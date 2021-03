Novedades LIJ enero-marzo 2021

Retomamos, por fin, nuestra sección de novedades del mes. Ha sido un comienzo de año algo atareado ¡y se nos ha acumulado el trabajo! Pero ya estamos de vuelta con nuestras selecciones mensuales, recogiendo en este caso quince títulos de LIJ publicados de enero a marzo que nos han parecido muy interesantes. En esta selección encontrarás álbumes ilustrados, cómics infantiles, libros informativos…

Ariol. Mosquita da en el clavo

Emmanuel Guibert

Ilustraciones de Marc Boutavant

Madrid: Harper Kids, 2021

El señor Cantárida, el padre de Mosquita, es oftalmólogo. Ariol acude a su consulta una vez al año, por si tiene que cambiarse las gafas. Precisamente hoy tiene cita con él. Mosquita se ha puesto su mejor vestido y ha preparado zumo de naranja y unas galletas. La pequeña aguarda en la sala de espera, zumbando de impaciencia y contando moscas. (Quinto volumen de las aventuras de Ariol y sus amigos).

Caperucita roja (primero sueño)

Gabriel Pacheco (Extractos de sor Juana Inés de la Cruz)

Santa Cruz de Tenerife: Diego Pun, 2021

Caperucita Roja (primero sueño) es un silent book o libro silente basado en el clásico de Charles Perrault, y dialogado con frases de la poeta mexicana sor Juana Inés de la Cruz, de su poema Primero sueño. Un proyecto poético que busca presentar otra forma de leer y entender algunos temas humanos sobre lo femenino, a través de imágenes de una historia conocida. Elaborado como una secuencia de una niña que se interna en el camino, sea del bosque, como del sueño, mezcla momentos de ambos textos y busca poetizar la reflexión del lector de cualquier edad. Lo salvaje, el instinto y el sueño son las formas de acceder a la introspección. Al viaje al conocimiento como plantea Sor Juana Inés de la Cruz. Soñar para despertar, caminar para encontrarse.

Cuando brillan las estrellas

Victoria Jamieson, Omar Mohamed

Traducción de José Calles Vales

Madrid: Maeva Young, 2021

La esperanza, la angustia y el humor amable conviven en esta novela gráfica sobre la infancia que Omar y su hermano Hassán vivieron en un campo de refugiados de la ONU en Kenia. La vida allí es dura, pues nunca hay suficiente comida y el acceso a la atención médica es limitado, además Hassán dejó de hablar cuando salieron de Somalia por la guerra. Es entonces cuando Omar tiene la oportunidad de ir a la escuela, algo que le da a su vida una visión esperanzadora del futuro.

Dinosaurios enamorados

Fenn Rosenthal

Ilustraciones de Hannah Jacobs

Barcelona: Flamboyant, 2021

¿Quedaba algo que aprender de los dinosaurios? Fenn Rosenthal nos lo cuenta en esta historia cautivadora y tierna, llena de sabiduría, que escribió con tan solo tres años, y que con la música de su padre, Tom Rosenthal, se convirtió en un popular video con más de 2,5 millones de visualizaciones.

El maravilloso país de los snergs

E. A. Wyke Smith, Veronica Cossanteli

Barcelona: La Galera, 2021

En el Hogar Bahía Soleada para Niños Sobrantes y Accidentalmente Sin Padres, Pip y Flora se encuentran en peligro. Mientras huían con su perro, descubren el maravilloso país de los snergs, un mundo mágico de osos de canela y deliciosos banquetes, pero también de ogros veganos, bufones deshonrados y Kelps malvados, además de un villano que viste solo de morado. Pronto harán un nuevo amigo: Gorbo, un snerg olvidadizo pero encantador. Él los guiará de nuevo a casa una vez decidan cuál es su hogar y Gorbo recuerde cómo llegar hasta allí. El libro que Tolkien leía cada noche a sus hijos y que inspiró El hobbit, con texto revisado y actualizado por Veronica Cossanteli.

Geo-gráficos

Regina Giménez

Barcelona: Zahorí Books, 2021

¿Por qué las estrellas son de diferentes colores? ¿A qué tamaño se ve el Sol desde otros planetas? El universo y la Tierra están llenos de secretos y curiosidades sorprendentes. Este libro te las explica mediante gráficos geométricos llenos de color, que facilitan la comparación y que llevan el arte a la geografía. Un atlas atípico en el que los planetas, los continentes, las islas…, se transforman en círculos, polígonos, líneas y espirales que nos explican el mundo que nos rodea.

La flecha plateada

Lev Grossman

Ilustraciones de Tracy Nishimura Bishop

Barcelona: Océano Gran Travesía, 2021

Kate y su hermano menor, Tom, llevan unas vidas aburridas y poco interesantes. Y seguramente sus aburridos y poco interesantes padres tienen algo que ver con eso. ¿Por qué Kate no puede vivir aventuras emocionantes y salvar el mundo como lo hacen los protagonistas de los libros que lee? Incluso su undécimo cumpleaños parece que será igual de poco interesante, hasta que su misterioso tío Herbert, a quien no conocía, la sorprende con el regalo de cumpleaños más inesperado, impresionante e inapropiado que se pueda imaginar: una colosal locomotora de vapor llamada La Flecha Plateada. Los padres de Kate y Tom quieren devolver el regalo al tío Herbert, pero antes de que eso suceda, los hermanos ya viajan a tierras lejanas a bordo de La Flecha Plateada y en compañía de toda clase de animales exóticos que, al parecer, pueden hablar. Armados únicamente con su curiosidad, ingenio y la emoción de lo desconocido para guiarlos, Kate y Tom se encuentran de pronto en la aventura de su vida… ¿y quién sabe? Quizá terminen salvando el mundo después de todo.

Las dos mitades de la Luna

Francesca Carità y Marco Rocchi

Traducción de Marta Tutone

Madrid: Liana Editorial, 2021

Alba, una joven ratoncita aprendiz de sastre, llega del campo a la ciudad de Croma persiguiendo su sueño de ser diseñadora de moda. Nada más mudarse irrumpe en su vida una antigua leyenda. La Luna ha desaparecido del cielo, dejando en su lugar un velo de tristeza. Croma se ha convertido en una ciudad anónima y gris, sin felicidad alguna. Este hecho desconcertante desencadenará reacciones distintas: la viejecita que todos consideran loca, y que vive en el mismo edificio que Alba, quiere buscar la luna; la urraca envidiosa, al mando de un ejército de gaviotas, se aprovecha de la tristeza de los habitantes de Croma para acumular riquezas, convirtiendo la fábrica de papel de dibujo en una empresa de pañuelos de papel, muy demandados en una ciudad donde la gente llora sin parar; un cuervo abandona su vida de artista para reparar un error inconfesable.

Las lecciones del profesor Tarambana. Lección nº 1: Modales

Elise Gravel

Ilustraciones de Iris

Traducción de Susana Tornero Brugués

Barcelona: Juventud, 2021

El profesor Tarambana tiene una manera de enseñar bastante poco formal. Se dirige a sus alumnos como «especie de gusanos verdes y asquerosos» y, para enseñarles modales, les da consejos como, por ejemplo: es un símbolo de distinción limpiarse la boca con la manga de quien tengamos al lado en la mesa a la hora de comer; siempre debemos señalar con el dedo a todo aquel que sea diferente a nosotros; o, si queremos que nos hagan un favor lo más rápido posible, la mejor manera es repetir lo que queremos sin parar hasta que el otro pierda la paciencia… Su discurso es tan políticamente incorrecto que actúa como una psicología inversa terriblemente efectiva y divertida para los niños. Pero para que funcione, es necesario que los lectores sepan captar la ironía tras las palabras del profesor.

Los invisibles

Tom Percival

Picassent (Valencia): Andana, 2021

Los invisibles nos narra la historia de una joven llamada Isabel y su familia. Había muchas cosas que la familia de Isabel no se podía permitir, pero intentaba no preocuparse por las cosas que no tenían. Pero llega un día en el que no tienen suficiente para pagar el alquiler y las facturas. Esto les obliga a dejar su casa llena de recuerdos felices y mudarse al otro lado de la ciudad. Un lugar donde te vuelves invisible. La historia de una niña que decide ayudar a los demás para conseguir una de las cosas más difíciles… hacer que todo cambie.

Los osos del aire

Arnold Lobel

Traducción de Jorge de Cascante

Barcelona: Blackie Books, 2021

Para ser un buen oso hay que saber trepar a los árboles, pescar, dar paseos largos y dormir la siesta. Eso dice el abuelo. ¡Pero ser un buen oso es tan aburrido!, piensan los pequeños Ronald, Donald, Harold y Sam. El abuelo dice que sus malabares, saltos en el aire y trucos de cuerda son una pérdida de tiempo, pero tal vez se equivoque. A lo mejor ser un buen oso tiene más que ver con divertirse y ayudarse que con valerse solo. Y los pequeños oseznos, todos juntos, estarán encantados de enseñárselo.

Ocultos en el bosque

Mitsumasa Anno

Traducción de Gabriel Álvarez Martínez

Pontevedra: Kalandraka, 2021

Publicado en Japón en 1977, Ocultos en el bosque es un clásico de la ilustración en el país nipón donde su autor, Mitsumasa Anno, es un artista de culto. Un centenar de especies de fauna y otros insólitos elementos habitan en las páginas de esta obra exclusivamente visual que estaba inédita en español; sus páginas son un viaje –una de las pasiones de Anno, junto con las ciencias y el conocimiento de otras culturas– por un intrincado espacio natural donde la vegetación camufla la presencia de animales de todo el mundo: domésticos y salvajes; insectos, aves, reptiles, mamíferos, criaturas acuáticas… y donde no faltan los simios y la figura humana. Para descubrirlos es necesario afinar la agudeza visual, aventurarse intuitivamente en el verdor de la arboleda, el follaje y los matorrales, escudriñar la rugosidad de la madera y adentrarse en las sombras para identificar la forma de tantos y tan variados animales.

Oso de ciudad

Katja Gehrmann

Salamanca: Lóguez, 2021

Un día, cuando se despierta el oso, el bosque parece extrañamente vacío. ¿Dónde estarán los otros animales? «Se han mudado a la ciudad», explica el halcón. «Allí hay cuevas cálidas, comida deliciosa y, sobre todo, ¡no hay cazadores». Al oso le gusta eso, se pone en marcha y deambula por la ciudad. Pero los demás animales, en cuanto se enteran, quieren deshacerse de él lo más pronto posible: «¡Nos pone en peligro! Somos casi invisibles para la gente ¡y ahora viene este tipo enorme y torpe! ¡La gente se asustará y vendrán los cazadores!». Los animales deciden encerrar al oso en el zoológico, pero primero tendrán que atraparlo.

Palabras pintadas

Emmanuel Lecaye

Ilustraciones de Marc Majewski

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2021

Este pequeño álbum de cartón, sensible y poético, introduce a los primeros lectores en la representación visual de acciones cotidianas: de un lado una palabra, del otro, bellas y artísticas ilustraciones que muestran sugerentes escenas protagonizadas por animales. Una sencilla galería de arte que invita al diálogo, al ensueño y a la imaginación, ideal para la lectura familiar y la educación preescolar. Sin embargo, no se trata simplemente de un libro de conceptos: los verbos en infinitivo elegidos por Emmanuel Lecaye introducen desde actividades de la mente como «soñar» o «pensar» y acciones físicas como «nadar» hasta momentos que requieren de un compañero como «reencontrarse».

Quizás…

Chris Haughton

Madrid: Nubeocho, 2021

Los monitos saben que hay muchos tigres cerca del árbol. Pero ellos quieren comer un mango. ¡Les encantan los mangos! ¿Y si bajan con cuidado y tan rápidos como el rayo? Sólo por mirar no pasaría nada, ¿no? Ummm…. Quizás…

Si vienes a la tierra

Sophie Blackall

Traducción de Adolfo Muñoz García

Madrid: Anaya, 2021

Elegido como uno de los 10 mejores libros infantiles de 2020 por Time Magazine, New York Times, Publisher’s Weekly y Wall Street Journal. Un libro inspirado por los miles de niños que la autora ha conocido en sus viajes por el mundo en apoyo de UNICEF y Save the Children. Mucho más que un simple compendio, es una invitación a todos a cuidar tanto de la Tierra como de los demás. Una guía de viaje de la Tierra que nos invita a cuidar del planeta y a sus habitantes.

