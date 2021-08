César Mallorquí

Barcelona: Edebé, 2020

Javier era un adolescente aficionado a la literatura de ciencia ficción cuando las circunstancias familiares le llevaron a pasar las vacaciones de verano en Santander en compañía de sus tíos y de sus primas Rosa, Margarita, Violeta y Azucena. Su estancia en esta bella ciudad cántabra fue inolvidable, porque él y Violeta descubrieron un misterio que se remontaba varios siglos atrás y que logró restaurar el honor de la familia.

Cuatro años después, los dos primos se reencuentran de nuevo en verano y también en Santander. A pesar de que durante ese tiempo apenas han hablado, Violeta le propone a Javier que le ayude a investigar otro misterio en la siniestra Mansión Kraken. Sin embargo, en esta ocasión todo cobra una dimensión mucho más sórdida y terrorífica. La mansión lleva mucho tiempo deshabitada, y nada más entrar, una serie de ruidos, olores pestilentes y la presencia de un ser repugnante que no pertenece a este mundo intenta atacarlos. Por si esto no fuera poco, Javier encuentra unas páginas de un diario que hablan de El Círculo Escarlata, una secta que ofrecía sacrificios humanos a criaturas demoníacas.

Lejos de abandonar su propósito, Javier está cada vez más convencido de que tiene que llegar al final de este misterio donde hay algo que no acaba de tener sentido. Ahora él es un estudiante de Físicas que, aunque no ha abandonado del todo su afición por la ciencia ficción, ya no es tan impresionable como antes. Recordemos que cuando el chico llegó a Santander quedaba poco para que retransmitieran por la televisión la llegada del hombre a la luna y que no se atrevió a confesar sus sentimientos hacia Violeta. Ahora que el franquismo da sus últimos coletazos todo parece más fácil para los jóvenes.

El Círculo Escarlata es la continuación de la exitosa Las lágrimas de Shiva con la que César Mallorquí ganó el Premio Edebé en 2002. Desde entonces han pasado ya dieciocho años, y por eso recomendamos releer la primera parte, aunque no es necesario porque son totalmente independientes. Este segundo libro es un homenaje a las obras de H.P. Lovecraft, al género de ciencia ficción y, sobre todo, al padre del autor. José Mallorquí es muy conocido por su serie de El Coyote, pero también tradujo a Lovecraft al español. Con un estilo muy ágil y una trama atractiva repleta de continuos giros, este libro contiene todos los elementos para atrapar a lectores de todos los tiempos.