Candidatos al Astrid Lindgren Memorial Award 2022

El Premio ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) fue creado en 2002 por el gobierno sueco, tras el fallecimiento de la autora infantil más popular de Suecia, conocida sobre todo por su personaje Pippi Calzaslargas. La dotación del premio (cinco millones de coronas suecas, es decir, más de 500.000 euros) lo convierte en el mayor premio internacional del mundo para la literatura infantil y juvenil, y la talla de su palmarés da una idea del prestigio que supone: Maurice Sendak, Christine Nöstlinger, Philip Pullman, Shaun Tan, Wolf Erlbruch, Isol, el Banco del Libro de Venezuela… El último en recibirlo, en la edición de este año, fue el escritor francés Jean-Claude Mourlevat.

El premio es un reconocimiento a toda la creación literaria y no a una obra en particular. Sin embargo, no es necesario haber escrito una sola palabra para ser considerado; también quienes se dedican a la ilustración y a las actividades narrativas pueden ser premiados. El premio también puede ser otorgado a personas u organizaciones que fomenten la lectura entre niños y jóvenes, y solo se puede otorgar a personas que estén con vida.

Un jurado de expertos nombra a los ganadores. Ente los miembros del jurado hay escritores, críticos literarios, historiadores literarios, ilustradores y bibliotecarios. Uno de los miembros representa a la familia de Astrid Lindgren. El jurado elige instituciones y organizaciones de todo el mundo que puedan nominar a los candidatos basándose en sus conocimientos de la literatura infantil de su país o de su idioma respectivo. El fallo será anunciado en 2022, en el marco de la Feria de Bolonia.

De entre los 282 candidatos de 71 países distintos, hemos recogido en esta lista los de España y Latinoamérica. La lista completa puede consultarse en la web de ALMA.

NOMINADOS DE ESPAÑA Y LATINOAMÉRICA

Argentina

Chile

Colombia

Triunfo Arciniegas

Biblioburro (Luis Sorrano)

Ivar Da Coll

Proyecto Gulliver

Yolanda Reyes

Un trueque de saberes, ­Biblioteca Rural Itinerante

Ecuador

España

México

Verónica Murguía

Nicaragua

República Dominicana