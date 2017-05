Dioses y héroes de la mitología griega

Ana María Shua

Ilustraciones de Fernando Falcone

Madrid: Alfaguara, 2013

Son muchos los libros dirigidos a niños y adolescentes que recrean los mitos clásicos griegos, que a pesar de ser relatos de tradición oral, conocemos gracias a la labor de escritores griegos y romanos como Homero, Hesíodo, Ovidio… Su origen no está claro, al igual que sucede con las historias narradas en otros textos religiosos. Según unas teorías, los mitos tienen una base en personas reales, según otras son alegorías, e incluso que pueden tener su origen en otras religiones de las primeras civilizaciones de Oriente Próximo.

La influencia de estos mitos griegos en la cultura occidental no puede ser más evidente. En nuestro idioma, en nuestra literatura, en la pintura, en la cultura popular, incluso en la religión católica… La autora de este libro, la argentina Ana María Shua (Buenos Aires, 1951), justifica en el prólogo que sigamos hablando de ellos: “porque los tenemos incorporados al idioma (¿acaso a un hombre forzudo no se le llama Hércules?, ¿acaso las palabras Eros o Venus no siguen evocando al amor y al deseo?), porque son la fuente de la que seguimos nutriéndonos los escritores, los guionistas de cine, los inventores de historias del mundo entero, y también los pintores, los arquitectos, los músicos”.

Todos los relatos de tradición oral, da igual la cultura de la que procedan, responden a los mismos arquetipos, temas, personajes y problemáticas. Ana María Shua, que tiene en su bibliografía varias recopilaciones de relatos populares, seguro que es más consciente de ello que cualquiera de nosotros. Y en estos mitos, que ella cuenta de manera accesible para lectores a partir de 10 años, encontramos los temas que desde el comienzo de los tiempos han convivido con la condición del ser humano: amor fraternal, luchas de padres contra hijos, infidelidades, heroicidades y traiciones por amor…

Los distintos capítulos que componen el libro recorren la mitología desde el origen, la cosmogonía: Urano y Gea, que engendraron a los Titanes, uno de los cuales, Cronos, destronaría a su padre, y a su vez sería luego derrotado por Zeus, el rey de los dioses en “la guerra de los inmortales”. Conoceremos también la historia de Prometeo, que había otorgado a los hombres el bienestar gracias al fuego. Zeus, tras torturar a su primo, decidió escarmentar a los hombres enviándoles a Pandora, la primera mujer (hecha con arcilla y agua, ¿no suena a algo?), que traería las desgracias del mundo, pero también la esperanza, con la cual pueden sobrevivir a todos los males liberados al abrir la vasija. Y hablando de similitudes con la Historia Sagrada, el siguiente capítulo está dedicado a Deucalión y Pirra, únicos supervivientes del diluvio que Zeus desató sobre la tierra, gracias a un arca que les mantuvo a flote.

Aparte de los dioses del Olimpo, conoceremos la historia de los principales héroes: las aventuras de Perseo, los trabajos de Heracles (que fueron más de 12…), el viaje de Jasón y los Argonautas, la lucha entre Teseo y el Minotauro, la guerra de Troya y el regreso a Ítaca de Odiseo… Al final del libro, un apéndice recoge la información básica sobre los principales dioses del Olimpo, y su equivalente en la mitología romana, pues a algunos de estos nombres son más populares hoy en día en su versión romana: Mercurio (Hermes), Baco (Dionisio), Ceres (Deméter)…

Ana María Shua consigue con este libro una visión global de los principales mitos griegos, y gracias a su buen oficio literario consigue hacer este recorrido ameno y fluido, sin perdernos en la multitud de nombres y hazañas que pueblan la mitología clásica.