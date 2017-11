Eva Palomar, Ledicia Costas y Rafael Salmerón, Premios Lazarillo 2017

Hoy se ha dado a conocer el fallo de los Premios Lazarillo 2017, en las modalidades de Álbum Ilustrado y Creación Literaria, convocados por la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), con el patrocinio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cada uno de los premios tiene una dotación de 3.000 euros, y en esta edición el galardón ha contado además con la colaboración de Ámbito Cultural (El Corte Inglés).

La obra ganadora en la categoría de Álbum Ilustrado ha sido Bienvenida, Lupe, de Eva Palomar Gómez. El jurado, integrado por Xosé Perozo, copresidente de la OEPLI, y por Teresa Novoa, Ainara Azpiazu, Antonio Seijas y Bernat Cormand, en representación de las cuatro secciones territoriales de la OEPLI, seleccionó este álbum entre los 41 proyectos presentados, destacando de forma unánime el buen equilibrio entre ilustración y texto, creando una historia redonda, con sentido del humor y una gráfica muy personal, sobre la importancia de ser uno mismo.

Su autora, Eva Palomar (Barcelona, 1990) es graduada en Diseño Gráfico en Bau, Centro Universitario de Diseño de Barcelona, y completó su formación en Teesside University (UK) cursando una especialización en ilustración. Desde 2013 realiza proyectos muy diversos, desde ilustración editorial, diseño de marca, hasta carteles e ilustración de álbum infantil.

En la modalidad de creación literaria, este año ha habido premio ex aequo: No te muevas musaraña, de Rafael Salmerón, y Plumas e unicornios, de Ledicia Costas, han sido los textos ganadores. El jurado estuvo integrado por Xosé Perozo, copresidente de la OEPLI, y por Nuria Ranz, Montse Pena, Arantxa Bea e Idoia Etxegoien, en representación de las cuatro secciones territoriales de la OEPLI. Actuó como Secretaria, sin voz ni voto, Ana Cendán, Secretaria Técnica de la OEPLI. Concursaron en esta categoría un total de 68 obras, de las cuales 41 eran de narrativa, 23 de poesía y 4 de teatro. De todas ellas, 56 estaban escritas en castellano, 9 en gallego y 3 en catalán.

No te muevas musaraña, novela juvenil de Rafael Salmerón, está protagonizada por Laïa, una chica de 17 años no demasiado popular, huérfana de padre y con una mala relación con su madre. La joven conocerá a Jotay, lo que hará que se meta en líos y acabe en un centro de internamiento. En su valoración, el jurado describe la obra como una narración ágil que emociona y refleja la evolución vital de una adolescente a la madurez, una historia sensible y cercana con referencias pictóricas.

Su autor, Rafael Salmerón, nació en Madrid en 1972. Comenzó su andadura en el mundo de la literatura infantil y juvenil como ilustrador, allá por el año 1994; pero desde el año 2001 dedica la mayor parte de su tiempo a escribir sus propias historias. Unas historias que quiere compartir con los lectores a través de las páginas de los libros que tanto disfruta escribiendo e ilustrando. Ha publicado más de 60 títulos como ilustrador en las más importantes editoriales españolas, y como escritor tiene tres novelas juveniles: La cometa de Noah, Un balón por una Bala y 27 latidos. También tiene varias obras infantiles en colaboración con Concha López Narváez: Escapar de un cuento, Krac y Croc y Beltrán el erizo.

La otra novela ganadora en esta categoría, Plumas e unicornios, de Ledicia Costas, está ambientada en el Londres victoriano, y tiene una marcada estética steampunk. En ella conoceremos a Ágata, una humana mecánica, y a su robot Tic-Tac, que emprenden un viaje para salvar la vida al mágico León, su gran amigo, sin saber que tras ellos va Jack el Destripador. Una novela coral donde el amor convive con sentimientos tan desgarradores como el odio o la venganza. Según el jurado, este texto crea un universo de fantasía original poblada de poderosos personajes. Una representación de la lucha del bien y del mal con una literatura extremadamente cuidada.

Ledicia Costas nació en Galicia y desde hace unos años se dedica en exclusiva a la creación literaria. Conocida sobre todo por sus libros para niños y jóvenes, ha recibido importantes reconocimientos en este ámbito por libros como Escarlatina, a cociñeira defunta (Premio Merlín, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y Lista de Honor del Ibby, entre otros) o Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta (Premio Lazarillo de creación literaria 2015, Premio al mejor libro de LIJ del año en la Gala do Libro Galego y White Ravens 2017). En su obra trata temas como la defensa de lo diferente, la muerte desde un punto de vista desmitificador o el papel de las mujeres en la ciencia. A señorita Bubble es su última novela.

El Premio Lazarillo, el más antiguo en la literatura infantil y juvenil en España, fue convocado por el extinguido Instituto Nacional del Libro Español en el año 1958 con el fin de estimular la creación de buenos libros para niños y jóvenes y desde el año 1986 es la OEPLI la encargada de convocarlos anualmente, en las modalidades de Álbum Ilustrado y Creación literaria. La entrega de los premios tendrá lugar en la inauguración del XLI Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid, el 13 de diciembre de 2017.