Novedades LIJ abril 2021

Abril, el mes del libro, viene cargado de novedades para todos los gustos. Aquí te presentamos una selección de los nuevos títulos de literatura infantil y juvenil que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellos, destacamos un nuevo álbum de Anthony Browne, un espectacular libro informativo sobre las criaturas marinas, una divertida serie infantil de Ana Campoy, un nuevo libro de Albertine lleno de detalles e interesantes cómics de ficción y no ficción. ¡Esperamos que te resulten interesantes!

(Debajo de cada sinopsis, en los enlaces, podrás acceder a la ficha del libro en la web de la editorial y a la descarga de primeros capítulos).

Avni 2. ¡Un superamigo!

Romain Pujol

Ilustraciones de Vincent Caut

Astiberri, 2021

Bambú el mejor amigo, Cara la admiradora, Kyle el abusón… Es el mundo de Avni, el nuevo alumno de la escuela primaria de Animalia, en Animal verdaderamente no identificado (Astiberri, 2020). Llegan nuevos gags en el segundo tomo de sus aventuras, que tiene una portada roja como las cartas Monstrofun y que, de nuevo, encierra una doble página final de juegos. Este niño tan especial es muy querido entre sus nuevos amigos, aunque despierta la envidia de algunos y asusta un poco a una nueva alumna: la tigresa Kathy. Desde luego no deja a nadie indiferente y sus amigos le consideran un poco como un superhéroe. Es verdad que tiene superpoderes, ¡y no pocos! Pero Avni no parece ser un justiciero de los de la tele, sus compañeros del patio le ven más bien como un superamigo.

Dicen que no hablan las plantas (Antología de poesía española y latinoamericana)

Fernando Marías y Raquel Lanseros

Ilustraciones de Raquel Lagartos

Anaya, 2021

Una declaración de amor a la naturaleza a través de cincuenta y dos poemas en lengua española, uno por cada semana del año, escritos en diferentes siglos y territorios de ambos lados del océano Atlántico, que observan el ciclo vital de la vuelta al Sol, el desplazamiento físico de la luz y la transformación emocional de todas las criaturas que habitan el planeta. Una propuesta poética de Raquel Lanseros y Fernando Marías ilustrada por Raquel Lagartos para sentir el paso de las cuatro estaciones con algunos de los mejores poetas que aportaron sus voces para construir el gran mapa de la poesía en español.

El abecedario travieso

Anna Aparicio Català

Takatuka, 2021

Este abecedario ilustrado ha tenido una idea genial: entre las imágenes de cada letra ha colado una que no encaja. Tendrás que poner a prueba tu ingenio para encontrar la palabra intrusa. Cada letra es presentada en letra de imprenta y ligada, en mayúscula y minúscula, y además va acompañada de su representación gráfica en código Morse y alfabeto Braille. Una manera divertida de aprender a deletrear y de enriquecer vocabulario, además de familiarizarse con el código Morse y el alfabeto Braille.

El Renacimiento

Pedro Cifuentes

Desperta Ferro, 2021

Leonardo da Vinci, Sofonisba Anguissola, la Gioconda, Miguel Ángel, el bello Raffaello, Durero, Tiziano o Garcilaso de la Vega… Estos son algunos de los cicerones que acompañarán a los agentes de la historieta en su viaje por el Renacimiento. Pasear por la Florencia de los Medici y asombrarnos con la cúpula de Brunelleschi, por la esplendorosa Roma del cinquecento para pasmarse con la Capilla Sixtina o perdernos ascendiendo La torre de Babel de Brueghel el Viejo…

Ernesto el elefante

Anthony Browne

Traducción de Sandra y Óscar Senra Gómez

Kalandraka, 2021

Ernesto es un bebé elefante feliz. Pero cuando la curiosidad se apodera de él y deja al resto de su manada para explorar la atractiva y peligrosa jungla, se pierde. Entre la maleza, se encuentra con un gorila rudo, un león cansado, un hipopótamo descortés y un cocodrilo indiferente. ¿Alguno de ellos ayudará a Ernesto a encontrar la manera de salir de la jungla y volver a casa con su madre? De uno de los autores más importantes de la LIJ de los últimos años, Anthony Browne, llega este álbum sobre cómo encontrar ayuda en lugares inesperados.

Gotitas

Shinsuke Yoshitake

Pastel de Luna, 2021

Taro tiene un pequeño problema: cada vez que hace pis, se le escapan algunas gotitas y claro, su mamá se enfada un poco. Por supuesto, una vez que se sube los pantalones, nadie lo sabe, pero para él es un incordio. En su afán por sentirse comprendido, sale a la calle a buscar gente con el mismo problema. Aparentemente, a otros niños les pasa lo mismo, aunque no es lo que parece. Por lo menos, descubrirá una sencilla lección de vida: todo el mundo tiene algún pequeño problema con el que lidiar.

Oceanarium

Teagan White

Traducción de Lorenzo F. Díaz

Impedimenta, 2021

En Oceanarium encontraremos una asombrosa colección de más de doscientas criaturas: desde el plancton microscópico hasta el animal más grande que haya vivido jamás en la Tierra. ¿Cómo es posible que algunos seres que viven en las profundidades emitan luz? ¿Cuándo se formaron los océanos? ¿Qué insondables misterios esconden? Solo hay que acercarse para explorar y conocer los secretos y los misterios del mundo oceánico en toda su maravilla y riqueza.

Pepa Guindilla

Ana Campoy

Ilustraciones de Eugenia Ábalos

Nórdica, 2021

Pepa Guindilla tiene dos padres, una madre, dos casas y un vecino insoportable. Reparte la vida entre sus dos hogares y le va bastante bien. El único problema es Odioso Chivato, el vecino del bajo, su archienemigo irreconciliable. Con un optimismo que invita a la carcajada, las andanzas de Pepa Guindilla siguen la tradición de las historias de El pequeño Nicolás o Christine Nöstlinger. Una sucesión de aventuras desternillantes que invitan también a la reflexión gracias a la mezcla de ternura, sorpresa y desenfado. Pepa no pretende revolucionar la vida de los que la rodean, pero cada paso desemboca en una divertida trastada cuyas consecuencias tendrá que afrontar… Tierna, desenfadada, reflexiva, desternillante… Un soplo de optimismo llamado Pepa Guindilla.

Plantas domesticadas y otros mutantes

Iban Eduardo Muñoz

Ilustraciones de Alberto Montt

Flamboyant, 2021

Este libro va de vegetales comestibles y cuenta el proceso que convierte una planta silvestre en domesticada. Eso… y muchas cosas más, claro. Plantas domesticadas y otros mutantes tratará de responder preguntas que ni siquiera sabías que tenías. ¿Las plantas que comemos hoy siempre han sido comestibles? ¿Cómo han cambiado a lo largo de la historia? Si plantas un plátano de las Islas Canarias en Beijing, ¿seguirá siendo un plátano de Canarias o uno de Beijing?

Serafina. El cumpleaños

Albertine

Libros del Zorro Rojo, 2021

Por fin ha llegado el día del año más especial para Serafina: ¡su cumpleaños! Amanece en su habitación rodeada de sus entrañables amigos, y todos juntos se ponen manos a la obra para organizar una fiesta inolvidable. En este día tan especial nada puede faltar: juegos, regalos, comida deliciosa, decoración para cada rincón de la casa y, cómo no, una suculenta tarta. En este álbum de cartón de gran tamaño el lector tendrá el placer de buscar y redescubrir miles de detalles, personajes encantadores y situaciones sorprendentes. También podrá seguir los diferentes eventos de la jornada de Serafina y su pandilla: desde que se despiertan, desayunan y disfrutan de la velada hasta que despiden a los invitados al atardecer. Un libro que estimula la observación y el diálogo con los más pequeños.

Timo el aventurero

Guion de Jonathan Garnier

Ilustraciones de Yohan Sacré

Letra Blanka, 2021

Después de leer todos los libros de su pequeña aldea, el joven Timo decide que es hora de salir de casa y convertirse en un héroe. Y aunque es más fácil decirlo que hacerlo, Timo está decidido a triunfar. Cuando rescata a una bestia encantada llamada Broof, Timo gana un aliado brusco y reacio. Pero el buen corazón de Timo no sospecha que el misterioso pasado de Broof traerá complicaciones a su viaje … Un héroe atractivo, sorprendentes giros en la trama y una gran cantidad de criaturas fantásticas.

Un libro

Emmanuelle Pony

Zahorí Books, 2021

Una historia sin palabras, accesible para los más pequeños, sobre el descubrimiento de la lectura y de todo lo que esta comporta: un mundo de grises y negros que, con la llegada de un libro, se llenará de color. Esta silenciosa aventura en imágenes explica, con la fuerza narrativa de las ilustraciones de Emmanuelle Ponty, el enriquecimiento que experimentamos cuando nos dejamos seducir por la lectura. La encuadernación del libro en formato plegado, tipo acordeón, permite a los más pequeños manejarlo fácilmente y seguir la historia de una forma divertida.

Un momento favorable

El Quinteto del Tiempo, 5

Madeleine L’Engle

Océano Gran Travesía, 2021

Polly O’Keefe se marcha a pasar una temporada con sus abuelos cuando descubre inesperadamente que las fuerzas místicas que rodean el terreno en que se erige su antigua granja la llevan a un tiempo tres mil años anterior al suyo. Entonces, Polly se encuentra con asombro en un paisaje envuelto por relámpagos, neblina, una tierra temblorosa bajo sus pies… y un grupo de jóvenes armados con lanzas que se dirige hacia ella. ¿Qué ha hecho que se abra esta puerta del tiempo que ha trasladado a Polly a la prehistoria de los druidas? ¿Podrá volver al presente antes de que esa puerta se cierre y la abandone entre un grupo de personas que cree en el sacrificio humano? Con esta última parte de El Quinteto del Tiempo, Madeleine L’Engle concluye una de las series de fantasía juvenil más importantes.

