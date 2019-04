Beatriz Osés y Andrés Guerrero, ganadores de los Premios SM 2019

Los escribidores de cartas, de Beatriz Osés (Madrid, 1972), y Blanco de tigre, de Andrés Guerrero (Trujillo, Cáceres, 1958), son las obras galardonadas en la 41ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular. Convocados anualmente por la Fundación SM, estos galardones tienen una dotación de 35.000 euros cada uno, la mayor del mundo en su categoría.

El fallo del jurado tuvo lugar el pasado mes de diciembre y las obras premiadas, que se han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa, están disponibles desde hoy en los puntos de venta, tanto en papel como en edición digital.

El evento de entrega de estos galardones tendrá lugar el jueves 25 de abril en un acto que, bajo el lema «Abre los ojos. Atrévete a ser un niño» tendrá lugar en la Real Casa de Correos, con la presencia de destacadas personalidades del mundo de la educación y la cultura. El evento podrá seguirse en directo a partir de las 19.30 horas a través de las páginas webs de la Fundación SM y del grupo SM.

Premio SM El Barco de Vapor 2019: Los escribidores de cartas

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2019 ha seleccionado Los escribidores de cartas como novela ganadora por tratarse de una obra de literatura infantil que «con un lenguaje sencillo y accesible para los niños, reivindica la comunicación tradicional en una época en la que estamos hiperconectados, porque dibuja unos personajes que no dan las cosas por perdidas y nos enseñan que no hay que rendirse y porque muestra que la pequeña decisión de una persona puede transformar a mejor a toda una comunidad».

Escrita por Beatriz Osés e ilustrado por Kike Ibáñez, la obra está dirigida a lectores de entre 8 y 11 años, y demuestra que la buena intención de una sola persona puede transformar a toda una comunidad. Nos traslada a un pequeño pueblo llamado Noaberri. Federico, el cartero, está a punto de perder su empleo. Iria, su nieta, tiene un plan para salvarlo. Pero don Isidoro, el alcalde, odia el río y también a Federico. Mientras las cartas se están muriendo, todos ellos esconden un secreto.

En palabras de la autora: «Los escribidores de cartas es un homenaje a muchas personas que he conocido, a una que no llegué a conocer, y al arte de escribir secretos, confesiones, miedos, deseos y echarlos en un buzón. También encierra una reivindicación de la espera y de la reflexión, de la comunicación con desconocidos que nos rodean, de la amistad y de la superación de los rencores. Es un cuento sobre un pueblo poco convencional y sobre unos personajes que no son lo que parecen. Es la posibilidad de expresar nuestras emociones y de arriesgarnos».

Premio SM Gran Angular 2019: Blanco de tigre

Por su parte, Blanco de tigre, libro de literatura juvenil galardonado con el Premio SM Gran Angular 2019, ha sido elegido por el jurado por «ser una aventura legendaria y mágica en la que una niña se atreve a apartarse del mundo reglamentado para enfrentarse a su libertad y a su mitad salvaje. Un canto a la naturaleza que también es un relato de aventuras, amor, fortaleza y sacrificio».

Blanco de tigre es una obra de aventuras, escrita por Andrés Guerrero e ilustrada por Luisa Rivera, para lectores a partir de 14 años. Cuenta una historia que ocurrió en una fecha imprecisa en cualquier lugar de la India, hacia el norte, y en mitad de la selva, donde unas familias de pescadores viven de lo que les proporciona el río, y siempre con el antiguo temor a la selva; el territorio donde reina el Tigre.

En palabras del autor: «Creo que Blanco de tigre es deudor de mis lecturas de la infancia, principalmente de dos libros: Las aventuras de Tom Sawyer, de ese río, el Mississippi, que Twain nos hace sentir presente en todo el libro, y, por otro lado, y con toda modestia por mi parte, de El libro de la selva de Rudyard Kipling, que me fascinó cuando solo era un niño que pasaba las largas tardes de calor extremeño sentado a la sombra, leyendo. A estas influencias se sumaron todos los demonios y seres extraordinarios que poblaban los libros de vampiros, hombres lobos y monstruos que siempre me encantó leer».

Premios SM

SM, a través de la Fundación SM, destina anualmente más de 200 000 euros a la convocatoria de los Premios SM de literatura e ilustración. Los objetivos de estos galardones son promover la creación de una literatura para niños y jóvenes que fomente el gusto por la lectura y que transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales, culturales o religiosos que ayuden a construir un mundo más digno; apoyar a autores e ilustradores; y retornar a la sociedad, a través de la labor de la Fundación SM, los beneficios generados por la actividad empresarial de SM.

En la actualidad se convocan, en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular, y el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil; y en el de la ilustración, el Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM y el Catálogo Iberoamérica Ilustra.