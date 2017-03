Maestría en Literatura para Niños (Rosario, Argentina)

Se encuentra abierta la inscripción para la 2ª cohorte de la Maestría en Literatura para Niños, aprobada por Res. Nº 316/02 (C.S. de la UNR). El Comité Académico de la Maestría está integrado por: Dr. Ovide Menin (director), María Luisa Miretti (secretaria técnica), María L. Cresta de Leguizamón, Alma Maritano, Félix Temporetti, Fernando Avendaño y Beatriz Actis.

El objetivo central de esta maestría es generar un espacio de estudio y de investigación en torno de la literatura para niños, en un marco de reflexión crítica y de permanente revisión superadora que permita la formación postgradual de los profesionales con antecedentes en este campo o interesados en la temática. Cumplidas las exigencias académicas (asistencia y aprobación de los seminarios y talleres que conforman el plan de estudios, y elaboración, defensa y aprobación de la tesis) se obtendrá el grado de Magister en Literatura para Niños. Los interesados también podrán optar por cursar los seminarios libres (con o sin evaluación) y, en tal caso, éstos tendrán carácter de curso asistido y/o aprobado. Como requisito de inscripción, los postulantes deberán contar con título universitario de grado o de nivel superior no universitario (maestros, bibliotecólogos, profesores no universitarios, etc.) de carreras de cuatro años de duración como mínimo.

El primer seminario 2006 de esta segunda instancia de dictado de la Maestría en LIJ estará a cargo de la Prof. ALMA MARITANO durante los días 20, 21 y 22 de abril próximos. Se trata de “Historia crítica de la literatura para niños I” y en él se abordarán, entre otros, los siguientes temas: Orígenes históricos de la Literatura para niños: oralidad y escritura. Nacionalidad y universalización. Intencionalidad e ideología. Tradición histórica y evolución. Problemas retóricos y estilísticos. Los géneros. El discurso de la ficción. Cuestiones morfológicas y cuestiones semánticas. Literatura de ficción y su relación con las estructuras de poder. Estilística y semántica en la Literatura para niños. Análisis y comentario: problemas metodológicos. Sistemas de producción de signos y sistemas de interpretación. El juego como sistema de signos. Juegos y protocolos. Categorías relativas a una topografía textual. Problematización de conceptos tradicionales: Realismo y/o literatura fantástica.

El cronograma de los seminarios del primer cuatrimestre se completa con “Teoría literaria” a cargo del Dr. Roberto Retamoso los días 15, 16 y 17 de junio próximos.

El cronograma de los seminarios del segundo cuatrimestre prevé: agosto: Dr. Nicolás Rosa, Crítica literaria; setiembre, Mter. Paola Piacenza, Pragmática literaria. Semiótica y Análisis del Discurso y noviembre, Mter. María Luisa Miretti, Historia crítica de la literatura para niños II.� Entre los seminarios-taller para el próximo período lectivo se incluyen: Sistemas Literarios Alternativos, Sociolingüística, Psicolingüística, Metodología de la Investigación Literaria, Psicoanálisis, Relaciones de la Literatura para Niños con la Didáctica, Pragmática Literaria, Teorías del Aprendizaje y Prácticas Docentes con Niños, Elaboración del Proyecto de Tesis.

Para mayor información y para realizar la inscripción correspondiente, dirigirse a: Escuela de Postgrado, Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Entre Ríos 758 (2000) Rosario – Tel. (0341) 802670, de lunes a viernes de 9 a 13, o comunicarse con estas direcciones de correo electrónico: ep_maestrias@fhumyar.unr.edu.ar / yamilaher@hotmail.com