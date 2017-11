Selma Lagerlöf

Nunca antes un proyecto por encargo había gozado de tan buena acogida literaria y ha trascendido tanto en el tiempo como El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Concebido como un libro de texto formado por lecturas para que los estudiantes de primaria suecos conocieran la geografía y la historia de su país, pronto se convirtió en un clásico mundialmente reconocido. Las autoridades educativas suecas pretendían fomentar en los más jóvenes el amor por su tierra a través del conocimiento y consiguieron que esta obra clave de la literatura fundacional de Suecia encajara perfectamente en otros países como lectura imprescindible para todas las edades.

Publicado en dos partes de forma consecutiva, en 1906 y en 1907, la historia tiene por protagonista a un chico de 14 años que tiene como únicas aficiones comer, dormir y molestar a los animales de la granja de sus padres. Un día, un duende no soporta sus bromas y le convierte en un ser menudo capaz de entender el lenguaje de los animales. Todo se complica aún más cuando Nils se ve obligado a acompañar a unos gansos silvestres en la migración a las frías tierras del norte a lomos de su pato doméstico Martín. Incapaz de impedir que el joven pato se una a estos gansos liderados por la centenaria Okka, el chico deberá ganarse el respeto de todos sus integrantes para que le permitan quedarse. El viaje por todo el país, que empieza en marzo y acaba en noviembre, supone la maduración y la rehabilitación de pasados errores del ahora conocido por todos como Pulgarcito, hasta el punto de ser conocido y aclamado por todos los animales por sus valerosas hazañas.

A destacar algunas historias presentes en el libro como la ciudad submarina de Viñeta (capítulo XIV) que, castigada por el lujo desenfrenado de sus habitantes, fue tragada por el mar y una noche cada cien años aparece durante una hora a no ser que algún comerciante consiga vender algo. Nils tiene la oportunidad de pasar por allí, pero al no disponer de dinero alguno derrama abundantes lágrimas ante la desesperación por no poder ayudarles.

No menos emocionante es la leyenda de la provincia de Esmaland, que explica el carácter despierto, trabajador y paciente de los esmalandeses. San Pedro decidió situar el país en un punto muy elevado para que recibiese el sol de pleno, aunque olvidó que también estaría expuesto a las heladas nocturnas. Por este motivo sus habitantes están dotados de una forma de ser especial para sobrevivir en un entorno tan difícil (capítulo XV). Y cuando los gansos se encargan de criar a un aguilucho cuyos padres han muerto (capítulo XXXVIII) y que casi muere ahogado porque se creía un pato al ser criado y alimentado como tal. Además de las incontables ocasiones en las que Nils hace guardia toda la noche y hace caer en trampas mortales a la eterna enemiga de los gansos, la zorra Esmirna.

Su autora, la entonces maestra Selma Lagerlöf (Mårbacka 1858-1940), se inspiró en los cuentos de animales de Rudyard Kipling para ofrecer una panorámica de los lugares más bellos de Suecia en los que supo plasmar su amor hacia la naturaleza, las tradiciones, la cultura, los mitos y el folclore de cada región de este país nórdico. Las peculiaridades de una enfermedad infantil la convirtieron en una lectora voraz y precoz. Además de la Biblia, que leyó a los diez años de edad, también se sumergió entre las páginas de los libros de Hans C. Andersen y los hermanos Grimm, y pasó después a Dumas, Scott y Shakespeare, entre otros.

Es imprescindible hacer mención de la presencia de valores pedagógicos como el esfuerzo, la superación, el compromiso, la valentía, la amistad, la colaboración y el respeto mutuo que le reportaron no pocos beneficios a su autora. En 1909 obtuvo el Premio Nobel, la primera mujer en la historia en recibirlo. En 1914 entró a formar parte de la Academia Sueca y también fue investida doctora honoris causa de Filosofía. Se dedicó en exclusiva a escribir todo tipo de géneros literarios como novelas, cuentos, ensayos, e incluso obras de teatro, donde destaca el triunfo del bien sobre el mal por parte de personas sencillas y nobles de corazón.

Selma Lagerlöf cumplió con creces el propósito que le había sido encomendado y superó todas las expectativas al combinar lo real con lo imaginario y lo mítico con lo mundano para mostrar las verdades humanas. Pese a estar protagonizado por un niño acompañado por animales con los que interacciona de igual a igual, no debemos considerarlo una lectura exclusivamente infantil.

Una trama intensa e inolvidable que nos conduce por una geografía real a través de un viaje cultural donde uno de los mayores aciertos de la escritora es fundir hasta confundir la realidad con la ficción. En la combinación de lo mítico con lo mundano y la leyenda con la historia se encuentran las verdades humanas y es necesario tratar de igual forma la crítica social que la fantasía más entrañable.

De este modo, el gran acierto de Selma Lagerlöf es que supo dar un lugar privilegiado en la literatura a la geografía de su entorno más próximo. Las leyendas y los mitos de las diferentes provincias de su país son una muestra que los orígenes deben estar siempre presentes y que la identidad se forja desde el conocimiento de nuestras raíces más profundas, ya que el paisaje no es circunstancial, sino fundamental en la vida de todo hombre.