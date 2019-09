Jimmy Liao visita España

El ilustrador taiwanés Jimmy Liao, cuyos libros son publicados en español por la editorial Barbara Fiore, hará su primera visita a España a comienzos de octubre, con motivo de la inauguración de una exposición dedicada a su obra en el Museo ABC, bajo el título Lo esencial y lo invisible. Coincidiendo con este evento, salen dos nuevos títulos de Liao en castellano, Las alas y Si no te gusta leer, no es culpa tuya, y se reeditan algunos de sus clásicos en castellano y catalán: La campeona mundial de mantenerse despierta, Filbert, el diablillo bueno y El monstruo que se comió la oscuridad.

Liao mantendrá un encuentro con sus lectores el viernes 11 de octubre a las 18h en la Fnac Callao, en el que podremos conocer de primera mano detalles de su obra y su trayectoria, y responderá a las preguntas de los asistentes, además de firmar libros.

