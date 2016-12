Cuentos completos, edición definitiva

Roald Dahl

Varios traductores

Madrid: Alfaguara, 2013

Los seguidores de Roald Dahl, que somos legión, recibimos con alegría la edición “definitiva” de sus cuentos para adultos, que hemos ido atesorando a lo largo de estos años en los volúmenes de Anagrama y Debate. Además, en esta edición se incluyen ocho relatos inéditos en castellano. Aun así, tres se han quedado sin traducir, porque los herederos del autor galés no lo han permitido.

Aunque Babar sea una revista de literatura infantil, y este sea un libro para adultos (¿?), o al menos publicado en un sello de literatura para adultos, Roald Dahl es un autor primordial para nosotros, que hemos crecido leyendo sus libros en las ediciones de Alfaguara de los años 80, cuando Michi Strausfeld dirigía sus colecciones infantiles y juveniles.

De hecho, el autor de libros emblemáticos como Las brujas, Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate, comenzó su carrera literaria gracias a un relato para adultos, en circunstancias algo azarosas, cuando en 1942 C. S. Forester le pidió anécdotas de su experiencia como piloto de la RAF para escribir un relato a partir de ellas que sería publicado en el Saturday Evening Post. Cuando Roald Dahl (que por aquel entonces estaba en Washington como agregado aéreo adjunto) puso en orden sus notas, y envió el material a Forester, este se quedó sorprendido, pues lo que había recibido era una historia, “la obra de un escritor dotado”. Esa narración se titulaba Pan comido y, gracias a ella, hoy tenemos en nuestras estanterías los libros de este genio galés. Él se embolsó su primer sueldo como autor, 900 dólares.

Durante los dos años siguientes, escribió más relatos para adultos (recogidos en el libro Over To You: Ten Stories of Flyers and Flying), mientras se atrevía también con la literatura infantil: Los Gremlins fue su primer libro para niños publicado, con ilustraciones de Walt Disney, y del que luego saldría la genial adaptación cinematográfica de Joe Dante. Todas estas anécdotas están recogidas en el texto que cierra este volumen, Racha de suerte (cómo me hice escritor), que estaba incluido en Historias extraordinarias (1977) junto a ese primer relato del que hablábamos antes, Pan comido.

Los relatos de este volumen están ordenados de forma cronológica, comenzando con los relatos de aviación de Over to you. Entre nuestros preferidos, citaremos Cordero asado (el del asesinato con una pata de cordero), Hombre del sur (que también gustó a Tarantino), Galloping Foxley, Tatuaje… Y, por supuesto, los protagonizados por Oswald. Además podemos leer un prólogo de Elvira Lindo en el que confiesa que llegó a Roald Dahl siendo adulta, gracias a su hijo, y que cayó hechizada bajo su encanto enseguida: “No disfruté de Roald Dahl en mi infancia, y bien que lo siento, porque a buen seguro habría aumentado mi espíritu crítico y humorístico”. Más vale tarde que nunca, aunque más suerte que ella tuvimos los que lo leímos en nuestra infancia.

Lo único que se echa de menos en esta “edición definitiva” es más información sobre cada uno de los relatos (cuándo fue publicado por primera vez, dónde, si tiene relación con algún hecho real o hay algo interesante sobre su origen), y una introducción más técnica, con datos sobre la vida y obra de Roald Dahl, hecha por algún especialista en su obra.

Así pues, pese a ser una edición puramente literaria, sin ningún tipo de añadido crítico (tampoco lo eran las de Anagrama o Debate), damos la bienvenida a esta estupenda colección de relatos, y confiamos en que los tres que faltan (In the ruins, Smoked cheese y The Sword) vean algún día la luz en castellano, y puedan incorporarse en una posible reedición de estos cuentos.