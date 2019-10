Lo esencial y lo invisible: breve crónica del paso de Jimmy Liao por España

Jimmy Liao ha pasado unos días en España aprovechando una magnífica exposición que acoge el Museo ABC y que consta de más de 170 originales procedentes de los más de 60 libros que este artista taiwanés lleva publicados.

Liao, en los actos que ha tenido con sus lectores, relató cómo llegó al mundo de la ilustración desde el diseño y la publicidad, y cómo una enfermedad grave supuso el punto de inflexión en su vida y en su carrera profesional.

Contaba entre risas que cuando empezó Bellas Artes en la universidad no se consideraba un buen dibujante y, sin embargo, se ha convertido en un ilustrador de referencia y en uno de los artistas orientales más relevantes en occidente.

Liao comenzó a ilustrar en prensa, y cuando le propusieron componer un libro, no sabía cómo se hacía un álbum ilustrado. «Nadie me lo había explicado», afirmó. Su enfermedad y la incertidumbre que le provocaba no saber si viviría al día siguiente le convenció para aceptar el reto que la propuesta de la editorial le suponía, porque sintió la necesidad de dejarle un legado a su hija. Hermosa soledad, su primer libro ilustrado, recoge con rotunda honestidad sus sentimientos durante su enfermedad.

Aunque sus ilustraciones son de carácter primordialmente infantil, Liao se reafirmaba en su intención de crear libros ilustrados para todas las edades, porque cuando él se sienta a crear un libro no pretende contar una historia, sino mostrar cómo se siente o qué le preocupa. Así, sus temáticas son complejas, a veces algo crípticas, y a pesar de la contundencia del colorido, no siempre son historias felices. Sin embargo, su sinceridad en los textos y la maestría de sus dibujos consiguen llegar al lector y hacer que se sienta identificado con lo que le cuentan, algo que sorprende al propio Liao, que considera que sus libros son muy personales.

Liao afirmaba estar encantado de visitar Madrid y se mostró muy cercano a la hora de dedicar sus libros a todos aquellos visitantes que tuvieron la ocasión de conocer a este gran artista en persona.

La exposición Lo esencial y lo invisible se podrá visitar hasta el 26 de enero en el Museo ABC.