La-vida-de-los-salmones

Itziar Pascual

Ilustraciones de Beatriz Castro

Madrid: Anaya, 2016

XVI Premio SGAE de Teatro Infantil 2015

El mundo de los sueños se caracteriza por ser un lugar donde nuestros deseos y miedos toman formas insospechadas fuera de nuestro control. Es lo que ocurre en esta historia que nos presenta Itziar Pascual a lo largo de siete días exactos con un epílogo. A pesar del título, los protagonistas no son salmones sino tres mujeres muy diferentes. Una mujer adulta a la que el miedo le impide dormir, una niña curiosa que necesita una nana o un cuento para conciliar el sueño y una alegre bailarina que interpreta con una breve danza las emociones de las otras dos. Y las imágenes se suceden en color o en blanco y negro según el grado de tensión de los personajes.

Los recuerdos de un conflicto que la mujer adulta vivió de cerca y que la niña parece adivinar no llegan a enturbiar del todo la historia, porque el deseo de permanecer es más fuerte. ¿Y por qué la metáfora de los salmones? Tal vez porque estos animales que remontan el río a contracorriente para llegar extenuados a su destino y hacer que una nueva vida surja son la mejor imagen para empezar de nuevo tras una catástrofe. No es que los salmones naden al revés o que los adultos huyamos de los problemas, sino que llega un momento decisivo en la vida en que nos atrevemos a desafiar el destino para lograr un sueño que no es otro que continuar viviendo.

Yo ahora aprendo porque, un día, sé que

estaré cerca de su almohada, cuando sus preguntas

se peguen al techo, cuando su boca mastique despacio,

cuando se le hagan bola las tristezas. El día que eso

pase, yo le cantaré como ella me canta… Le hablaré

de aquella salmona que venció la corriente.Porque algún

día, también cantaré nanas a quienes no las tienen.

La intención de la autora era homenajear a las mujeres que infunden ánimos e intentan derrotar los miedos de los niños con canciones y cuentos antes de dormir. La mejor opción ha sido con una obra de teatro con una detallada descripción de la escenografía y del aspecto de los personajes. El teatro es acción y por ello la identificación es más efectiva sobre todo gracias a los numerosos interrogantes que aparecen a lo largo de la historia y que involucran a los lectores/espectadores.