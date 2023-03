Día Internacional del Libro Infantil 2023

Desde 1967, el 2 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, el IBBY promueve la celebración del Día Internacional del Libro Infantil con el fin de promocionar los buenos libros infantiles y juveniles y la lectura entre los más jóvenes.

Cada año, una sección nacional del IBBY tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del Día del Libro Infantil y selecciona un escritor representativo y a un reconocido ilustrador de su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos los niños del mundo y el cartel que se distribuye por todo el mundo, y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros escolares, librerías, etc.

Este año le corresponde a la sección de Grecia, que difunde el mensaje del escritor Yagalis Iliopoulos (con el título de «Soy un libro, léeme»), ilustrado por Photini Stephanidi.

A continuación te ofrecemos la traducción del mensaje:

Soy un libro, léeme

Yo soy un libro.

Tú eres un libro.

Todos somos libros.

La historia que cuento es mi alma

y cada libro tiene la suya propia.

Tal vez no nos asemejemos en nada

–los hay grandes, los hay pequeños,

los hay coloridos, otros en blanco y negro,

los hay muy finos, y otros muy gruesos.

Nuestras historias serán diferentes o similares:

he aquí nuestra belleza.

Qué aburrido, si todos fuéramos iguales.

Cada uno de nosotros es único.

Y merece ser respetado,

ser leído sin prejuicios,

tener su espacio, su estante.

Puede que construyas una opinión sobre mí.

Puede que elijas cuestionar o comentar lo que lees.

Puede que me devuelvas a la biblioteca,

o tal vez quieras tenerme cerca en tu viaje.

Pero jamás permitas que me tiren

ni que me manden a cambiar de estante.

No pidas nunca que me destruyan,

ni dejes que otros lo hagan.

Y si un libro se te acerca desde otra estantería,

porque alguien o algo le empujó a ello,

hazle un hueco.

A tu lado, cabe.

Trata de sentir cómo se si ente.

Compréndelo. Protégelo.

Tal vez estés en su situación mañana.

Pues eres un libro tú también.

Todos somos libros.

Vamos, dilo muy alto para que se oiga bien:

«Soy un libro, léeme».

En la web del IBBY puedes leer el mensaje original en griego e inglés, y en la web de OEPLI puedes descargar el cartel en tamaño A3 y el folleto con información adicional sobre el autor y la ilustradora.