Marina Colasanti gana el XIII Premio Iberoamericano SM

Por la calidad literaria de su obra expresada en el rico lenguaje poético, el elogio a la fantasía y el uso y dominio de lo simbólico; la relectura valorativa del cuento de hadas; y la construcción de personajes profundos, bien consolidados y con un gran mundo interior, la escritora brasileña Marina Colasanti ha sido la ganadora de la XIII tercera edición del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, fallado en Guadalajara, México.

El jurado del certamen subrayó también la universalidad de la obra de la narradora y poeta de origen italiano, nacida en 1937, “su tránsito y dominio en diversos géneros literarios”, y su “inminente trayectoria como impulsora y defensora de los espacios propios de la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica, así como su constante aportación a la formación de lectores.”

La ceremonia de entrega del premio, dotado con 30 mil dólares, tendrá lugar el martes 28 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para esta edición fueron postulados 20 autores, originarios de diez países de Iberoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Portugal y Uruguay). Marina Colasanti lo fue por la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, de Brasil, la sección en ese país del International Board on Books for Young People (IBBY). En 2010, en la VI edición del Premio, Colasanti recibió una mención especial.

Este año el jurado estuvo compuesto por: Anel Pérez Martínez, en representación de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI); Selene Tinco Flores, en representación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC); Lorena Rodríguez Barrera, en representación del IBBY México; Carlos Tejada Wriedt, en representación de la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y João Luís Ceccantini, en representación de la Fundación SM.

Los ganadores anteriores del Premio SM han sido Juan Farias (España, 2005), Gloria Cecilia Díaz (Colombia, 2006), Montserrat del Amo y Gili (España, 2007), Bartolomeu Campos de Queirós (Brasil, 2008), María Teresa Andruetto (Argentina, 2009), Laura Devetach (Argentina, 2010), Agustín Fernández Paz (España, 2011), Ana María Machado (Brasil, 2012), Jordi Sierra i Fabra (España, 2013), Ivar Da Coll (Colombia, 2014), Antonio Malpica (México, 2015), y María Cristina Ramos (Argentina, 2016).

Marina Colasanti , escritora, artista plástica, periodista, publicista e ilustradora, imprime en su trayectoria la marca de la diversidad y de la intertextualidad. Entre cuentos, poesías, crónicas, ensayos, producciones en prosa, su obra se compone de más de 70 libros publicados en Brasil y en el exterior, varios de ellos traducidos al español. Con un talento multifacético, ha sido la ilustradora de gran parte de sus publicaciones. De acuerdo con la descripción que hizo la Fundación Nacional del Libro Infantil y Juvenil, de Brasil, para la postulación de la autora, Marina Colasanti tiene el gusto por el detalle, es una observadora incansable de lo pequeño, que cuando se ve de cerca se agiganta. “Mi búsqueda es llegar, con concisión, al fondo de las cosas”, ha dicho la escritora nacida en Asmara, Eritrea, el 26 de septiembre de 1937 (hija de padres italianos, llegó a Brasil a los 10 años).

En sus obras, Colasanti tiene como propósito: arte, belleza y reflexión. Para la autora belleza es armonía. Y es en la armonía que se acerca a la comunión con el todo. “Quiero dar belleza de regalo, para que los lectores se sientan en mis libros como me sentí”. “Por medio de su obra suscita una reflexión sobre cuestiones de la vida humana y de sus relaciones. A partir de hechos cotidianos, talentosamente, expone el amor, el arte, el dolor, el deseo, la negación, los problemas sociales, la tradición, y la ruptura. Es una autora que ve al mundo con una doble mirada: la mirada de quien pertenece y al mismo tiempo es ajena.” Entre sus libros en español están La joven tejedora, La amistad bate la cola, Veintitrés historias de un viajero, Penélope manda saludos, La niña arcoíris, En el laberinto del viento, El hombre que no paraba de crecer, entre muchos otros. En 1994 ganó el Premio Jabuti de Poesía y en 2010 y 2014 el Premio Jabuti Infantil y Juvenil, entre muchos otros galardones. También ha traducido al portugués a Konrad Lorenz, Roland Barthes, Yasunari Kawabata, Jerzy Kosinski y Giovanni Papini.

Sobre su inicio en la literatura infantil y juvenil, cuando trabajando en un diario tuvo que reemplazar a la editora del suplemento para niños, quien había sido encarcelada por la dictadura militar, Colasanti afirmó en la entrevista que le hicimos en Babar: “Un día tuve un espacio a rellenar, pero nada para poner; ni un juego, ni un dibujo, nada. Entonces pensé que a lo mejor podría trabajar con un cuento clásico, escribirlo otra vez cambiando el orden y pidiéndoles a los niños lectores que lo arreglaran. Yo misma haría la ilustración. Elegí La Bella Durmiente, que todos los niños conocen. Pero de regreso a casa, cuando comencé a escribir, poco a poco me salió otra historia, un cuento de hadas que titulé Siete años, y siete más. ¡Quedé estupefacta! Había entrado en la cueva de Alí Baba, y decidí inmediatamente que no la quería dejar. Pero no sabía la palabra mágica, no sabía cómo había logrado entrar en ese otro universo. Tuve que trabajar internamente para descubrirlo.”

Más información sobre el premio en premios-fsm.com.mx/Iberoamericano-sm