Librería Gil (Santander)

Dirección: C/ Hernán Cortés, 23. 39003 Santander

Teléfono: 942 21 49 61

Web: www.libreriagil.com

Correo: agenda@libreriagil.es

Redes sociales: Facebook – Twitter – Instagram

1967 fue el año del nacimiento de la Librería Gil; un proyecto al que dieron luz Florentina Soto y Ángel Gil y del que este año hemos celebrado el 50 aniversario.

La librería parte de un pequeño local, de apenas 30 metros cuadrados, desde donde hemos madurado manteniendo el espíritu del comienzo: asentarnos como un lugar de encuentro cultural y pensamiento crítico en torno a los libros, con un interés concreto en la narrativa, el ensayo, la poesía y la literatura infantil.

Aquí cuidamos, sobre todo, la atención a nuestros clientes para convertirnos en un punto de referencia, intentando que los lectores se sientan como en casa. Y como cada vez más librerías, abrimos el abanico de actividades con lecturas, presentaciones, talleres y cuentacuentos para todas las edades.

Una de nuestras áreas preferidas es la de la literatura infantil y juvenil, esforzándonos por mantener un fondo amplio al que incorporamos novedades continuamente. Y no nos quedamos solamente en las historias más conocidas, puesto que trabajamos para añadir obras de editoriales independientes y extranjeras que por su calidad e interés consideramos que debemos tener y ofrecer a los lectores. Así, ponemos un énfasis concreto en los álbumes ilustrados y en aquellos libros singulares que nos atraen y que, por lo tanto, queremos que también ejerzan ese influjo sobre los lectores que confían en nosotros.

Este interés en los más pequeños nos lleva a mejorar constantemente y a buscar nuevas formas de acercarles a la lectura. Así, hemos ampliado las actividades que ofrecemos a nuestros jóvenes lectores con talleres de pintura y manualidades, además de cuentacuentos en diferentes idiomas, y es que nos hemos atrevido hasta a contarles La pequeña oruga glotona en japonés.

De hecho, también hemos editado algunos títulos para los más jóvenes bajo la editorial Pepa Montano, con historias para todos los gustos como El árbol de los recuerdos, No he hecho los deberes porque… o el libro más reciente: Hoy me siento…, un abecedario sentimientos ilustrado por Madalena Moniz.

Dos de las actividades más recientes y de las que nos sentimos especialmente orgullosos son “Estoy en el mapa” y nuestro “Taller de filosofía”. La primera de ellas es una iniciativa que desarrollamos junto a otras dos librerías; La maga colibrí (Gijón) y Anti Liburudenda (Bilbao), en la que seleccionamos tres ilustradores de cada ciudad para formar una muestra colectiva itinerante con sus obras, con el mar como hilo conductor, y en la que también hubo cabida para los talleres, las charlas y las instalaciones artísticas.

Y en cuanto a nuestra segunda propuesta, con el “Taller de filosofía” nos lanzamos a desarrollar el pensamiento crítico de los pequeños junto a sus familias, con la ayuda de Ellen Duthie y sus cajas de láminas de filosofía visual Wonder Ponder.

Asimismo, todas estas actividades las completamos con nuestro blog: www.unpocoperdido.com, en el que incluimos imágenes y resúmenes de nuestros talleres y cuentacuentos y en el que publicamos variadas recomendaciones de literatura infantil y juvenil.

Las recomendaciones de Librería Gil

Para primeros lectores

Daniela pirata, de Susanna Isern con ilustraciones de Gómez, publicado por NubeOcho.

Para lectores de 6 a 12 años

Lo que imagina la curiosidad, de Eva Manzano con ilustraciones de Mónica Gutierrez Serna, publicado por Libre Albedrío.

Para jóvenes lectores

El bucanero de Bombay, de Satyajit Ray, publicado por Siruela.