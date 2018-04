Los mejores momentos de la Feria de Bolonia 2018

La gran cita anual de la LIJ internacional vuelve a tener lugar en la ciudad italiana de Bolonia, donde casi 1.400 expositores de 100 países muestran sus últimas novedades. Miles de visitantes (26.700 en 2017) recorren los pabellones y asisten a las conferencias, exposiciones y presentaciones que tienen lugar, con la presencia de importantes autores e ilustradores de todo el mundo. Este año hemos podido ver por allí a Helen Oxenbury, Jimmy Liao, Lorenzo Mattotti, Suzy Lee…

Este es un resumen en tuits de los momentos más destacados que nos ha dejado esta edición, la número 55, que ha tenido a China como país invitado:

Preparando la feria

Are you ready? Are you thrilled? #BCBF18 is going to start in a few minutes! 👋🏻 pic.twitter.com/6fdnV9sWSg — BoChildren’sBookFair (@BoChildrensBook) 26 de marzo de 2018

Oleadas de profesionales comienzan su jornada

Gran representación de editoriales españolas

El stand de los editores gallegos

La mexicana Tecolote, premio a la mejor editorial de América Latina

¡Felicitamos a @edtecolote por recibir el premio la Mejor Editorial del Año [zona América Latina], en la Feria del Libro Infantil de Bolonia @BoChildrensBook!#BCBF18 pic.twitter.com/y2POatWhEO — DG de Publicaciones (@Libros_Mexico) 26 de marzo de 2018

Eiko Kadono e Igor Oleynikov, ganadores de los Premios Andersen de texto e ilustración

Los ganadores de los Premios Hans Christian Andersen 2018 fueron anunciados hace algunas horas la Feria del Libro Infantil de Bolonia 👏👏👏

Autor: Eiko Kadono de Japón

Ilustrador: Igor Oleynikov de Rusia pic.twitter.com/nhxJVsIwtK — Viva Leer | Copec (@vivaleer) 26 de marzo de 2018

El stand de Edelvives es uno de los más llamativos de todas las ferias

Volvemos a la Feria de Bolonia con todas nuestras novedades y algunos de nuestros autores, como Ilan Brenman y los ganadores del Premio Álbum Ilustrado 2017, Vincenzo del Vecchio y Marino Amodio. ¿Qué os parece nuestro stand? pic.twitter.com/CJ1gEOzlz1 — Edelvives (@Edelvives) 26 de marzo de 2018

Pencil, la agencia de ilustración más importante de España, también acude a Bolonia

Otra agencia de ilustración, la inglesa Plum Pudding

El stand de SM, decorado con las ilustraciones de Manuel Marsol

China ha sido el país invitado en 2018

La ilustradora Helen Oxenbury, en el Illustrators Café

Más ilustradores de primera fila presentes en la feria

El gran Emilio Urberuaga nunca falta a su cita anual en la feria

Nuestro stand de la Feria de Bolonia recibe visitantes ilustres. En la 1ª foto podemos ver a Emilio Urberuaga y Mónica Rodriguez Serna. En la 2ª Tesa @GonzalezTesa conversa con Rosa Luengo. pic.twitter.com/JCz0UQSN0r — Edelvives (@Edelvives) 27 de marzo de 2018

Masterclass de Roger Olmos

No hi cap ni una agulla a la Masterclass d’il.lustració de Roger Olmos a la Fira de Bolonya #BooksinCatalan @IRLlull pic.twitter.com/hZljZZ6Xwp — Izaskun Arretxe (@Izaskunarretxe) 26 de marzo de 2018

Chris Riddell también estuvo en el Illustrators Cafe, dibujando en directo

Aquest home és un geni! @chrisriddell50 dibuixa la seva editora en directe mentre fa una conferència. Quin humor i quin talent #BCBF18 pic.twitter.com/qvkRkSSAHA — L'Espolsada 🎗🎗 (@Espolsada) 28 de marzo de 2018

Encuentro con Lorenzo Matotti

Lorenzo Mattotti svela in anteprima qualche immagine del suo prossimo lavoro: un film d’animazione in uscita a dicembre. Oggi siamo a #BCBF18. Seguite gli incontri con noi! pic.twitter.com/TxwsurbkAS — Appunti di editoria (@saranno_editori) 26 de marzo de 2018

Dos caminos, de Guridi (Editorial Libre Albedrío), mención especial en los Bologna Ragazzi Awards

El stand de México es uno de los más destacados de la zona de América Latina

México presente en la Feria del Libro de Bolonia 2018, la más importante a nivel mundial en torno a la edición infantil y juvenil. #BolognaBookFair#FelizLunes pic.twitter.com/h9usVgniZf — DG de Publicaciones (@Libros_Mexico) 26 de marzo de 2018

Los grandes stands de los grandes grupos editoriales

Libros reivindicando la igualdad de género, muy presentes en esta edición de la feria

La norteamericana Jacqueline Woodson fue la ganadora del Astrid Lindgren Memorial Award 2018

Author Jacqueline Woodson has been named the winner of the 2018 Astrid Lindgren Memorial Award, the world’s largest children’s book prize. The announcement was made live from Sweden and the Bologna Book Fair https://t.co/B30h5XB5wb #BCBF18 pic.twitter.com/1qsjPPtiJl — Publishers Weekly (@PublishersWkly) 27 de marzo de 2018

Stand de la IJB, responsable de los premios anuales White Ravens que recogen los mejores libros editados durante el año en todos los países del mundo

La croata Vendi Vernić, ganadora del IX Premio de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM

And the winner of the 2018 International Award for Illustration Bologna Children’s Book Fair Prize – @Fundacion_SM is Vendi Vernić, from Croatia! Congratulations! 👏🏻👏🏻👏🏻 — BoChildren’sBookFair (@BoChildrensBook) 28 de marzo de 2018

La chilena Sol Undurraga, ganadora en la categoría Ópera Prima de los Bologna Ragazzi Award

Chile se luce en BOLONIA #BCBF18 Sol Undurraga ganadora de Ópera Prima con La playa pic.twitter.com/lxzdu0AdPk — Vivian Lavín Almazán (@vivian_lavin) 26 de marzo de 2018

Duelo de ilustradores en el stand de la SCBWI

La exposición de ilustradores, uno de los espacios centrales de la feria

We are at Bologna! This exhibition at the fair is a great selection of up and coming talent in children’s illustration pic.twitter.com/PJpzp7oiO1 — ELCAF (@ELCAFest) 28 de marzo de 2018

El muro de ilustradores, otro clásico de la feria

Necesitas contactar con ilustradoras/es? Ven a La Feria de Bolonia pic.twitter.com/VXZxkuw1h8 — Alex Fernandez (@alex_fndez) 28 de marzo de 2018

Despidiendo la feria con cierta nostalgia, y ganas de que llegue la próxima edición