Feria de Bolonia 2020

La 57 edición de la Feria del Libro Infantil de Bolonia se celebrará este año del 30 de marzo al 2 de abril, con la participación de 1500 expositores de más de 80 países. Entre los invitados de esta edición están los ilustradores Lorenzo Mattotti, Gilles Bachelet, Beatrice Alemagna, Giulia Orecchia, y Simona Mulazzani; artistas del mundo del cómic como Mariko Tamaki, Antoine Dole y Antoine Le Feyer; Françoise Mouly (director de arte en The New Yorker); Maria Russo (editora de libros infantiles en The New York Times); autores como Timothée De Fombelle, Susie Morgenstern, Fabio Geda, Nicola Lagioia y Nadia Terranova; el filósofo Telmo Pievani; y expertos en literatura infantil como Leonard S. Marcus y Jack Zipes.

El país invitado de este año será Sharjah, que ya lo fue en la feria de LIBER 2019, y en ese mismo año fue designado como Capital Mundial del Libro por la UNESCO. Más de 20 ilustradores, artistas y escritores asistirán desde los Emiratos y desde los países árabes para tomar parte en diferentes eventos.

Como una de las novedades más interesantes, se abre en la feria un espacio dedicado a cómic y novela gráfica, con más de 30 expositores, entre los que están Bao Publishing, Coconino Press, Éditions Gallimard, Toon Books, Il Castoro y Canicola Edizioni, y stands colectivos de Taiwan, Francia y Rusia, entre otros. El cómic, uno de los sectores que más rápido ha aumentado en los últimos años, creció el año pasado un 14% en EEUU y un 42% en Italia. Desde el año 2015, las ventas se han incrementado en un 300%. Muchos editores de libros infantiles están abriendo líneas dedicadas al cómic infantil en su catálogo, y editoriales de adultos también están fijándose en este sector. Además, se creará una nueva categoría dedicada al cómic en los BolognaRagazzi Awards, y se celebrarán actos relacionados con el sector, como el tema de los derechos de autor, las traducciones, el manga, adaptaciones audiovisuales (como el caso de la serie Hilda, que en castellano publica Barbara Fiore, y que fue adaptada por Netflix).

Para celebrar el centenario del nacimiento del más famoso escritor italiano, Gianni Rodari, la feria ha organizado una exposición de 21 ilustradores que han dado su propia interpretación de sus textos. Además, tendrá lugar una charla con la participación de todos ellos en el primer día de la feria, y se celebrará una conferencia titulada «Gianni Rodari. Érase una vez: una revolución en la literatura infantil» que convocará a expertos en literatura e ilustración infantil para debatir en torno a la vigencia de su obra. Entre los participantes, estarán Pino Boero, Jack Zipes, Silvana Sola y Martin Salisbury. También los editores de la obra de Rodari en todo el mundo celebrarán una mesa redonda, y el IBBY organizará otro encuentro titulado «La valentía de soñar a lo grande», en el que participarán, entre otros, el traductor al francés de Rodari, Bernard Friot, y la ilustradora Beatrice Alemagna.

Como siempre, la ilustración ocupará un lugar destacado en la feria: 2574 ilustradores de 66 países han presentado un total de 12.870 trabajos que un jurado valoró para elegir los 76 artistas de 24 países que participarán en la Exposición de Ilustradores que se exhibe en el hall principal. Otras tres exposiciones de ilustración tendrán lugar en esta feria: la del ilustrador iraní Hassan Mousavi, ganador de la Bienal de Bratislava 2019, del lituano Rasa Jančiauskaitė, creador de la identidad visual de esta edición de la feria, y Sarah Mazzetti, la artista italiana ganadora del 10º Premio Internacional de Ilustración organizado por la Fundación SM.

