a temer a los humanos y, sobre todo, a las brujas. Pero cuando un peligro amenaza a su familia, no tiene más remedio que pedir ayuda a Baba Yaga, la bruja del bosque. La vieja llevaba tiempo alejada de la magia, pues el bosque no había requerido su protección. Pero de repente algo cambia y necesitará el olfato de un lobo para cumplir con su deber. Antes de que Zima se dé cuenta, la bruja lanza un hechizo y desaparece en la espesura transformada en la loba, mientras Zima se queda encerrada en la cabaña de Baba Yaga… ¡y en el cuerpo de la hechicera! Entonces alguien llama a la puerta. Es Nadya, una niña que busca a la bruja para truncar los planes de un ser despiadado que pretende acabar con el bosque. Quizá la misión de Zima sea unirlos a todos: lobos, humanos y brujas contra la amenaza que se cierne sobre ellos.

Más información | Primeras páginas

Uxío y amigos

Martín Romero

Astiberri, 2023

El autor de cómics y animador audiovisual Martín Romero vuelve con un nuevo cómic infantil. Se trata de las nuevas aventuras de Uxío, ese niño imaginativo y soñador que se dio a conocer con la publicación del cómic homónimo Uxío (Astiberri, 2020). En este nuevo álbum, que se puede leer de forma independiente al primero, no es la de Uxío la única voz que se oye. También escuchamos a Ana, su mejor amiga, que se ha hecho un sitio a su lado en la portada, a Rosenda, o a Álex, unos amigos que conforman su universo actual, cada vez más abierto.

Más información | Primeras páginas