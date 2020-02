Texto e ilustraciones de Judith Rossell

Zaragoza: Edelvives, 2019

Pero era muy difícil recordar las palabras exactas. Parecían enredarse dentro de su cabeza. Se frotó los dedos a su espalda, respiró hondo y dijo en un francés bastante aceptable.

–Cómo me alegra encontrarla así de horrible, tía Deliverance. Es usted extremadamente vulgar. Permítame ofrecerle algo de alfombra.

La australiana Judith Rossell es la autora del texto y de las imágenes de esta historia dirigida a lectores a partir de los 10 años que ha tenido muy buena acogida en su país y que en España ha publicado la editorial Edelvives.

La protagonista es Stella Montgomery, una huérfana de once años que vive con sus tres autoritarias tías en un lujoso hotel y se siente muy desdichada. En primer lugar, porque la someten una educación muy estricta, no le permiten tener amigos ni ir al teatro porque lo encuentran «de lo más vulgar». Stella no tiene más remedio que refugiarse entre las páginas de un maltrecho atlas que rescató del cubo de la basura y lee a escondidas para evadirse.

Un día, Stella es testigo del ataque a un huésped del hotel por parte de un personaje muy siniestro conocido como el profesor y, a partir de entonces, ya nada será lo mismo. Conocerá al señor Capelli y a sus gatos cantores, entablará amistad con otro huérfano como ella, Ben, y también a la bailarina Gert. Los tres juntos descubrirán quién es el hechicero de Grimpen y descubrirán de todo lo que son capaces para conseguir su objetivo.

El hechicero de Grimpen es el primer título de una trilogía de aventuras, misterio, magia y fantasía al estilo clásico y con muchas influencias de los cuentos de hadas. En primer lugar, por el entorno, un lujoso hotel balneario situado cerca del mar con un teatro en el paseo marítimo. Los personajes están muy bien trabajados y no faltan desde una protagonista valiente dotada de un don maravilloso, un enemigo poderoso con ayudantes ineptos y una horripilante serpiente marina.

La lectura resulta muy amena por lo bien armada que está la trama a lo largo de los veintiocho capítulos con un ritmo creciente y muchos detalles originales tanto a nivel de la historia como en la edición, ya que está escrito en color azul y a lo largo de las páginas hay abundantes imágenes.

Una lectura muy recomendada para disfrutar de las historias bien escritas que rinden homenaje a los cuentos y leyendas populares de las que algunos se empeñan en sacar provecho, mientras que otros saben que es mejor mantenerse alejados de ellas.