Novedades LIJ abril 2020

A pesar de estar encerrados en casa, de haber celebrado el Día del Libro Infantil más extraño y virtual que se recuerda, y de que las librerías estén cerradas en medio mundo, seguimos buscando y recomendando libros de entre los que hemos recibido en las últimas semanas. Entre ellas, destacamos un nuevo libro ilustrado por François Roca, la recuperación de un detective clásico (el Sherlock Holmes de los ratones, nada menos), un par de interesantes libros informativos, el primer cómic infantil de Astiberri y un nuevo título de Buchholz. ¡Esperamos que te resulten interesantes!

Ah, y si quieres comprar alguno de estos libros, espera a que abran las librerías, y búscalo en tu favorita. Ahora más que nunca el mundo del libro necesita de nuestro apoyo para salir adelante.

(Debajo de cada sinopsis, creada a partir del texto de la editorial, verás el enlace «Mas información», mediante el que podrás acceder a la ficha del libro en la web del editor, donde figuran los datos completos, descargas de fragmentos, enlaces de compra, etc.)

Blancanieves

Charlotte Moundlic

Ilustraciones de François Roca

Madrid: Edelvives, 2020

Una nueva edición, bellamente ilustrada por François Roca (Jesús Betz, Veintiún elefantes en el puente de Brooklyn, El tren amarillo…) y narrada por Charlotte Moundlic, de uno de los cuentos clásicos más internacionales.

Más información

Basil, el ratón superdetective

Eve Titus

Ilustraciones de Paul Galdone

Traducción de Carmen Candioti

Barcelona: Blackie Books, 2020

El protagonista de este libro es un detective. De hecho, el más famoso entre los ratones: quizá no sepáis que este brillante investigador ha aprendido el oficio del mejor detective humano de todos los tiempos: Sherlock Holmes. Este es su primer gran caso: El misterio de las gemelas desaparecidas… Nadie sabe qué ha sido de ellas. Hasta que llega una nota, firmada por la peor banda de roedores de Londres: los Tres Terribles. El tiempo apremia y Basil debe encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. ¿Conseguirá devolverlas a casa sanas y salvas?

Más información

Claudio y Morino

Adrien Albert

Bilbao: Astiberri, 2020

¿Cómo se conocieron Claudio y Morino? Muy sencillo. En plena noche, Morino fue a hacer pipí por la trampilla especial de su caravana. Pero, esta vez, el pipí de la infusión cayó sobre un esqueletillo enterrado debajo y lo despertó. Se llama Claudio, es de un color verde muy bonito, siente curiosidad por todas las cosas de la vida terrenal que había olvidado, y le coge mucho cariño a Morino, que acaba por encontrarlo un poco pesado. Sin embargo, cuanto más se lo quiere sacar de encima, más indispensable se vuelve Claudio. Los personajes desprenden humor y ternura, y Adrien Albert consigue crear una historia perfectamente creíble con un pipí maldito, un esqueleto enganchado a la infusión y ¡hasta mejillones que recitan a Baudelaire!

Más información

¿Cómo se hace un bebé?

Anna Fiske

Traducción de Ana Flecha Marco

Madrid: Impedimenta, 2020

Todo el mundo ha sido bebé alguna vez. Pero ¿cómo se hace un bebé? ¿Con un poco de mantequilla, harina, azúcar y huevos? ¿Con un martillo y unos clavos? ¿Con arcilla? ¿Lo trae una cigüeña? ¡Los niños y las niñas merecen saber de dónde vienen! La noruega Anna Fiske transforma un asunto terriblemente embarazoso en una obra que encantará a las mamás, a los papás y a la chavalería más curiosa. Un libro juguetón, cálido e inteligente. Una guía escrita y dibujada sin reservas ni disimulos para acompañarnos por el apasionante camino que lleva del primer contacto físico al momento en que el corazón de un nuevo ser empieza a latir.

Más información

El regreso de Telma

Aaron Blabey

Traducción de Jaime Valero

Madrid: Anaya, 2020

A Telma no le gustó eso de ser famosa, así que huyó de los focos y desapareció… ¡Pero el mundo se quedó desolado! «¡Añoramos al UNICORNIO!». Telma, es hora de volver a brillar con luz propia… La secuela del exitoso Telma el Unicornio, obra del aclamado autor Aaron Blabey.

Más información

Esta caca es mía

Gusti

Madrid: Nubeocho, 2020

A la mosca Lola le encantan las cacas. También a la mosca Fiona. ¡Pero Lola la vio primero! Las dos moscas discuten… ¿Quién se quedará la gran caca?

Más información

La curiosa librería

Shinsuke Yoshitake

Galapagar (Madrid): Pastel de Luna, 2020

Si te gustan los libros que hablan sobre libros, librerías y bibliotecas, no dejes de pasarte por La Curiosa Librería. Su librero estará encantado de ayudarte con cualquier consulta que tengas. Descubrirás libros que crecen en los árboles, libros que solo pueden leerse a la luz de la luna, descubrirás cómo se celebra una boda en una librería y muchas otras maravillas rebosantes de ingenio y humor. Una celebración del mágico mundo de los libros que hará las delicias de todos aquellos que los aman.

Más información

La pequeña bruja

Otfried Preußler

Madrid: Maeva Young, 2020

No es lo mismo ser una buena bruja que una bruja buena, ¿qué quieres ser tú? «Érase una vez una pequeña brujita que tenía solo ciento veintisiete años…».

Así comienza un clásico que cautivó a generaciones y que se mantiene joven, ¡a pesar de la edad de la protagonista!

Más información

La vuelta al mundo

Richard Scarry

Barcelona: Duomo Ediciones, 2020

Una divertida vuelta al mundo con parada en Nueva York, París, Venecia, Egipto, Australia, Argelia, Dinamarca… Un álbum con 33 historias para que la imaginación vuele lejos de casa en busca de aventuras.

Más información

Muñeco de barro

Emma Reyes

Ilustraciones de Carme Solé Vendrell

Barcelona: Libros del Zorro Rojo, 2020

Este relato proviene del libro Memoria por correspondencia, volumen que recoge veintitrés cartas que escribió Emma Reyes, pintora y escritora colombiana, a su amigo y confidente el escritor Germán Arciniegas a lo largo de varios años y en las que cuenta sus primeros recuerdos de infancia. La historia, narrada desde los ojos de la niña Emma Reyes, se remonta al día en que ella, con la ayuda de su amigo «el Piojo» y otros niños de la calle, crearon con sus propias manos al General Rebollo.

Más información

Niños científicos

David Stabler

Ilustraciones de Anoosha Syed

Traducción de Ana Doblado Castro

Madrid: Siruela, 2020

Una amena y original colección de minibiografías ilustradas que nos revela los momentos más significativos de la infancia de dieciséis grandes científicos. Olvida la llegada a la Luna, los premios Nobel y los grandes inventos. Cuando los científicos más famosos del mundo estaban creciendo, tenían los problemas típicos de cualquier niño. Albert Einstein siempre estaba distraído y no atendía en clase. Jane Goodall se metía en líos por llevar a casa lombrices y gusanos. Y Neil deGrasse Tyson tuvo que pasear perros para poder ahorrar y comprarse un telescopio. Descubre cómo fue la infancia de Stephen Hawking, Temple Grandin, Nikola Tesla, Ada Lovelace, Benjamin Franklin, Sally Ride y Rachel Carson, entre otros, así como datos curiosos de otros científicos famosos.

Más información

Soy salvaje

Andrés Guerrero

Tres Cantos (Madrid): Loqueleo, Santillana, 2020

Me llamo Vera y soy una niña salvaje. Pero de verdad. Y no le tengo miedo a nada. Y lo que más me gusta es saltar sobre el oso de las cavernas. ¡Yihaaaa…!

¿No me crees? Abre este libro.

Más información

Todo tiene su tiempo

Quint Buchholz

Salamanca: Lóguez, 2020

«Todo tiene su tiempo y hay un tiempo para todo lo que ocurre bajo el cielo…» – los versículos se encuentran entre las partes más bellas de la Biblia. Dan consuelo y confianza y han sido uno de los textos clásicos de sabiduría de la humanidad. Con sus imágenes, Quint Buchholz pone las líneas familiares en contextos sorprendentes. Un maestro de la imagen te invita a ver el texto antiguo con nuevos ojos. Una guía para la serenidad.

Más información