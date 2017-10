Nesquens, Daniel

Zaragoza, 1967

Daniel Nesquens es un escritor especializado en literatura infantil. Apoyándose en un humor tendente al absurdo, bebe de lo cotidiano, de lo humano y traslada momentos deliciosos a sus textos, que se degustan con una sonrisa puesta de principio a fin. Leemos sus libros y nos acordamos de Jardiel Poncela, Miguel Mihura, Antoniorrobles, Tono… aquella “otra generación del 27”. Realidad, sueño, ficción, vida y mucho humor… todo de principio a fin.

“Creo que mi biografía cabe en el reverso de una tapa de yogur -afirmó en una entrevista-, pero diré que me nacieron en Zaragoza (España); que tuve una infancia de juegos de calle, de estar poco en casa. Así pasó que un día mis padres no me conocieron y no me dejaron entrar en casa. Ese día dormí en la calle. Poco a poco fui creciendo. Un día me afeité. Otro me eché novia…, pero sin fumar”.

Su trayectoria literaria comienza en el año 2000, y desde entonces ha sumado a su bibliografía cerca de cuarenta títulos. En 2010 obtuvo el VII Premio Anaya de Literatura Infantil con su obra El hombre con el pelo revuelto.