El Hematocrítico

Ilustraciones de Alberto Vázquez

Madrid: Anaya, 2014

Este libro para primeros lectores cuenta la historia de la familia Feroz, la del lobo de los cuentos, presentándonos a personajes que no suelen estar presentes en la literatura tradicional. ¿Tenía familia el peligroso lobo que acechaba a Caperucita Roja? ¿Cómo se comportaba con sus seres queridos? En este libro de El Hematocrítico, su primera obra dirigida al público infantil, descubriremos más sobre este personaje, pero el verdadero protagonista de la historia no es Lobo Feroz, sino su sobrino, Lobito, que, aunque destinado a alcanzar las más altas cotas de maldad, no parece estar muy interesado en comer animales o ancianitas. Sus intereses se inclinan más bien a entablar amistad con los animales del bosque, a comer zanahorias, y a hacer estupendos pasteles.

Feliz Feroz, publicado hace tres años, contó enseguida con el favor de la crítica y los lectores, recibiendo en sus primeros meses de vida el Premio Cuatrogatos y el White Ravens, además de numerosas ediciones y una segunda parte (que en realidad es un libro independiente, ambientado en el mismo universo) con el título de Agente Ricitos. Aunque su éxito en España ha sido considerable, parece incluso superado por el fenómeno que ha supuesto en Corea del Sur, país donde se tradujeron ambos títulos. Numerosas ediciones del libro en el país asiático, así como su aparición en las listas de best-sellers, e incluso una obra de teatro (también se estrenó otra en Madrid), dan fe de ello.

No es el primer libro que tiene como protagonista a un lobo, ni el único que da una vuelta de tuerca a los arquetipos de los cuentos tradicionales, pero quizá la fórmula del éxito de Feliz Feroz sea la justa combinación de humor y ternura que nunca se inclina demasiado en un sentido ni en el otro. Un humor amable pero con ingenio, que también llega a los adultos, y que a otros niveles también hace reír a los niños. Y unos valores humanos que, sin ir acompañados de moralina, crean una historia positiva de antihéroes triunfadores, de personajes aparentemente débiles que encuentran su camino para conseguir una vida feliz.

El autor es un viejo conocido en el mundo del humor, pero hasta ahora no había hecho incursiones en el mundo infantil (a pesar de que trabaja de maestro en un colegio). Se le conocía por libros basados en sus blogs, como Drama en el portal (Caramba) y, sobre todo, El Hematocrítico de Arte (Astiberri), que hace poco alcanzó su tercera entrega. Con numerosos seguidores en las redes sociales, ha incursionado en otros formatos, como un podcast junto con Noel Ceballos, o un curioso experimento narrativo tipo “Elige tu propia aventura” en Twitter: Legends of Hemato.

Estos días Feliz Feroz vuelve a estar de actualidad porque se ha puesto en marcha un proyecto para llevar el universo de este libro a la televisión pública, en forma de serie animada, con el título de Felices feroces. La animación, como las ilustraciones de ambos libros, corre a cargo de Alberto Vázquez, dibujante de prestigio, ganador de varios premios Goya, y decenas de reconocimientos internacionales por sus obras de animación. Entre ellas, Psiconautas, Birdboy, Decorado…