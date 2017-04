Miguel Calatayud, galardonado con el Premio Nacional de Ilustración

El ilustrador alicantino Miguel Calatayud ha sido este año el galardonado con el Premio Nacional de Ilustración que concede el Ministerio de Cultura, dotado con 20.000 euros, y que desde el pasado año se otorga a toda una carrera, y no a una obra particular. Calatayud. nacido en Aspe (Alicante) en 1942, es uno de los ilustradores más relevantes del panorama español desde que comenzó su carrera, a finales de los años 60, y ha cultivado la literatura infantil, el diseño y el cómic. Actualmente, es el director de arte de la colección de álbumes ilustrados de la editorial Diálogo.

Podéis leer la entrevista que le hicimos en Babar en 1997, en la que hace referencia a los premios (“Sería absurdo trabajar pensando en los premios”), y también al desinterés que en esa época manifestaba el Ministerio hacia este galardón que hoy le han concedido y que en ese momento aún no tenía rango de Nacional.

El dibujo que ilustra esta noticia lo realizó Calatayud generosamente con motivo del número 21 de Babar, para la portada, así que no solo aprovechamos para felicitarle, sino para agradecerle su colaboración con nosotros en aquel momento.