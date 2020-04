Txabi Arnal

Ilustraciones de João Vaz de Carvalho

Salamanca: La Guarida Ediciones, 2019

Con la seguridad de todo aquel que se sabe poseedor de siete vidas y el privilegio de tener ante sus pies la ciudad desde los tejados se nos presenta Muelles. Un gato, como nos describe el propio autor, «… confiado, presumido y un poco chulito» que no presta atención a los consejos de su entrenador. Por este motivo, cuando realiza el que cree su mejor salto en las alturas, no le sale bien y necesita la ayuda de otros animales para salvarse.

Solo ante el peligro, el soberbio y bastante vacilón Muelles ve desfilar ante él una serie de animales que aprovechan para vengarse porque se ha zampado a alguien de su familia.

Así pues, querido gato, comprenderás que tu suerte me importe un bledo.

Feliz vuelo y que no se te atragante el suelo.

Lejos de amilanarse por su mala suerte y porque no encuentra a nadie dispuesto a olvidar el pasado y ayudarle, Muelles se precipita al vacío, pero su historia no parece acabar ahí, aunque tal vez la experiencia le sirva de lección… o tal vez no.

De todos es sabido que el humor, las rimas y los juegos de palabras hacen las delicias de todo lector y más si se apoyan en una estructura tradicional acumulativa que se repite que la editorial salmantina La Guarida nos presenta con las maravillosas ilustraciones de João Vaz de Carvalho llenas de realismo, expresividad y colores poco estridentes.