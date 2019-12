Novedades LIJ diciembre 2019

Presentamos una selección de nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellos, formatos singulares como un libro acordeón y otro con espectaculares pop-ups, varios cómics infantiles, ediciones especiales de clásicos como El Grúfalo, y otras sorpresas.

(Debajo de cada sinopsis, en el enlace «Mas información», se accede a la ficha del libro en la web de la editorial, donde están los datos completos, descargas de fragmentos, enlaces de compra, etc.)

Bahía Acuicornio

Katie O’Neill

Traducción de Natalia Mosquera

Barcelona: Brúfalo (La Cúpula), 2019

Cuando Lana regresa a su pueblo costero natal junto a su padre para ayudar a limpiar los estragos causados por la última gran tormenta, se da cuenta de lo mucho que ha echado de menos el océano, y también la fuerte y tranquilizadora presencia de su tía Mae. Allí, en la playa, Lana descubrirá una colonia de acuicornios, unas pequeñas criaturas mágicas que viven en el arrecife de coral y, con ayuda de su tía –quien parece saber más sobre ellos de lo que está dispuesta a admitir–, se encargará de cuidar de uno de estos fascinantes seres al que encuentra malherido. La amenaza de una nueva tormenta hará que se pongan en duda decisiones tomadas mucho tiempo atrás acerca de cómo coexistir con el mar. Sólo entonces Lana comprenderá que necesita hallar la fuerza necesaria para valerse por sí misma, incluso cuando eso signifique enfrentarse a las personas que siempre han velado por ella.

Cuentos para niños y niñas que quieren salvar el mundo

Carola Benedetto y Luciana Giliento

Ilustraciones de Roberta Maddalena Bireau

Traducción de Guillermo Medina Gallardo

Barcelona: B de Blok, 2019

Nunca se es demasiado jóven para salvar el mundo. Este es el mensaje que transmiten los 16 cuentos de este libro. 16 vidas extraordinarias de personas que luchan cada día por salvar el medio ambiente. 16 historias para los pequeños héroes que salvarán nuestro planeta. De Leonardo di Caprio a Emma Watson, pasando por supuesto por Greta Thunberg o Pierre Rabhi (considerado como el Gandhi de la ecología), el libro cuenta dieciséis historias ejemplares de personas que luchan por el medio ambiente y, por lo tanto, por salvar el planeta.

El cartero del espacio 2

Guillaume Perreault

Traducción de Susana Tornero Brugués

Barcelona: Juventud, 2019

Bob, el cartero espacial, esta vez tiene que afrontar un gran desafío: ¡trabajar en equipo! Deberá entregar una sola carta con la ayuda de su nueva compañera en prácticas, Marta. Una tarea aparentemente simple que se convertirá en una aventura de un extremo al otro de la galaxia. Además, parece que esta misteriosa carta ha despertado el interés de una banda no muy amigable… La segunda parte de las aventuras del cartero del espacio es una persecución intergaláctica, con nuevos personajes, nuevos planetas llenos de detalles y de referencias a otras obras de ciencia ficción que condimentan la narración de la jornada catastrófica de Bob.

El grúfalo / La hija del grúfalo (Edición rimada)

Julia Donaldson

Ilustraciones de Axel Scheffler

Madrid: Bruño, 2019

Caja-regalo con nuevo diseño que incluye los clásicos El grúfalo y La hija del grúfalo en edición rimada, formato cuadrado y cartón. Una nueva oportunidad de descubrir la historia de estos inolvidables personajes creados por Julia Donaldson y Axel Scheffler con un texto en verso sugerente y divertido. Los libros van retractilados.

Este libro no es para ti

Alex Nogués

Ilustraciones de Bea Enríquez

Barcelona: Takatuka, 2019

El amigo de nuestra protagonista le aconseja que no abra este libro, que no pase ni una página más. Pero ella, desoyendo las advertencias, decide enfrentarse a los peligros que la acechan tras cada nueva página: alienígenas repugnantes, piratas sanguinarios, cocodrilos hambrientos, caracoles mutantes… Un libro solo apto para lectores intrépidos y, sobre todo, muy muy valientes.

Historias secretas, verdaderas e inventadas de Mina HB

Susanna Mattiangeli

Ilustraciones de Rita Petruccioli

Traducción de Carlos Gumpert

Madrid: Anaya, 2019

Cuaderno misceláneo de la protagonista, que reúne textos diversos sobre su vida, sus amigos y familia, el colegio, sus sueños, con notable imaginación y creatividad. Un prodigio de imaginación y humor: «Hola, soy Mina HB. Este es mi cuaderno y en él escribo todo lo que me apetece. Por ejemplo, lo que me pasa en el colegio, las historias que me invento, mis cartas, los mensajitos que le paso a mi amiga Nora y las aventuras de mi cómic favorito. Es un cuaderno casi secreto y suelo esconderlo en mi armario, pero un día, quién sabe, ¡tal vez se convierta en un libro de verdad!»

La abeja Maya

Waldemar Bonsels

Ilustraciones de Ester García

Traducción de Isabel Hernández

Madrid: Nórdica Libros, 2019

Maya es una abeja muy especial. Quiere conocer el mundo y no pasar su vida recogiendo miel y llevándola a la colmena. Es pura alegría. Lo que más desea es conocer al ser humano, del que tanto ha oído hablar. Es tierna y algunas veces algo ingenua, pero su gran corazón le ayuda siempre a salir de los embrollos en los que se mete por su afán de aventura. Waldemar Bonsels Autor alemán, nacido a finales del siglo XIX. La abeja Maya es su libro más famoso. Publicado en 1912 con una tirada de un millón de ejemplares y traducido a veintiocho idiomas, se llegó a adaptar a la televisión en los años setenta, en formato de dibujos animados, con gran éxito.

La casa en el bosque

Laëtitia Bourget

Ilustraciones de Alice Gravier

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2019

En este álbum en formato acordeón de 4 metros de largo, el protagonista invita al lector a recorrer de su mano el camino que conduce a su hogar, una casa en el bosque. Por una de las caras del libro gigante, da comienzo el viaje: atravesamos el pueblo, cruzamos el puente, paseamos por la orilla del río… Este entusiasta anfitrión nos explica, paso a paso, cómo llegar a su casa. Una vez allí, en la otra cara del libro, dejamos los zapatos en la entrada y accedemos a las diferentes habitaciones, en las que hay infinidad de detalles por descubrir. El exterior y el interior de la casa se despliegan en este álbum de gran formato que conecta a los primeros lectores con un relato sencillo, que invita a pasear, a observar y a leer jugando.

Mamá robot

Zidrou

Ilustraciones de Sébastien Chebret

Traducción de María Isabel Soto López

Madrid: Edelvives, 2019

Resulta tremendamente práctico tener en casa una mamá robot que se encargue de hacerlo todo… Pero ¿y si un día decidiera ponerse en huelga? Los niños y el padre tendrán que adaptarse a la nueva situación. Una divertida historia que nos hace reflexionar sobre la igualdad de género, que debería empezar en casa.

Non Stop

Tomi Ungerer

Traducción de Chema Heras Varela

Pontevedra: Kalandraka, 2019

Non Stop fue uno de los últimos libros de Tomi Ungerer, la prueba de que hasta sus últimos días se mantuvo activo y creativo. Aunque aparentemente parece pesimista por el ambiente apocalíptico en el que transcurre la historia, este definitivo legado contiene un mensaje de esperanza, sin dejar de reflejar el carácter crítico del autor. Preocupado por el futuro que espera a los más jóvenes en un mundo maltratado por la contaminación, la extinción de especies y las guerras, Tomi Ungerer presenta un planeta decrépito y deshabitado donde Vasco vaga en solitario, guiado por una sombra protectora que le salva de sucesivos desastres. Una obra donde la vocación literaria de Tomi Ungerer se conjuga con su grafismo más esquemático, de colores planos y contundentes.

Thornhill. Orfanato para chicas

Pam Smy

Traducción de Rebeca González Izquierdo

Barcelona: Blackie Books, 2019

«Ella ha vuelto. Del miedo me entran escalofríos, que me recorren la espalda desde la nuca. ¿Y ahora qué hago?». En Thornhill, un orfanato encantado, el terror puede no venir de los fantasmas, sino de las niñas que duermen a tu lado. Y la amistad, de las que leen tu diario muchos años después…

Valientes

Clotilde Perrin

Traducción de Mercedes Corral

Madrid: Maeva Young, 2019

Érase una vez una niña, un niño, una princesa, un príncipe y un hada… ¡Sus trucos te ayudarán a deshacerte de todos los villanos, lobos, ogros y brujas que te cruces por el camino! Conoce sus cualidades, gustos y lecturas favoritas. Descubre en las solapas sus secretos. Disfruta leyendo los cuentos clásicos de los que son protagonistas.

